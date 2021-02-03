Друзья, предстоящая неделя обещает быть увлекательной.
Нас приглашают поучаствовать в квесте на космическую тематику.
Поклонники боевиков точно не смогут пройти мимо фильма «Мортал Комбат», основанного на одноименной серии игр.
Для тех, кто давно хотел познакомиться поближе с творчеством итальянского режиссёра Паоло Соррентино, представится такая возможность. Несколько фильмом автора «Молодого Папы» покажут на большом экране.
Куда еще отправиться за новыми впечатлениями, читайте в культобзоре TagilCity.ru.
«Потому что мы — бэнд!»
9 апреля в 18:30
Малышка флейта против пятерых трубачей. Шайка «гармонь-баян-балалайка» атакуют джазовую территорию. Кларнет «спелся» со скрипкой на зависть контрабасу. Рояль превратился в поле битвы сверхдержав.
Стоимость: 300 - 600 рублей
Нижнетагильская филармония, пр. Ленина, 31
Концерт Виктора Кузьменко
5 апреля в 18:00
Концерт автора-исполнителя, лауреата международных конкурсов авторской песни Виктора Кузьменко.
«Красногвардеец»
«Утиная охота»
«Три красавицы»
7 апреля в 18:00
Стоимость: 230-270 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Молоко»
6 апреля в 19:00
Стоимость: 500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Головлёвы. Маменька»
9 апреля в 18:00
Стоимость: 270-320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Говорит! Тагил»
9 апреля в 18:00
Стоимость: 250 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Ревизор (версия 1.2)»
8 апреля в 18:00
Стоимость: 300 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»
8 апреля в 10:00
Стоимость: 180 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Поющий кит: подводные истории»
6 и 7 апреля в 11:00 и 16:00
Стоимость: 300 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Театр.book: Федорино горе»
9 апреля в 16:00 и 18:00
Стоимость: 250 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Лекция «Космос в творчестве художников-космонавтов»
Эксклюзивная ретроспектива фильмов Паоло Соррентино: «Великая красота»
9 апреля
Ретроспектива фильмов от создателя нашумевшего сериала «Молодой Папа» Паоло Соррентино пройдет ряде городов России. С 9 по 11 апреля Красногвардеец покажет самые популярные фильмы современного итальянского классика, обладателя премии «Оскар» и статуса одного из самых интересных и талантливых режиссёров ХХI века. В программе: фильмы «Великая красота», «Молодость», «Лоро».
«Красногвардеец»
Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи
7 апреля в 19:00
Эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи» снималась специально для большого экрана и была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра. Это уникальная возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера.
ТЦ DEPO
«Уроки фарси»
С 8 апреля
Ретроспектива фильмов от создателя нашумевшего сериала «Молодой Папа» Паоло Соррентино пройдет ряде городов России. С 9 по 11 апреля Красногвардеец покажет самые популярные фильмы современного итальянского классика, обладателя премии «Оскар» и статуса одного из самых интересных и талантливых режиссёров ХХI века. В программе: фильмы «Великая красота», «Молодость», «Лоро».
«Красногвардеец»
«Мортал Комбат»
С 8 апреля
Боец MMA Коул Янг, постоянный участник поединков за деньги, ничего не знает о своем происхождении, и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца, криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию Джакса, майора вооруженных сил, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения.
ТЦ DEPO
«100% волк»
С 8 апреля
История о Фредди Люпине, наследнике семьи оборотней. Отчаянно желая стать оборотнем, Фредди шокирован, когда в свой 13-й день рождения он оборачивается не волком, а… пуделем.
«Красногвардеец»