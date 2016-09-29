РАССЛЕДОВАНИЕ TAGILCITY.RU
Кто жертва?
Педофилия в школе: клевета обиженных учеников или девианты среди педагогов? Что делать, если ваш ребёнок стал жертвой насилия?
В августе 2016 года в нижнетагильском детском оздоровительном лагере «Звонкие голоса» в результате асфиксии погиб руководитель вокального коллектива «Кольцо Фро» Андрей Кочергин. В сентябре в Следственном отделе по Пригородному району организовали доследственную проверку и сообщили предварительные данные:
По факту обнаружения 24 августа 2016 года в детском оздоровительном лагере «Звонкие голоса» тела гражданина Кочергина с признаками суицида, следственным отделом по Пригородному району следственного управления СК России по Свердловской области была проведена отдельная доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий не установлена причастность кого-либо к смерти указанного гражданина. Также не было установлено, чтобы кто-либо доводил его до самоубийства.
Позже в социальных сетях появились слухи о том, что Андрей Кочергин повесился, потому что его заподозрили в сексуальных домогательствах к 9-летней девочке. История мгновенно облетела все социальные сети и вызвала бурную реакцию у жителей Нижнего Тагила.
В комментариях под новостью о самоубийстве преподавателя стали появляться оскорбления и обвинения в адрес Кочергина. Мужчину обвиняли в педофилии.
«Я отдыхала в этом лагере в ту смену, никакого изнасилования не было. Он просто домогался до нее».
Дарья
«Вроде, и кровь у нее обнаружили и сперму. Как-то так...»
Марина
«Никакого изнасилования не было, было только домогание до девочки. Но девочка еще маленькая была, и теперь у нее останется травма на всю жизнь. Старый урод, поймали его с поличным».
Аня
«На днях моя знакомая рассказала об этой истории, что он якобы изнасиловал девочку в лагере, поэтому и повесился. И другие бывшие ученицы подтверждают факт педофилических наклонностей. Но это всё слухи и рассказы, я его лично не знала».
Марина
«Я больше чем уверена, что он там всех перещупал и в страхе держал, чтобы боялись рот раскрыть».
Аня
«Ну есть источники, где этот факт подтвердили. Но я не могу сказать откуда».
Евгения
Все комментарии девочек основаны на личных догадках: «вроде», «я уверена», «знакомая рассказала».
Редакция TagilCity.ru пообщалась с родственниками и учениками Андрея Кочергина
Об Андрее у меня остались только положительные и хорошие воспоминания. Очень добрый и скромный человек, безотказный и внимательный. Всегда выслушает и поможет, всегда найдёт для тебя время, даже в ущерб своим интересам и желаниям. Человек, который имел множество интересов и увлечений, при встречах всегда делился своими новыми находками и впечатлениями. Очень любил природу, увлекался фотографией и всегда делился своими работами, в которых находил красоту и душевную теплоту, которую успевал запечатлеть на своих снимках.

Человек, очень хорошо разбирающийся в музыке, кинематографе, звукорежиссуре. Он посвятил огромную часть своей жизни творчеству и его развитию, в его творческой студии выросло не одно поколение юных дарований, которые даже во взрослом возрасте не разрывали свою связь со студией, и продолжали сотрудничать и участвовать в выступлениях коллектива. У нас с Андреем были очень схожие взгляды на многие вещи и интересы. Но самым главным для него всегда была и оставалась его семья, искренняя любовь к своим родным и близким, и безмерная преданность любимому делу.

Александр Пермяков
Музыкант
Андрея Ивановича я знаю с 12 лет. За всё время он никогда не отзывался плохо о людях, был справедлив, если нужна была какая-то помощь приходил, независимо от обстоятельств и своей занятости. Когда я поступала в Санкт-Петербург, он поддерживал меня, неравнодушный человек. Радовался моим успехам, как своим. Очень светлые и приятные воспоминания о нём. Порой, заменял родителей, помогая советами, т.к. не всеми переживаниями можно поделиться. Он дарил радость детям. Как когда-то он сам говорил: «Кольцо Фро, Фро - значит радость». Андрей Иванович посвящал себя искусству на радость детям.

Александра Береза
Вокалистка группы Андрея Кочергина
Человек был очень неоднозначный. С одной стороны, в личном общении крайне скромный и доброжелательный. С другой, когда я сталкивался с его «тараканами», порой, было не по себе, достаточно увидеть его рисунки, или почитать его тексты, репертуар группы «Кольцо Фро» . Великолепный звукорежиссёр, я многому у него научился, за долгие годы совместной работы. Очень, я бы сказал - ОЧЕНЬ любимый детьми студии руководитель. Да и, в общем-то, все его любили, друзья, коллеги, действительно, это был приятный, миролюбивый человек. Немного не от мира сего, но, опять же, это проявлялось только в его творчестве.

Антон Попов
Музыкант
Все публикации СМИ о гибели Андрея Кочергина и слухах, связанных с причиной его самоубийства, заканчивались на том, что «полученные данные о причастности данного педагога к преступлениям сексуального характера в отношении несовершеннолетних будут выделены в отдельное производство». На этом история о 54-летнем преподавателе закончилась.

Семья мужчины, закончившего жизнь самоубийством в детском оздоровительном лагере «Звонкие голоса» в 2016 году, в правоохранительные органы за заключением по данному делу, не обращалась. Никаких опровержений в СМИ родственники подозреваемого не давали. Но у брата Андрея Кочергина осталось много вопросов.

Андрей много лет занимался с детьми. Он помогал детям. Студии музыкальные им организовывал, многим альбомы записал. Дети могли просто оговорить его. Ничего не предвещало беды. В день его кончины мы созванивались, он был в хорошем настроении. У него было много планов на будущее. Ему предлагали работу в другом городе.

На похоронах было много детей и родителей. Никто нам не угрожал, никто не отзывался плохо. Мы 7 лет с ним на сплавы ездили, в походы. Мои дети и дети наших друзей любили его. Я прочитал все его переписки в социальных сетях, там ничего такого не было.
Сергей Кузьмин, брат Андрея Кочергина.
«Почему за все годы не было жалоб со стороны родителей? Почему детей не забирали из лагеря?»
Редакция TagilCity.ru направила запрос в Следственное управление по Свердловской области по поводу возможного причастия Андрея Кочергина к преступлениям против несовершеннолетних. Ответ содержал следующую информацию:

В 2016 году следственным отделом по Пригородному району следственного управления СК России по СО была организована доследственная проверка по поступившему из МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщению о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 131, 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

По итогам проверочных мероприятий объективных данных, указывающих на наличие в действиях гражданина К., 1961 г.р., признаков указанных преступлений не установлено.

Письменных заявлений от граждан в органы СКР по этим поводам не поступало.

Информация о возможном совершении данным мужчиной противоправных действий в отношении ребёнка, была тщательно проверена, однако не нашла своего объективного подтверждения.
Есть официальный ответ правоохранительных органов, опровергающих причастность Кочергина к домогательствам в отношении ребенка. Но также есть и слухи. Дети всё придумали? Но зачем злословить о человеке, который умер, и не сможет дать ответ, не сможет защитить себя?

Почему оскорбления и публичные унижения в социальных сетях становятся нормой, а обидчики не несут никакой ответственности?

УК РФ, Статья 128.1. Клевета

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

Есть человек 20-25, которые в тот момент работали в этом лагере. Но начальство сказало молчать, чтобы не уничтожили этот лагерь.
Аня
Кроме заключения следственного комитета и слухов от лиц, которые не имели отношения к событию, произошедшему в детском лагере в 2016 году никакой информации нет.

Если никакого домогательства до несовершеннолетних детей не было, то важно, чтобы Андрея Кочергина запомнили, как доброго и порядочного педагога.

Любому любителю злословия необходимо помнить об уголовной ответственности за клевету.

Для родителей, чьи дети стали жертвой любого насилия редакция подготовила буклет, разработанный психологами.
Добровольческий интернет-портал «ДОБРЫЙТАГИЛ.РФ» предоставил редакции TagilCity.ru буклет, разработанный командой психологов АНО «Центр семейной терапии и коснультирования» (г. Нижний Тагил).
Текст, оформление: Камила Мориак

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