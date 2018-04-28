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карточки на tagilcity.ru
График отключения горячей воды в Нижнем Тагиле
Готовимся к отключению горячей воды
После майских праздников на теплосетях Нижнего Тагила начнутся гидроиспытания. Так специалисты выявляют участки с изношенными трубами, чтобы вовремя приступить к их ремонту.
Чтобы отключение горячей воды не стало для горожан неожиданностью, редакция TagilCity.ru подготовила полный график испытаний по районам города.
Ленинский район
Новая Кушва
15 мая с 08:00 до 16:00
22 мая с 08:00 до 16:00
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ВМЗ
15 мая с 08:00 до 16:00
16 мая с 08:00 до 16:00
17 мая с 08:00 до 16:00
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Лебяжка
24 мая с 08:00 до 16:00
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Выя
28 мая с 08:00 до 16:00
30 мая с 08:00 до 16:00
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Центр Нижнего Тагила:
16 мая с 08:00 до 16:00 - теплотрасса по ул. Учительской, Пархоменко, Вязовской, Новострой;
17 мая с 08:00 до 16:00 - центр города от завода им. Куйбышева до пр. Мира, а так же на ул. Папанина;
17 мая с 08:00 до 16:00 - теплотрасса и насосные по проспекту Мира до Ленина, на ул. Победы и Восточной.
Тагилстроевский район
Тагилстрой
23 мая с 08:00 до 16:00
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Рудник им. III Интернационала
23 мая с 08:00 до 16:00
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Красный Камень
24 мая с 08:00 до 16:00
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ГГМ
с 29 мая по 7 июня
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Пригород Нижнего Тагила
пос. Старатель
17 мая с 08:00 до 16:00
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пос. Сухоложский
21 мая с 08:00 до 16:00
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пос. Нижняя Черемшанка
22 мая с 08:00 до 16:00
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18 мая с 08:00 до 16:00 - котельные №8 и №9 пос. Уралец;
21 мая с 08:00 до 16:00 - котельная пос. Черноисточинск;
22 мая с 08:00 до 16:00 - котельная пос. Евстюниха;
23 мая с 08:00 до 16:00 - котельная пос. Покровское-1.
Отключение отопления
Также с 14 мая в Нижнем Тагиле заканчивается отопительный сезон. А это значит, что с этого числа будет поэтапно прекращаться подача тепла в жилые дома горожан.
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