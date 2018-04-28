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График отключения горячей воды в Нижнем Тагиле
Готовимся к отключению горячей воды
После майских праздников на теплосетях Нижнего Тагила начнутся гидроиспытания. Так специалисты выявляют участки с изношенными трубами, чтобы вовремя приступить к их ремонту.

Чтобы отключение горячей воды не стало для горожан неожиданностью, редакция TagilCity.ru подготовила полный график испытаний по районам города.
Ленинский район
Новая Кушва
  • 15 мая с 08:00 до 16:00
  • 22 мая с 08:00 до 16:00
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ВМЗ
  • 15 мая с 08:00 до 16:00
  • 16 мая с 08:00 до 16:00
  • 17 мая с 08:00 до 16:00
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Лебяжка
  • 24 мая с 08:00 до 16:00
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Выя
  • 28 мая с 08:00 до 16:00
  • 30 мая с 08:00 до 16:00
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Центр Нижнего Тагила:

  • 16 мая с 08:00 до 16:00 - теплотрасса по ул. Учительской, Пархоменко, Вязовской, Новострой;
  • 17 мая с 08:00 до 16:00 - центр города от завода им. Куйбышева до пр. Мира, а так же на ул. Папанина;
  • 17 мая с 08:00 до 16:00 - теплотрасса и насосные по проспекту Мира до Ленина, на ул. Победы и Восточной.
Тагилстроевский район
Тагилстрой
  • 23 мая с 08:00 до 16:00
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Рудник им. III Интернационала
  • 23 мая с 08:00 до 16:00
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Красный Камень
  • 24 мая с 08:00 до 16:00
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ГГМ
  • с 29 мая по 7 июня
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Пригород Нижнего Тагила
пос. Старатель
  • 17 мая с 08:00 до 16:00
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пос. Сухоложский
  • 21 мая с 08:00 до 16:00
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пос. Нижняя Черемшанка
  • 22 мая с 08:00 до 16:00
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  • 18 мая с 08:00 до 16:00 - котельные №8 и №9 пос. Уралец;
  • 21 мая с 08:00 до 16:00 - котельная пос. Черноисточинск;
  • 22 мая с 08:00 до 16:00 - котельная пос. Евстюниха;
  • 23 мая с 08:00 до 16:00 - котельная пос. Покровское-1.
Отключение отопления
Также с 14 мая в Нижнем Тагиле заканчивается отопительный сезон. А это значит, что с этого числа будет поэтапно прекращаться подача тепла в жилые дома горожан.
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