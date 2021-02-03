Друзья, предстоящая неделя обещает быть увлекательной.

Нас приглашают поучаствовать в квесте на космическую тематику.

Поклонники боевиков точно не смогут пройти мимо фильма «Мортал Комбат», основанного на одноименной серии игр.

Для тех, кто давно хотел познакомиться поближе с творчеством итальянского режиссёра Паоло Соррентино, представится такая возможность. Несколько фильмом автора «Молодого Папы» покажут на большом экране.

Куда еще отправиться за новыми впечатлениями, читайте в культобзоре TagilCity.ru.