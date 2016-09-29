Об Андрее у меня остались только положительные и хорошие воспоминания. Очень добрый и скромный человек, безотказный и внимательный. Всегда выслушает и поможет, всегда найдёт для тебя время, даже в ущерб своим интересам и желаниям. Человек, который имел множество интересов и увлечений, при встречах всегда делился своими новыми находками и впечатлениями. Очень любил природу, увлекался фотографией и всегда делился своими работами, в которых находил красоту и душевную теплоту, которую успевал запечатлеть на своих снимках.



Человек, очень хорошо разбирающийся в музыке, кинематографе, звукорежиссуре. Он посвятил огромную часть своей жизни творчеству и его развитию, в его творческой студии выросло не одно поколение юных дарований, которые даже во взрослом возрасте не разрывали свою связь со студией, и продолжали сотрудничать и участвовать в выступлениях коллектива. У нас с Андреем были очень схожие взгляды на многие вещи и интересы. Но самым главным для него всегда была и оставалась его семья, искренняя любовь к своим родным и близким, и безмерная преданность любимому делу.