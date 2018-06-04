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обзор tagilcity.ru
«Журналисты-гитаристы»: редакция TagilCity.ru создала музыкальную группу

Научиться играть на музыкальном инструменте и петь - не мечта, а реальность.
Исполнить мечту и научиться играть на понравившемся музыкальном инструменте никогда не поздно. А освоить его и развить вокальные данные с помощью опытных педагогов просто и доступно.

Редакция TagilCity.ru проводит увлекательный эксперимент – мы учимся играть «с нуля».
Все участницы эксперимента - взрослые люди.
Возможно ли стать исполнителем, если не развивал этот талант с детства?
Мне часто задают вопрос: «А что, если я (или мой ребенок) никогда не занимались музыкой, ничего не умеем?». Я отвечаю, что наша студия открылась и работает СПЕЦИАЛЬНО для того, чтобы каждый желающий в любом возрасте мог научиться петь и играть на музыкальных инструментах, заниматься музыкой для своего развития.

Александра Морозова
руководитель музыкальной студии «Серебряные струны»
Редакция TagilCity.ru начала обучение в музыкальной студии «Серебряные струны»:
Итак, мы начали обучение «с нуля».
Никто в нашей команде не владел нотной грамотой. Большинство никогда не занимались музыкой и не обучались игре на музыкальном инструменте.
Но у нас было огромное желание научиться, а у наших педагогов - огромное желание научить.

Николай Палтусов
педагог по гитаре
Дети лучше усваивают информацию в игровой форме, взрослые лучше выполняют конкретные задачи. У детей легче развивается малая моторика, но это только одна из составляющих обучения. А целеустремлённость и старательность в процессе обучения всегда дают хороший результат независимо от возраста. Важно, чтобы была постоянная практика, игре нужно посвящать много времени и вне учебного класса.
В основном, трудности «с нуля» такие же, как и у всех возрастов - отсутствие опыта и разный уровень природных данных, что вполне преодолимо при систематических занятиях.

Наталья Ждановских
педагог по вокалу
Первое занятие:

Мы познакомились со студией и педагогами.
А потом держали в руках настоящий инструмент, учили расположение струн. Мы старались правильно ставить пальчики, научились играть «боем» и «перебором».
Второе занятие:

Мы приступили к изучению аккордов. Пальцы не слушались и отказывались быстро менять положение на ладах грифа гитары.
А Александра и Камила приобрели инструменты для занятий дома, чтобы повторять то, что изучили в студии.
Третье занятие:

Под руководством нашего терпеливого преподавателя мы продолжили осваивать аккорды, узнали историю музыкального инструмента и пробовали играть.
Четвертое занятие:

Путаемся в аккордах и их названиях, но очень стараемся. Мы научились понимать что такое доли и продолжаем изучать музыкальную грамоту. А нашим рукам нужна постоянная тренировка.
Пятое занятие:

Голова запоминает, руки начинают слушаться. Но музыки пока не получается. Мы все еще хотим научиться. Уроки проходят в комбинированном стиле: разминка, практика, немного теории и история.
Шестое занятие:

Наше обучение подходит к концу. Мы уже кое-что умеем! «Ля минор, ми мажор, ре минор...» диктует наш педагог. Мы полюбили инструмент и благодаря нашему педагогу и атмосфере студии хотим совершенствоваться в нашем умении.

Камила Мориак
журналист TagilCity.ru
Идея проекта потрясающая! Всегда знала, что заниматься музыкой очень полезно. И еще раз убедилась: положительные эмоции, развитие мелкой моторики, непривычная обстановка... Впечатлений хватит надолго! Вот Николай - настоящий профессионал. Я продолжу занятия и после проекта. Я думала, что никогда не запомню расположение пальцев на струнах по аккордам. Оказалось, что это возможно. Да, скорости мне не хватает, но это дело опыта.
Землетрясение в сравнении с девичьей гитарой — лишь незначительная вибрация.
Энтони Кидис, рок-музыкант
«В детстве я умела исполнять на фортепиано пару элементарных детских песен, но это было настолько давно, что меня можно смело назвать новичком. А гитару я и вовсе в руках не держала. Но в «Серебряных струнах» умеют работать с теми, кто никогда не занимался музыкой: психологически очень комфортно, от тебя не ждут, что ты сразу сбацаешь Нирвану))) Для меня этот эксперимент стал вызовом: я никогда не училась музыке, слуха музыкального тоже нет. Поэтому я всегда очень уважала людей, умеющих играть на инструментах.»
Александра Логинова
главный редактор TagilCity.ru
«Играть на гитаре я пробовала несколько раз в жизни. В детстве и когда фанатела по Земфире. Но успехом мои начинания не увенчались из-за лени и отсутствия хорошего преподавателя.
«Серебряные струны» меня впечатлили во всем. Начиная от администратора, который встречает гостей: у нее постоянно какие-то крутые барабаны звучат из компьютера. Руководитель, педагоги - талантливые люди, это очевидно. Желаю всем ребятам удачи и терпения.»

Камила Мориак
журналист TagilCity.ru
«На самом деле идея проекта замечательная. Ещё в подростковом возрасте хотелось научиться играть на гитаре, но по каким-либо причинам не получалось. Поэтому я с удовольствием приняла участие. Поначалу, конечно, были сомнения: как можно научиться играть на гитаре за 3 недели, ни разу не держав её в руках. Конечно, мне многое нужно было освежить, так как занималась только в детстве.»
Ксения Бем
менеджер отдела продаж TagilCity.ru
Единственное, что может быть лучше пения – это еще больше пения.


Элла Джейн Фицджеральд, певица
Мы учились не только играть на музыкальном инструменте. Нам очень хотелось исполнить песню. Поэтому мы начали заниматься вокалом.

Наталья Ждановских
педагог по вокалу
Одно из существенных отличий в занятиях по вокалу со взрослыми - сформированный в их понимании «эталон пения». Любимый певец, к примеру, или в целом любой образец качественного вокала, которому хочется по возможности соответствовать. Это высокая планка, цель, требующая усилий и большой отдачи. Поэтому для меня очень важно сделать сам процесс достижения цели максимально комфортным, а для качества и закрепления результата - еще и осознанным. Показать ученикам, что творчество - это не только результат, но и интересный, взаимно приятный процесс продуктивного общения. Если процесс приятный и продуктивный - потенциал раскрывается сам, а педагог лишь помогает, направляет и наслаждается результатом вместе со своим учеником.
Петь я любила всегда. Пела когда-то в школьном хоре немецкой песни, участвовала в детских музыкальных постановках. Во взрослой жизни любовь к пению ограничилась исполнением в караоке. Так вот, иметь слух и маломальский голос недостаточно. На занятиях по вокалу преподаватель Наталья показала мне, как работает голосовой аппарат человека с точки зрения анатомии. Это природная акустическая система! Знаний педагога, который бы учил правильно работать голосом, мне очень не хватало!

Ирина Анисимова
журналист TagilCity.ru
Меня очень радует, что музыкальные занятия в нашей студии меняют жизнь учеников, дают новые яркие эмоции, уверенность в себе и показывают, что все возможно! Возможно даже после 30 лет начать петь оперу или создать свою рок-группу.

Александра Морозова
руководитель музыкальной студии «Серебряные струны»
Наши занятия еще продолжаются. Вместе с педагогами музыкальной студии «Серебряные струны» мы репетируем и скоро будем готовы показать наше отчетное выступление.
Выбрать свои музыкальные инструменты
Лето - самое время в легкой непринужденной обстановке научиться играть на музыкальном инструменте. Студия «Серебряные струны» приглашает школьников провести каникулы с пользой в летнем музыкальном лагере «CampRock».

Узнать подробности про лагерь
Наши филиалы:
г. Нижний Тагил
Центр - ул. Газетная, 77а 8 922 11 25 105
Вагонка – ул. 7 ноября, 105 8 953 60 19 821
ГГМ – Уральский проспект, 83 8 922 22 60 505

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