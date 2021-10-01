Мастер ГТО, зоовикторина и сказки Шварца

По-настоящему осенняя неделя начинается в Нижнем Тагиле. Как настроение, друзья?
Городской портал TagilCity.ru собрал самые интересные мероприятия недели, чтобы вы и ваши дети смогли разнообразить свой досуг.
«Мастер ГТО»
Зоологические забавы
Зоовикторина
«Есть возраст золотой»
Концерт, посвященный Международному Дню пожилого человека
«Земля на зернышке стоит»
Беседа
Сказки для взрослых Евгения Шварца
Литературная гостиная
Выставка произведений тагильских художников, работает до 6 октября
Нижнетагильсий музей изобразительных искусств , ул. Уральская, 7
«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,
работает до 10 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Дело»
с 23 сентября
«Красногвардеец»
«Титан»
в сентябре и октябре
«Красногвардеец»
Этнофест
«Разжимая кулаки»
с 9 сентября
«Красногвардеец»
My Little Pony: Новое поколение»
с 23 сентября
ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Фикси Кино»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО
«Веном 2»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO
«Вокруг света за 80 дней»
с 9 сентября
ТЦ DEPO