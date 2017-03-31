Напомним, ранее в мэрию Нижнего Тагила поступило три заявки на проведение гей-парада от представителей сексуальных меньшинств из разных городов
. Активисты российского ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансвеститы) хотели собраться в Пионерском сквере, на Комсомольской площади - в центральной части Нижнего Тагила.
Публикация новости о необычном обращении в администрацию города вызвала широкий резонанс. Противников подобных мероприятий в промышленном городе предсказуемо оказалось больше.
По данным опроса TagilCity.ru против «нетрадиционных мероприятий» проголосовало 90% тагильчан. Аргументируя свою позицию, жители Нижнего Тагила ссылаются на возможные беспорядки и конфликтные ситуации между секс-меньшинствами и ярыми противниками гей-движения. Также, не раз упоминался закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
На данный момент мэрия в проведении события отказала, однако заявители могут попробовать оспорить данное решение в суде.