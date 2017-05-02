Самбо (самозащита без оружия) — вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР.
В результате нелепой ошибки рядовой стройбата Питкин забрасывается с отрядом десантников в тыл противника. Преодолев растерянность и воспользовавшись своим сходством с немецким генералом, Питкин спасает попавших в плен друзей и возвращается домой настоящим героем.
Пронзительные женские монологи перемежаются хрониками войны, а также завораживающими видео, созданными методом песочной анимации. Причем один из песочных клипов рождается прямо на глазах у зала, его рисует на световом экране одна из актрис. Также внимание зрителей удерживают причудливая игра света, музыкально-танцевальные партии.
Бессмертный полк — международная общественная акция, проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, которые боролись против фашизма в Великой Отечественной войне.
Друзья! Впереди самые важные, самые памятные дни для жителей Нижнего Тагила и России. Память о подвигах, о муках, о радостях героев Великой Отечественной войны помогает нам идти дальше с гордо поднятой головой, с добрым сердцем и чистыми намерениями. Сегодня мы можем петь, не боясь, что нас услышат и танцевать, не думая о голоде.
Редакция TagilCity.ru поздравляет всех тагильчан с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Давайте будем достойными потомками наших героев!