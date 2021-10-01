Культобзор на tagilcity.ru
Мастер ГТО, зоовикторина и сказки Шварца
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

По-настоящему осенняя неделя начинается в Нижнем Тагиле. Как настроение, друзья?

Городской портал TagilCity.ru собрал самые интересные мероприятия недели, чтобы вы и ваши дети смогли разнообразить свой досуг.

октябрь 2021
Спортивные события

«Мастер ГТО»

Под эгидой 90-летнего юбилея Комплекса ГТО!
7 и 8 Октября на стадионе Юность по адресу Мира, 42а пройдет спортивный фестиваль "Мастер ГТО", к участию в котором приглашаются воспитанники спортивных школ.

В рамках Фестиваля спортсмены, заранее собранные в команды, будут соревноваться друг с другом в разных дисциплинах.

Лучшие из лучших войдут в состав сборной команды, которая будет защищать честь города Нижний Тагил на региональных фестивалях ВФСК ГТО.

7 и 8 октября с 14:00 до 18:00
г. Нижний Тагил, ул. Мира, 42а
e-mail: gto-nt@mail.ru
+7 (3435) 23-00-31
Tagilcity.ru
Центральная библиотека

Зоологические забавы

Зоовикторина

5 октября в 11.00, Библиотека № 9.

Событие дошкольников и младших школьников на мероприятие, посвященное Дню защиты животных.

Девчонки и мальчишки узнают о редких и исчезающих видах животных, их повадках, среде обитания, а также примут участие в увлекательных конкурсах и играх и познакомятся с интересными книгами.

«Есть возраст золотой»

Концерт, посвященный Международному Дню пожилого человека

6 октября в 14.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки.

В концертной программе – выступления учащихся ДМШ № 2. Вас ждут творческие номера и хорошее настроение!

«Земля на зернышке стоит»

Беседа

7 октября в 11.30 Библиотека № 7.

16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Читатели узнают, когда люди впервые стали печь хлеб, какую пользу принес этот, на первый взгляд, простой продукт всему человечеству и почему ценнее всех продуктов на земле именно хлеб.

Сказки для взрослых Евгения Шварца

Литературная гостиная

7 октября в 14.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки.

Сказки для взрослых Евгения Шварца: литературная гостиная, посвященная 125-летию со дня рождения писателя.

В детстве Евгений Шварц не любил сказки с плохим, печальным концом и сам придумывал счастливую судьбу сказочным героям.
Время, в которое жил и формировался будущий писатель, было совсем не сказочным: революции, Гражданская война, в годы которой Шварц в чине прапорщика сражался в рядах Добровольческой армии и был контужен. Он хотел быть юристом, но любовь к сказкам, любовь к литературе оказались сильнее. Его сказки для взрослых, написанные много лет назад, до сих пор интересны и актуальны, почти все они экранизированы.
октябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Демидовы. Версия», 12+

5 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 230 до 270 ₽
«Ревизор», 12+

6 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 230 до 270 ₽
«Дуры мы, дуры», 18+

7 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 470 до 500 ₽
ОКТЯБРЬ 2021
Концерты
5 октября 2021 (вторник) в 18:30

Нижний Тагил впервые посетит фьюжн-проект музыкантов из Уфы, активно набирающий обороты. Екатерина Ямщикова — лауреат международных конкурсов. Творческий коллектив фолк-проекта «Катя Ямщикова»

Лидер группы — певица с уникальным голосом — свободно владеет джазовой и народной манерой исполнения. Её талант покорил сердца зрителей крупнейших площадок в Уфе, Москве, Симферополе, Алматы, Астане, Шанхае, Париже, Брюсселе.

Екатерина —лауреат всероссийских и международных конкурсов, участница проекта «Голос», фестиваля Игоря Бутмана «Sochi Jazz», проекта телеканала Россия Культура «Клуб 37».
7 октября 2021 (вторник) в 18:00
Большой зал ДК. Им. И.В. Окунева

Тагильчан приглашают на вечер памяти солиста вокальной студии Дворца культуры- Валерия Трегубова.

Когда он выходил на сцену, публика замирала, зная, что её ожидает встреча с прекрасным. Его голос завораживал. Его хотелось слушать снова и снова.

Цена билета: 135 рублей
Касса: 377-593
октябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

Выставка произведений тагильских художников, работает до 6 октября

Нижнетагильсий музей изобразительных искусств , ул. Уральская, 7

«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,

работает до 10 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ЮВЕЛИРОВ
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 6 октября в 17:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное выставке произведений тагильских художников – участников пятого Всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства.

На Всероссийской биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства, которая проходит в Калининграде с 2012 года, представлены работы ювелиров из пятнадцати городов России.

От Нижнего Тагила в конкурсе приняли 15 художников, среди них мастера – В.С. Безбородов, Ю.П. Маточкин, И.Б. Толкачев, Н.А. Романов, А.П. Барахвостов, С.А. Кислицкий и молодые художники – К.В. Гузенко, С.А. Бондаренков, Н.А. Дудин, А.Д. Кравченко и др.

Посетителей приглашают познакомиться с творчеством тагильских художников, увидеть уникальные произведения тагильских мастеров, узнать о конкурсе и ювелирном искусстве из презентации куратора биеннале в Нижнем Тагиле – Надежды Гундыревой, заместителя директора музея искусств по основной деятельности и развитию.

Стоимость посещения мероприятия: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для школьников.

Организаторы просят сообщать о желании принять участие в мероприятии заранее сообщением в Нижнетагильский музей изобразительных искусств группу музея или по телефону /3435/ 25-26-47.
Читайте на TagilCity.ru
Два тагильских педагога стали победителями конкурса «Лидер в образовании»
Директор Школы № 85 Яна Поддубная и заведующая детским садом № 203 Наталья Вяткина заняли призовые места в конкурсе «Лидеры в образовании».
Читать на TagilCity.ru →
Обязательная вакцинация против COVID-19 введена в Свердловской области
Постановление о введение обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции подписал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловский.
Читать на TagilCity.ru →
11 дорог после ремонта в рамках нацпроекта БКД в Нижнем Тагиле введены в эксплуатацию
Серебрянский тракт, отремонтированный в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» введен в эксплуатацию 30 сентября в Нижнем Тагиле.
Читать на TagilCity.ru →
октябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Дело»

с 23 сентября

«Красногвардеец»

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Этнофест

«Разжимая кулаки»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

My Little Pony: Новое поколение»

с 23 сентября

ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Фикси Кино»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

«Вокруг света за 80 дней»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

октябрь 2021
Праздники и памятные даты
Всемирный день животных

4 октября
День учителя 

5 октября
День страховщика

6 октября

<~>
Site logo menu