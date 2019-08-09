ПАРК СОВЕТСКИХ СКУЛЬПТУР

В рамках проекта «Старый Город» было также решено создать на территории Нижнетагильского музея ИЗО парк скульптур советского периода. В центре разместят композицию из скульптур ученика и учительницы, в других частях установят бюсты Ленина и Сталина. По территории также расположатся «горняки» и «пионеры». Для создания атмосферы в парке поставят осветительные столбы и урны в стилистике советского времени. Куратор проекта замглавы Нижнего Тагила Валерий Суров заявил, что скульптуры для тагльского парка привезены со всей Свердловской области.



«Здесь можно будет гулять с детьми, знакомиться с историей нашей страны и просто отдыхать».

