Будни в Нижнем Тагиле: звуки рояля, Пикассо и литературная встреча

«Идiотъ»

6 февраля в 18:00

Лев Николаевич Мышкин – последний в роду князей Мышкиных - после многолетнего лечения в Швейцарии возвращается на родину. Он совершенно не представляет себе, где остановится, чем будет заниматься и как станет жить в Петербурге. Здесь у него нет ни одного близкого, даже ни одного знакомого человека. Но князь полон надежд и Веры – в Бога, людей, в красоту, которая спасёт мир.



Стоимость: 200 – 250 рублей



Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка