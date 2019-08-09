Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с общественником Александром Коченковым. Молодой человек в девятом поселке на площадке на улице Котовского проводит турниры по футболу и баскетболу для детей. В одиночку он добивается ремонта этой территории, составляя сметы и заявки на гранты. Мэр предложил включить площадку в программу благоустройства на 2020 год.



«Дал поручения главе района и Тагилгражданпроекту. А в августе с удовольствием поддержу турнир Саши, пока он пройдет на площадке педколледжа. И название подходящее «Цени то, что есть!», - рассказал Владислав Пинаев.



Также глава города выступил с предложением пересадить в инвалидные кресла подрядчиков, которые делают дороги. Чтобы они могли сами оценить доступность среды на вверенных объектах.





