На спортивный объект на пересечении улиц Аганичева и Красноармейской мэрией Нижнего Тагила выделен земельный участок площадью 8000 квадратных метров. В состав спорткомплекса войдут арена, универсальный спортзал, ринги, тренажерный зал и площадка для занятий кроссфитом.



Предполагается, что новый спортивный объект будет носить имя прославленного российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что в начале надо построить или хотя бы заложить будущий центр единоборств, а затем уже обсуждать, чье имя присваивать. По его мнению, самое главное, что тагильчане получат современный спортивный центр, соответствующий всем требованиям.

