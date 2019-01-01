5 ноября в 19:00

Один из самых знаменитых спектаклей Франко Дзеффирелли вновь на киноэкранах. Великолепное зрелище, воссоздающее дух первой постановки оперы, преподносит мелодраму о любви жестокой принцессы с размахом, достойным Великой Китайской стены. Турандот смело можно назвать самой известной китайской принцессой: Карло Гоцци в театре драматическом, а затем Джакомо Пуччини в театре музыкальном создали ей всемирную славу.



Стоимость: 600 рублей



ТЦ DEPO

