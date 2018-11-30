хорошо ли летать в Нижнем тагиле?

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Континентальный кубок в марте
В марте в Нижний Тагил приедут двоеборцы. Лучшие спортсмены из разных стран мира будут прыгать с трамплина и бежать гонку на трассе.
Событие пройдёт с 8 по 10 марта.
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«Синяя птица» прилетит в Нижний Тагил
16–17 марта 2019 года соревнования примет Нижний Тагил на нормальном трамплине (К-90) летающих лыжниц. Спортсменки будут соревноваться за первое место в рамках этапа Кубка мира среди летающих лыжниц.
Женский Кубок мира уже был в Нижнем Тагиле в 2015 и 2016 годах, а мужской — в 2014, 2015 и 2017 годах.