На капитальный ремонт школы №72 в 2019 году было выделено 80 миллионов рублей: нужно было заменить все коммунальные сети, вентиляцию, отремонтировать межэтажные и чердачные перекрытия, отремонтировать фасад, привести в надлежащее состояние кабинеты, а также построить рядом спортивную зону для лёгкой атлетики и стритбола, благоустроить прилегающую территорию и установить ограждение. Планировалось, что работы займут более двух лет, однако подрядная организация «Стройкомплекс» под руководством администрации города смогла провести их с опережением графика сдать объект уже в том же 2019-ом.

