Будни в Нижнем Тагиле: звуки рояля, Пикассо и литературная встреча
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! В эти лютые морозы TagilCity.ru рад предложить вам подборку интересных мероприятий на будни, где вы согреетесь и узнаете много нового и полезного.
Итак, на этой неделе любителей музыки ждет концерт под аккомпанемент рояля, для творческих личностей – литературная встреча с писателем, для ценителей живописи – биография Пабло Пикассо. Какие еще события пройдут в эти будни – читайте в нашем культобзоре!
Хороших вам дней!
Концерт «Под звуки нового рояля»
8 февраля в 18:30 Солисты: Роман Севостьянов (г. Челябинск) Екатерина Слободчикова Юлия Костюркина Лилия Малькова Александр Желонкин (ученик ДШИ № 3) Стоимость: 400 – 700 рублей.
Большой зал филармонии пр. Ленина, 31
Литературная встреча
8 февраля в 16:00 Ведущий: Яков Васильевич Разливинский, писатель, член Сюза Российских писателей. Желающие принять участие могут заранее прислать 1-3 творческие работы с указанием имени, фамилии, возраста и контактного телефона автора на почту pressa@tagillib.ru
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
Спектакли
«Идiотъ»
6 февраля в 18:00 Лев Николаевич Мышкин – последний в роду князей Мышкиных - после многолетнего лечения в Швейцарии возвращается на родину. Он совершенно не представляет себе, где остановится, чем будет заниматься и как станет жить в Петербурге. Здесь у него нет ни одного близкого, даже ни одного знакомого человека. Но князь полон надежд и Веры – в Бога, людей, в красоту, которая спасёт мир.
Стоимость: 200 – 250 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ханума»
6 и 7 февраля в 18:00 Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие костюмы и сочные декорации – в таком обрамлении предстанет перед тагильскими зрителями непримиримый спор двух тифлисских свах – Ханумы и Кабато. Комедия-водевиль по пьесе Авксентия Цагарели умиляет и веселит поклонников театра на всём постсоветском пространстве уже несколько десятилетий. Если ваше сердце хочет петь и танцевать – приходите на спектакль «Ханума»! Его обаятельные герои и пряный юмор гарантируют светлое послевкусие.
Стоимость: 400– 450 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мероприятия в музеях
Лекция «Сады и парки Нижнего Тагила»
7 февраля в 18:00 Стоимость: дошкольник – 11,5 руб., учащийся 45,5 руб., студент – 70 руб., пенсионер – 73,5 руб., взрослый – 83,5 руб.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Выставка «Головной убор»
С 7 февраля Стоимость: билета в музей
Выставочные залы музея-заповедника «Горнозаводской Урал», пр. Ленина, 1
Театрализованное мероприятие «Важная тайна»
8 февраля в 10:00 и 11:30 Стоимость: бесплатно
Музей истории подносного промысла, ул Тагильская, 24
Фотовыставка «Переноска, перевязка»
Со 2 февраля Эти фотографии псевдомедицинских пространств в действительности отражают проскальзывание, вызванное крайней болезнью и болью. Работа предлагает эмоциональное изложение перспективы пациента. Пациенты женского пола носят, одевают и перевязывают друг друга, используя такие материалы, как марля, больничные халаты, шапочки для душа, резиновые трубки, перчатки и шовная нить. Белизна преобладает почти во всех образах, создавая ассоциации с медициной, домашней жизнью и духовностью.
Галерея «BUNKER, ул. Карла Маркса, 22
Отборочный тур XХV регионального фестиваля солдатской, патриотической песни «Афганский ветер».
5 и 6 февраля В 2019 году фестиваль проводится в рамках мероприятий Месячника защитников Отечества и посвящен 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан.
Городской Дворец молодежи, ул. Пархоменко, 37
Theatre HD: Арт-лекторий «Молодой Пикассо»
5 февраля в 19:00 Пабло Пикассо – один из величайших художников всех времен. И вплоть до своей смерти в 1973 году он был самым плодовитым художником. Но откуда берет начало его искусство? Что создало Пабло Пикассо? О Пикассо много сказано и написано, но теперь пришло время посмотреть на годы его молодости, на воспитание и образование, которое он получил. Стоимость: 350 рублей.
Мягкий кинотеатр DEPO
Беседы о шахматах «Король и пешка короля»
6 февраля в 17:00 ДК «Юбилейный»
Час истории «Один в поле не воин»
6 февраля в 14:00 ДК «Юбилейный»
Районный фестиваль патриотической песни памяти А. Нечаева для ОУ Тагилстроевского района
8 февраля в 15:00 МБУ «Дворец национальных культур»