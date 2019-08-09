Четверть века не строили школы в Нижнем Тагиле, но 2019 году появился суперпроект за 800 миллионов рублей: 23 тысячи квадратных метров на 1200 учеников, более 50 классов с интерактивными панелями, пять спортзалов, гигантская столовая, библиотека, актовый зал, беспрецедентные меры безопасности. Школа №100 была нужна не просто «для красоты» – она должна снизить нагрузку на другие средние общеобразовательные учреждения в микрорайоне «Муринские пруды» и перевести их на обучение в одну смену. За ходом работ пристально наблюдает весь город. Как заверили ответственные лица, есть только одна причина, по которой школа откроет свои двери лишь 2 сентября. Потому что 1 сентября - это воскресенье.

