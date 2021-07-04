6 июля в 18:00

Основной частью экспозиции юбилейной выставки стали произведения, представленные семьей художника. Другая часть дополнена работами из коллекции музея. На выставке представлены живопись и графика с видами Нижнего Тагила, уральские и крымские пейзажи, портреты семьи художника, автопортреты.

В рамках вечера о жизни и творчестве мастера, об опыте изучения его произведений, анализе архива расскажет Марина Агеева – искусствовед, директор НТМИИ, Заслуженный работник культуры. На протяжении долгих лет она является крупнейшим исследователем творчества Михаила Дистергефта.

Стоимость: 50-150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7