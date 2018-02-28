инвестировать большие деньги сразу и платить каждый месяц более приемлемую сумму;

стать ипотекодержателем, внеся небольшую сумму, но платить по высокой ставке.

Ипотека с первоначальным взносом менее 20% составляет всего 5-6% на рынке, поэтому ужесточения регулятора коснуться ограниченного количества участников.В любом случае, у тех, кто желает оформить кредит на квартиру будет выбор:Начиная с 2015 года, ставки по ипотеке становятся ниже, поэтому разумнее отложить на время квартирный вопрос, накопить на 50-70 тысяч больше, чем загонять себя в угол неподъемными платежами.Помните! Средний срок ипотеки - 15-20 лет. За это время может случиться всё, что угодно.