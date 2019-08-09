Торговый комплекс будет построен на территории жилого района «Александровский». После возведения моста представители инвестора намерены строиться в районе ГГМ. Также ведутся переговоры с «DEPO».



Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в интервью tagilcity.ru: «Дай бог нам сейчас «Леруа Мерлен» добить. У них основное условие, я не знаю почему, будет мост — будем строиться у «Ленты» на ГГМ. Но там парадокс, они ещё и переговоры с DEPO ведут. Потому сейчас что здесь построишь, что здесь построишь — роли никакой уже не играет глобальной. Бизнес уже вопросы начал задавать, привлекательность того земельного участка, который там появляется, она возросла».

