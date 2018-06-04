«Журналисты-гитаристы»: редакция TagilCity.ru создала музыкальную группу

«В детстве я умела исполнять на фортепиано пару элементарных детских песен, но это было настолько давно, что меня можно смело назвать новичком. А гитару я и вовсе в руках не держала. Но в «Серебряных струнах» умеют работать с теми, кто никогда не занимался музыкой: психологически очень комфортно, от тебя не ждут, что ты сразу сбацаешь Нирвану))) Для меня этот эксперимент стал вызовом: я никогда не училась музыке, слуха музыкального тоже нет. Поэтому я всегда очень уважала людей, умеющих играть на инструментах.»