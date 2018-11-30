хорошо ли летать в Нижнем тагиле?

Это один из самых современных трамплинных комплексов всего мира. Для Нижнего Тагила это очень почётно, очень ответственно, потому что приезжает большое количество гостей. Сегодня мы принимаем лучших летающих лыжников планеты из 15 стран. Это чемпионы мира, олимпийские чемпионы. У этого вида спорта большое будущее. Это хороший большой спортивный праздник для Тагила. Как всегда нас порадовала погода, не очень холодно, небольшой ветер.

Те задачи, которые стоят перед нами по развитию туристического кластера на базе горы Белая. Мы этот год будем очень активно этот проект двигать. Нормативная база сформирована. Поэтому получится такой хороший, полноценный спортивный кластер.

