хорошо ли летать в Нижнем тагиле?
Нижний Тагил уже не первый раз принимает один из самых важных по значению стартов зимнего сезона – Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Как прошли соревнования в декабре 2018-го?
Какие впечатления у иностранных гостей?
Почему иностранцы любят возвращаться в Тагил?

Прыжки на лыжах с трамплина – один из популярных видов спорта в Европе.
Уже не первый год Нижний Тагил притягивает лучших летающих лыжников планеты. Национальные сборные, невзирая на долгий путь в Россию и мороз, довольно оперативно подают заявки на участие в этапе Кубка мира на русской земле.
В 2018 году в уральский город прибыли 63 атлета в составе 15 национальных команд. Больше (18 стран) было только в год перед ОИ-2018, когда атлетам предстояло набирать кубковые очки для попадания в Пхёнчхане.
Такая высокая посещаемость говорит о том, что и атлеты, и тренерский состав ценят Нижний Тагил и его спортивные возможности.
Добрые люди и ответственные организаторы
«Как Вам Нижний Тагил?». Ни один атлет, ни любой другой иностранный гость не может дать на этот вопрос однозначный ответ. Дело в том, что маршрут у летающих лыжников не отличается разнообразием – путь от отеля до спортивных сооружений. Они просто не видели сам город и большинство его достопримечательностей.

Главный критерий их оценки здесь – организаторы, волонтёры и сотрудники. В этом отношении у иностранных гостей вопросов нет.
Волонтёры – большие профессионалы, очень хорошие и милые люди. Вообще, я очень люблю русских, не только волонтёров.
Джанни Паолелла
Infront Sports & Media
Я встретил не так много людей, но могу сказать, что те, кого я встретил – делают свою работу хорошо. Очень здорово быть здесь.
Лаури Матти
Тренер сборной Финляндии
Я в Тагиле далеко не в первый раз. Мне нравится приезжать сюда. Город я почти не видел, но на «Аисте» просто прекрасно. Организация, люди и, конечно, трамплины.
Тадэуш Миезински
Фотограф FIS
Трамплины здесь всегда идеально подготовлены. Доставляет огромное удовольствие тренировать здесь. Люди вокруг очень добрые, организация на высоком уровне.
Матьяж Зупан
Тренер сборной Болгарии
Мне нравится Нижний Тагил, потому что это как большая деревня, в хорошем смысле. Просто я не очень люблю крупные города. Здесь мило, здесь нет больших проблем с движением на дорогах, много пространства, где я могу погулять. Очень красивый вид на Тагильский пруд. А ещё здесь можно по-настоящему почувствовать, что такое зима, что такое -10 и -15 градусов Цельсия.

Матьяж Зупан
Тренер сборной Болгарии
Лидеры этапов поменялись местами
Атлеты, которым тагильский трамплин, безусловно, походит, лидировали в течение трёх. В этом году первую победу на тагильских этапах одержал поляк Пётр Жила, а Рюи Кобояши, лидер общего зачёта Кубка мира, во второй день соревнований подтвердил своё мастерство. Норвежец Йохан Андре Форфанг на пьедестал в Нижнем Тагиле поднимается не в первый раз, ему даже принадлежит рекорд большого трамплина - 141 метр.
Летающий лыжник из Польши выиграл квалификацию на этапе Кубка мира
30 ноября в Нижнем Тагиле на трамплинах горы Долгая состоялась квалификация, в которой соревновались 63 летающих лыжника из 15 стран мира. Лучшим стал поляк Пётр Жила.
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Норвежец Йохан Андре Форфанг победил на пятом этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле
1 декабря в Нижнем Тагиле определился победитель пятого этапа Кубка мира по прыжкам среди летающих лыжников. Лучшим в этот соревновательный день стал норвежец Йохан Андрэ Форфанг, за ним на пьедестале расположился поляк Пётр Жила, а следом – японец Рюи Кобояши.
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Японец Рюи Кобояши победил на шестом этапе Кубка мира среди летающих лыжников
В воскресенье, 2 декабря, в Нижнем Тагиле завершился шестой этап Кубка мира среди летающих лыжников. Победу в прыжках на лыжах с трамплина на уральской земле одержал японец Рюи Кобояши.
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Люди здесь очень добрые. Погода, конечно, отличается от погоды в Норвегии – у нас не так холодно, как в России. Но я получил большое удовольствие быть здесь, в Нижнем Тагиле. Конечно, путь сюда очень долгий, мы все устали, но сейчас всё в порядке.
Йохан Андрэ Форфанг
представитель Норвегии, победитель этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле
Уже в четвертый раз Нижний Тагил достойно принял этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Такие турниры не только дают стимул к развитию наших юных спортсменов, но и повышают имидж города, который уже давно признан не только крупным промышленным, но и спортивным центром, где уделяется внимание развитию различных видов спорта.
Вальтер Хофер
Директор соревнований по прыжкам с трамплина, функционер FIS
Директор Кубка мира Вальтер Хофер сказал, что на сегодняшний день тагильский трамплинный комплекс лучший в мире по уровню подготовки к соревнованиям. Организаторы отметили слаженность работы всех задействованных на подготовке и проведении турнира структур. Это и управление городским хозяйством, и силовые ведомства, и волонтеры, и другие службы. Все вместе они за годы проведения международных соревнований стали абсолютно слаженной, эффективной командой.
Яков Миленький
Директор СДЮСШОР «Аист»
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев положительно оценил уровень
подготовки и проведения крупнейших международных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, которые прошли с 30 по 2 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Также спортивное событие получило отзыв представителей Правительства Свердловской области. В Нижний Тагил прибыл Первый заместитель Губернатора Алексей Орлов.
Это один из самых современных трамплинных комплексов всего мира. Для Нижнего Тагила это очень почётно, очень ответственно, потому что приезжает большое количество гостей. Сегодня мы принимаем лучших летающих лыжников планеты из 15 стран. Это чемпионы мира, олимпийские чемпионы. У этого вида спорта большое будущее. Это хороший большой спортивный праздник для Тагила. Как всегда нас порадовала погода, не очень холодно, небольшой ветер.
Те задачи, которые стоят перед нами по развитию туристического кластера на базе горы Белая. Мы этот год будем очень активно этот проект двигать. Нормативная база сформирована. Поэтому получится такой хороший, полноценный спортивный кластер.
Алексей Орлов
Первый Заместитель Губернатора Свердловской области
Сезон 2019/2020

Трамплины в Нижнем Тагиле принимают международные соревнования уже в течение пяти лет.
Согласно предварительному календарю FIS на будущий сезон, Нижний Тагил включён в список городов, где будет проводиться Кубок мира среди летающих лыжников.
Запланировано, что состязание пройдёт с 7 по 8 декабря.

Фото: сайт FIS
Континентальный кубок в марте
В марте в Нижний Тагил приедут двоеборцы. Лучшие спортсмены из разных стран мира будут прыгать с трамплина и бежать гонку на трассе.

Событие пройдёт с 8 по 10 марта.
«Синяя птица» прилетит в Нижний Тагил
16–17 марта 2019 года соревнования примет Нижний Тагил на нормальном трамплине (К-90) летающих лыжниц. Спортсменки будут соревноваться за первое место в рамках этапа Кубка мира среди летающих лыжниц.

Женский Кубок мира уже был в Нижнем Тагиле в 2015 и 2016 годах, а мужской — в 2014, 2015 и 2017 годах.
Мне очень нравится, что в родном городе проходят такие большие соревнования. Здесь почти все мои любимые спортсмены! Я сама занимаюсь прыжками на лыжах с трамплина в СДЮСШОР «Аист». В марте мы будем выступать на этапе Кубка мира среди летающих лыжниц, и я надеюсь, что мы покажем достойные результаты.

Алина Бородина
Юная летающая лыжница
из Нижнего Тагила
Немного холодно здесь. Но соревнования просто отличные. И я с нетерпением жду следующего года, чтобы прыгать здесь снова. Трамплин – достаточно хороший, я был здесь дважды. Очень здорово видеть, что в России, где этот вид спорта не очень популярен, люди приходят и сморят соревнования.

Виктор Полашек
Спортсмен из Чехии
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