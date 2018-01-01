Рождественские службы в храмах и церквях Нижнего Тагила

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с Праздником Рождества Христова!

Свершилось! И вновь, повторяя за ветхозаветным пророком, мы восклицаем «Яко с нами Бог!». Но уже совсем в ином смысле, чем эти слова звучали более двух с половиной тысяч лет назад. И по-иному, чем они звучат для людей, так и не узнавших о радости Боговоплощения. Наше сегодняшнее восклицание – это радость единства Бога и человека. Мы верим, что она стала возможной благодаря этому совсем незаметному для современников событию.

Бог приходит в мир в образе беззащитного младенца, который вместе с тем называется именами «Великого Совета Ангел», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». Нет ли в этом абсурдности или противоречия? Не правы ли те, кто так часто упрекает христиан в отсутствии рациональности и последовательности?

Только представьте себе Богомладенца, лежащего в холодных яслях. В хлеву. В окружении отверженных всеми Девы Марии и Её обручника-старца. Вокруг лишь пустыня, а согревает Его лишь дыхание животных в такой далёкой, забытой всеми пещере. Явившийся Бог вовсе не требует своим явлением раболепного поклонения. Он входит в наш мир не устрашением, не доказательством Своей силы и власти, а только лишь Своей безмерной любовью к человеку.

В мире, где большинство людей считают, что человека спасает его сила, ум, власть, деньги, коварство и обман, день Рождества Христова оказывается, по словам преподобного Исаака Сирина, «даром, которого мы не просили». Человек вновь и вновь вооружается недоверием и ложью, сам себя обрекая на страдание и одиночество. Именно поэтому так важно сегодня устремить свой взор на Младенца, который в своей беззащитности приносит в мир совсем иную силу и власть. На чём же она строится? Она строится не на рабстве и страхе, но на любви и радости.

В наступающем новом году мы вспоминаем знаменательное событие – 430-летие установления Патриаршества в России. Это событие произошло в царствование Феодора Иоанновича. Этот царь был поистине удивительным и светлым человеком, ставящим любовь к Богу выше своего царства, власти и богатства. Сегодня часто можно встретить мнение, что сила правителя заключается в его бескомпромиссной жесткости или в хитрости. Однако именно в кротости этого смиренного царя, в его неприятии напрасной крови, любви к благочестию и молитве созидалась наша страна. Его время не омрачилось смутами, военными поражениями или крупными трагедиями.

Патриаршество, установленное в Москве в его правление, пришло не как политический жест превосходства одного народа над другими. Оно не было обоснованием независимости одних людей от других. Оно воспринималось как высокая честь и еще более высокая ответственность единственного на тот момент Православного царства.

Сегодня наша Церковь переживает тревожные времена. Трагические события, разворачивающиеся за тысячи километров, нас как будто совсем не касаются. Но это не так. Они касаются наших братьев и сестёр во Христе, которые уже сейчас сталкиваются с преследованиями за своё исповедование веры и верность своей, единственно истинной Церкви. Эти люди сейчас как никогда нуждаются в наших молитвах и духовной поддержке.

«Что же нам с тобой делать, человек? Ты не искал Бога, пока Он пребывал в вышине. Но даже когда Он сходит к тебе и беседует с тобой посредством плоти, ты все равно Его не принимаешь. <…> Итак, присоединись к тем, кто с радостью ожидает Господа с небес. Представь себе мудрых пастырей, пророчествующих священников, радующихся женщин <…> — все они в малом Младенце поклонялись Великому Богу, не обращая внимания на видимое, но славословя величие Его Божества». Эти слова святителя Василия Великого обращены ко всем нам. Сегодня мы вновь должны увидеть Силу Господню, которая «совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9).

Подражая родившемуся сегодня Богомладенцу, будем кротки и смиренны. Будем исполнены радости и любви к ближним, щедро раздавая дары благодати, полученные на сегодняшней Божественной Литургии. Не забудем не только тех, кто нуждается в наших молитвах, но посетим и тех, кто нуждается в нашей поддержке делами и словами. Наполним наши дома не только мишурой и гирляндами, но и настоящими украшениями любви, добра и светлого ликования с восклицаниями «Христос раждается, славите!»



Божией милостию Преосвященный Евгений,

епископ Нижнетагильский и Невьянский.

Рождество Христово 2018/2019 года, град Нижний Тагил .

