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Интервью на tagilcity.ru
Ипотека: снижение процентных ставок и рост первого взноса
Как скажутся нововведения Центробанка на простых жителях?
Как нововведения в ипотечном кредитовании скажутся на жителях Нижнего Тагила?
Центробанк вносит поправки в ипотечное законодательство.

Регулятор повышает коэффициенты риска для банков, которые выдают ипотеку со взносом менее 20%.

Новые правки ЦБ могут существенно повлиять на условия ипотечного кредитования. Финансовым организациям придется повысить либо первичный взнос либо ставку. И то и другое может защитить банки от неплатежеспособных граждан. Но для молодых семей при новых условиях ипотечный займ может стать недоступным.

По прогнозам экспертов, в сегменте недвижимости в первую очередь пострадают новостройки.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с представителями крупных банков и агентств недвижимости в Нижнем Тагиле.
Центробанк вводит повышенный коэффициент риска для ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20%. Новая мера ЦБ, по мнению экспертов, может внести корректировки в условия выдачи ипотеки и на рынке недвижимости.
Кредит с первым взносом менее 20% цены жилья взвешивается с коэффициентом риска 150%, менее 10% – 200%, говорится в поправках к инструкции «Об обязательных нормативах банков».
По данным ОКБ, из всех регионов УРФО Свердловская область вошла в тройку лидеров по выданным ипотечным кредитам. По данным Уральского Г У Банка России, жителям Свердловской области в 2017 году было выдано 36 851 ипотечных кредитов на сумму 65 375 млн рублей.

По данным национального бюро кредитных историй, в Свердловской области в январе 2018 года было выдано 1 013 ипотечных кредитов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество покупок жилья в кредит увеличилось на 38%.
Изменение коэффициентов риска повлечет за собой увеличение обязательных резервных отчислений банков по таким кредитам.

Как это повлияет на условия ипотечных кредитов для населения? С чем связаны подобные меры? И что станет с рынком недвижимости?

Редакция TagilCity.ru пообщалась с представителями крупных банков и агентств недвижимости в Нижнем Тагиле.

Реакция банков: повышение ставок или первоначального взноса?

Эксперты убеждены: из-за правок ЦБ банкам придется вносить корректировки в условия ипотечных кредитов.

Банки могут посчитать дополнительные расходы невыгодными для себя и полностью отказаться от выдачи таких кредитов.

Второй вариант – переложить затраты на плечи заёмщиков, подняв ставку по ипотеке с первоначальным взносом ниже 20%.
Банки могут повысить порог минимального первоначального взноса
Банкиры следят за нововведениями ЦБ, но решение об изменении политики по ипотечным кредитам приняли пока не все банки.
В настоящее время в нашем банке существуют программы ипотечного кредитования с первоначальным взносом ниже 20%. В ближайшее время внесение изменений в условия программ по ипотеке не планируется, но мы будем следить за ситуацией на рынке ипотечного кредитования.
Павлова Галина Викторовна
Руководитель банка
Однако другой банк в Нижнем Тагиле нововведения ЦБ уже вынудили на повышение порога минимального первоначального взноса по ипотечному кредитованию.
Ряд банков уже начал пересматривать свои ипотечные программы. Мы также подняли требуемый порог первоначального взноса до 20%.
Анастасия Перегримова
Руководитель банка
Программы с низким первоначальным взносом по ипотеке никуда не денутся, но ставки станут выше
На вопрос TagilCity.ru о вероятности исчезновения программ с маленьким первоначальным взносом руководители банков ответили неоднозначно. По прогнозам одного из них, подобные предложения банков останутся, но, скорее всего, существенно изменятся их условия. Тагильские банкиры не исключают увеличение процентных ставок по ипотеке.

В Свердловской области средневзвешенная ставка по ипотеке за 2017 год составила около 10,7%, что на 2% ниже, чем в 2016 году.
Галина Павлова
Повышение коэффициента риска для ипотечных кредитов с первоначальным взносом до 20%, конечно, внесет коррективы в условия ипотечных программ банков. Программы с низким первоначальным взносом останутся, но, скорее всего, процентные ставки по ним возрастут
Анастасия Перегримова
Данная мера ЦБ прогнозируемо приведет к изменениям: банки будут вынуждены или увеличивать размер первоначального взноса до уровня от 20% и выше, или повышать ставки, чтобы компенсировать риски
По данным АИЖК в Российской Федерации:

Доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 10% на конец 2017 года составила менее 5%.

Порядка 15% заемщиков берут кредиты с первоначальным взносом от 10 до 20%.

Тех, кто готов к ипотеке со ставкой 20%, увеличение первичной суммы на 5-10%, не заставит отказаться от жилья в кредит полностью, считают в АИЖК.
Тагильчане не перестанут брать ипотеку, но некоторым придется отложить квартирный вопрос до лучших времен
По экспертным оценкам, в Нижнем Тагиле доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% на рынке составляет 5-6%.

Сокращения объема выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом не избежать, уверены аналитики, но, скорее всего, это не приведет к существенному снижению суммарного объема выдач ипотечных кредитов. Эксперты это связывают с тенденцией снижения процентных ставок по ипотеке.
Мы не ожидаем снижения суммарных объемов выдачи ипотечных кредитов. По прогнозам разных экспертов, прирост по ипотечным кредитам может составить к концу года 25%.
Анастасия Перегримова
Ипотека станет менее доступной для молодых семей, зато банки не будут рисковать из-за неплатежеспособных граждан
Эксперты единодушны: из-за ужесточения требований ЦБ к ипотеке, прежде всего, пострадают те, кто не накопил на первоначальный взнос.

Молодым и малообеспеченным семьям покупку квартиры тоже придется отложить. Таким семьям специалисты советуют использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке материнский капитал или средства, полученные от продажи другого имущества.
Галина Павлова
Больше всего пострадают те заемщики, которые остро нуждаются в жилье, но не накопили средств на первоначальный взнос. Брать ипотеку без первоначального взноса с высокой процентной ставкой многим заемщикам будет не под силу, так как финансовая нагрузка будет слишком высокой. Таким заемщикам придется отложить покупку квартиры на некоторое время и накопить первоначальный взнос.
Евгений Постников
Руководитель агенства недвижимости «Этажи»
Пострадают молодые семьи - возрастная категория до 35 лет. Как правило, они наиболее уязвимы и часто не имеют существенных накоплений для внесения первоначального взноса.

Если вопрос приобретения жилья для семьи стоит остро, такие семьи будут искать возможность получения денежных средств на первоначальный взнос путем продажи имущества (например, автомобиля) или получения потребительского кредита.
Таким образом будут отфильтровываться неплатежеспособные клиенты, у которых нет возможности накопить на первоначальный взнос, соответственно дальнейшее погашение ипотечного кредита вызывает сложности.
Евгений Постников
Руководитель агенства недвижимости «Этажи»
Новостройки пострадают первыми
В первую очередь пострадают новостройки. Затем волна перейдет и на вторичный сегмент. Загородной недвижимости это не должно коснуться, так как первоначальный взнос по ипотеке на загородную недвижимость выше.
Евгений Постников
Руководитель агенства недвижимости «Этажи»
Ипотека с первоначальным взносом менее 20% составляет всего 5-6% на рынке, поэтому ужесточения регулятора коснуться ограниченного количества участников.

В любом случае, у тех, кто желает оформить кредит на квартиру будет выбор:

  • инвестировать большие деньги сразу и платить каждый месяц более приемлемую сумму;
  • стать ипотекодержателем, внеся небольшую сумму, но платить по высокой ставке.
Начиная с 2015 года, ставки по ипотеке становятся ниже, поэтому разумнее отложить на время квартирный вопрос, накопить на 50-70 тысяч больше, чем загонять себя в угол неподъемными платежами.

Помните! Средний срок ипотеки - 15-20 лет. За это время может случиться всё, что угодно.
О том, как выгодно взять ипотеку читайте материал TagilCity.ru
Ипотека: как взять жильё в кредит и не загнать себя в угол?
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