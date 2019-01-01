Культобзор на tagilcity.ru
Этнодом, Турандот и Стивен Кинг
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Предстоящие будни готовят массу интересного. Вам решать провести их в компании с самой знаменитой китайской принцессой, королем ужасов или же побывать на фестивале национальных культур.
Читайте культобзор TagilCity.ru и узнаете, куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле.

Спектакли
«Моя жена – лгунья»

7 ноября 18:00


Стоимость: 230-270 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр.
Ленина, 33
«Трамвай «Желание»
8 ноября в 18:00

Стоимость: 270-320

Нижнетагильский драматический театр, пр.
Ленина, 33
Разное
Концерт «Concord Orchestra»

8 ноября в 19:00

«Concord Orchestra» – первый в мире танцующий симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер – Фабио Пирола (Италия).

Стоимость: от 500 рублей

Нижнетагильский цирк

Фестиваль национальных культур «Этнодом»

6 ноября

В программе: мастер-класс по изготовлению славянского оберега, лекция-презентация о народных инструментах и песнях.

Центральная городская библиотека,
пр. Строителей, 1А

День детей

8 октября

14:00 - «Большой секрет для маленькой компании»,
16:00 - Творчество Юнны Мориц.

Литературно-музейный центр «Дом Окуджавы», ул. Карла Маркса, 20 а
Квиз Гуру

7 ноября в 19:00


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Кино
«Доктор Сон»

С 7 ноября


ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»

«Милен Фармер 2019 – в кино»

С 7 ноября

Фильм будет демонстрироваться на французском языке без субтитров.

Стоимость: 450 рублей

ТЦ DEPO
«Клара и волшебный дракон»
4 и 5 ноября

«Красногвардеец»
Опера «Турандот»
(рус. субтитры)
5 ноября в 19:00
Один из самых знаменитых спектаклей Франко Дзеффирелли вновь на киноэкранах. Великолепное зрелище, воссоздающее дух первой постановки оперы, преподносит мелодраму о любви жестокой принцессы с размахом, достойным Великой Китайской стены. Турандот смело можно назвать самой известной китайской принцессой: Карло Гоцци в театре драматическом, а затем Джакомо Пуччини в театре музыкальном создали ей всемирную славу.

Стоимость: 600 рублей

ТЦ DEPO
Праздники и

памятные даты
День народного единства России
4 ноября
Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
5 ноября
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
6 ноября
День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году
7 ноября
День Октябрьской революции 1917 года в России
7 ноября
Международный день КВН
8 ноября
Текст и оформление: Нателла Николова