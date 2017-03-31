расследование tagilcity.ru
Быть или не быть?
Секс-меньшинства Нижнего Тагила против гей-парада в городе
Напомним, ранее в мэрию Нижнего Тагила поступило три заявки на проведение гей-парада от представителей сексуальных меньшинств из разных городов. Активисты российского ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансвеститы) хотели собраться в Пионерском сквере, на Комсомольской площади - в центральной части Нижнего Тагила.

Публикация новости о необычном обращении в администрацию города вызвала широкий резонанс. Противников подобных мероприятий в промышленном городе предсказуемо оказалось больше.

По данным опроса TagilCity.ru против «нетрадиционных мероприятий» проголосовало 90% тагильчан. Аргументируя свою позицию, жители Нижнего Тагила ссылаются на возможные беспорядки и конфликтные ситуации между секс-меньшинствами и ярыми противниками гей-движения. Также, не раз упоминался закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

На данный момент мэрия в проведении события отказала, однако заявители могут попробовать оспорить данное решение в суде.
Закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних, предусматривает административную ответственность для граждан в виде штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей
Отметим, что рядом с Пионерским сквером находятся две общеобразовательные школы и три детских садика.

Как уже отмечалось выше, с инициативой провести гей-парад в Нижнем Тагиле выступили активисты других городов. Что думают по этому поводу ЛГБТ-сообщества Нижнего Тагила - выяснила редакция TagilCity.ru.
Представители секс-меньшинств Нижнего Тагила о том, что такое гей-парады и для чего они нужны, а также станут ли они участвовать в подобном мероприятии, если заявка активистов всё же будет одобрена.
Ни к чему проводить гей-парад в Нижнем Тагиле, не зря же в Москве отказали этому товарищу [организатору парада - прим. ред.], так он в Тагил просится! Пусть даже мы ему и откажем, и он может подать в суд, как и делал раньше в Москве, но зато все будут живы и здоровы! В Тагиле для наших ЛГБТ вечеринки проводятся, и этого хватит для нашего города.

Ж

М
Гей-парад - это прежде всего борьба за свои права любить кого хочешь, а не демонстрация нас таких «ненормальных. Ничего мы не хотим демонстрировать. В Нижнем Тагиле не пойду, не готов.
Считаю, что ЛГБТ-парад для России - это слишком громкое и непродуктивное заявление о себе от сообщества обществу, и необходимости в его проведении нет, особенно в Нижнем Тагиле. Российское общество в своем большинстве воспримет это мероприятие как провокацию, хотя на самом деле это просто вариант «хоть как-то дать понять, что ЛГБТ существуют, это в общем-то нормально и нужно что-то делать с российским законодательством. Вариант как раз наиболее доходчивый, но неспокойный.

Ж

Ж
Лично я против этого: и смысла нет, и время не то, и город не тот. И думаю, что это какая-то подстава, если с других городов пишут и просят в Тагиле провести.
Гей-парад, в моем понимании, проводится для того, чтобы заявить о своем равноправии. Я бы не пошла, в нашей стране это опасно для жизни.

Ж

Ж
ЛГБТ-парад - это общественное мероприятие (именно «мероприятие», т.е. «принимать меры), проводящееся для привлечения внимания к таким проблемам ЛГБТ-сообщества в целом, как, например, дискриминация, неравенство прав с гетеросексуальными людьми и насилие на почве ненависти. По идее, просто мирная акция, чтобы напомнить, что мы есть и мы тоже люди и попытаться отстоять свои права и добиться равенства возможностей.
Идти или не идти - честно, не знаю, ибо в таком городе, как Тагил, это действительно страшно. Причём, пугает не только возможность физической расправы, но и что кто-то «не тот может узнать о принадлежности к ЛГБТ. Хотя, именно для того, чтобы иметь надежду не бояться в будущем и стоит пойти.

Ж

Ж
На мой взгляд, демонстрация своих сексуальных предпочтений – странное и бесполезное явление. Мне, например, неинтересно знать, кто кого предпочитает. Это что-то очень личное. Если бы эти движения, парады, митинги могли бы действительно что-то решать в этой стране... А так – просто лишний пиар, способ заработка в СПЧ и дешевая показуха.
Гей-парад – это способ доказать, что мы не извращенцы, а такие же люди, как и вы, и мы работаем с вами, и вы дружите с нами, и нас много, просто вы предпочитаете закрывать на все глаза. Вас с детства учат закрывать глазки, если страшно. Сообществу ЛГБТ Нижнего Тагила – это не нужно. Во-первых, провинциалы – дикий народ, а мы не хотим скандалов, во-вторых, в городе и без того реальных проблем хватает.

Ж
Состоится ли гей-парад в Нижнем Тагиле - покажет время и расскажет TagilCity.ru.
Текст: Камила Мориак
Оформление: Ксения Драницина
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