График отключения горячей воды в Нижнем Тагиле

После майских праздников на теплосетях Нижнего Тагила начнутся гидроиспытания. Так специалисты выявляют участки с изношенными трубами, чтобы вовремя приступить к их ремонту.



Чтобы отключение горячей воды не стало для горожан неожиданностью, редакция TagilCity.ru подготовила полный график испытаний по районам города.

