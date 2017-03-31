Гей-парад – это способ доказать, что мы не извращенцы, а такие же люди, как и вы, и мы работаем с вами, и вы дружите с нами, и нас много, просто вы предпочитаете закрывать на все глаза. Вас с детства учат закрывать глазки, если страшно. Сообществу ЛГБТ Нижнего Тагила – это не нужно. Во-первых, провинциалы – дикий народ, а мы не хотим скандалов, во-вторых, в городе и без того реальных проблем хватает.