Друзья! Впереди самые важные, самые памятные дни для жителей Нижнего Тагила и России. Память о подвигах, о муках, о радостях героев Великой Отечественной войны помогает нам идти дальше с гордо поднятой головой, с добрым сердцем и чистыми намерениями. Сегодня мы можем петь, не боясь, что нас услышат и танцевать, не думая о голоде.



Редакция TagilCity.ru поздравляет всех тагильчан с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Давайте будем достойными потомками наших героев!

