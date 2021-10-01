Мастер ГТО, зоовикторина и сказки Шварца

7 октября в 14.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки.



Сказки для взрослых Евгения Шварца: литературная гостиная, посвященная 125-летию со дня рождения писателя.



В детстве Евгений Шварц не любил сказки с плохим, печальным концом и сам придумывал счастливую судьбу сказочным героям.

Время, в которое жил и формировался будущий писатель, было совсем не сказочным: революции, Гражданская война, в годы которой Шварц в чине прапорщика сражался в рядах Добровольческой армии и был контужен. Он хотел быть юристом, но любовь к сказкам, любовь к литературе оказались сильнее. Его сказки для взрослых, написанные много лет назад, до сих пор интересны и актуальны, почти все они экранизированы.