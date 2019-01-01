Друзья! Предстоящие будни готовят массу интересного. Вам решать провести их в компании с самой знаменитой китайской принцессой, королем ужасов или же побывать на фестивале национальных культур. Читайте культобзор TagilCity.ru и узнаете, куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле.
Спектакли
«Моя жена – лгунья»
7 ноября 18:00
Стоимость: 230-270 рублей
Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«Трамвай «Желание»
8 ноября в 18:00
Стоимость: 270-320 Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
Разное
Концерт «Concord Orchestra» 8 ноября в 19:00
«Concord Orchestra» – первый в мире танцующий симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер – Фабио Пирола (Италия).
Стоимость: от 500 рублей
Нижнетагильский цирк
Фестиваль национальных культур «Этнодом»
6 ноября
В программе: мастер-класс по изготовлению славянского оберега, лекция-презентация о народных инструментах и песнях.
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1А
День детей
8 октября
14:00 - «Большой секрет для маленькой компании», 16:00 - Творчество Юнны Мориц.
Литературно-музейный центр «Дом Окуджавы», ул. Карла Маркса, 20 а
Квиз Гуру 7 ноября в 19:00
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Кино
«Доктор Сон» С 7 ноября
ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»
«Милен Фармер 2019 – в кино»
С 7 ноября
Фильм будет демонстрироваться на французском языке без субтитров.
Стоимость: 450 рублей
ТЦ DEPO
«Клара и волшебный дракон»
4 и 5 ноября
«Красногвардеец»
Опера «Турандот» (рус. субтитры)
5 ноября в 19:00 Один из самых знаменитых спектаклей Франко Дзеффирелли вновь на киноэкранах. Великолепное зрелище, воссоздающее дух первой постановки оперы, преподносит мелодраму о любви жестокой принцессы с размахом, достойным Великой Китайской стены. Турандот смело можно назвать самой известной китайской принцессой: Карло Гоцци в театре драматическом, а затем Джакомо Пуччини в театре музыкальном создали ей всемирную славу.
Стоимость: 600 рублей
ТЦ DEPO
Праздники и
памятные даты
День народного единства России 4 ноября
Всемирный день распространения информации о проблеме цунами 5 ноября
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов 6 ноября
День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году 7 ноября
День Октябрьской революции 1917 года в России 7 ноября