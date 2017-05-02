КУЛЬТОБЗОР TAGILCITY.RU
Нижний Тагил встречает
72-ю годовщину
Великой Победы!
Парады, манифесты и праздничный салют
6 МАЯ, СУББОТА (2017 г.)
III межрегиональный турнир по самбо, посвященный Дню Победы
МСДЮСШОР № 3, ул. Новострой, 21
с 10:00 до 17:00

Самбо (самозащита без оружия) — вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР.
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Открытое лично-командное первенство и чемпионат города по тхэквондо (версия ГТФ)
СОК «Металлург-форум»
с 10:00 до 20:00

Открытое лично-командное первенство и чемпионат города по тхэквондо (версия ГТФ), посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Открытый турнир по гиревому спорту, посвященный Победе в ВОВ
Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23
12:00

Открытый турнир по гиревому спорту, посвященный Победе в ВОВ.
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Фильм «Мистер Питкин в тылу врага»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
17:00, 19:00

В результате нелепой ошибки рядовой стройбата Питкин забрасывается с отрядом десантников в тыл противника. Преодолев растерянность и воспользовавшись своим сходством с немецким генералом, Питкин спасает попавших в плен друзей и возвращается домой настоящим героем.
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Спектакль «Пока звучат их голоса»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14
18:00

Пронзительные женские монологи перемежаются хрониками войны, а также завораживающими видео, созданными методом песочной анимации. Причем один из песочных клипов рождается прямо на глазах у зала, его рисует на световом экране одна из актрис. Также внимание зрителей удерживают причудливая игра света, музыкально-танцевальные партии.
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7 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ (2017 г.)
«Героическая ночь» в клубе «Олимп»
РЦ «Олимп», Молодежная ул., 22Б
22:00

Арт-проект «Pudra», Феерическая Light инсталляция, MC Илья Саков.
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«Ночь победы»в клубе «Ревьера»
Сafe-club «Ривьера», ул. Дзержинского, 31
22:00

MC СЕРЖ
DJ PASHA MORALES
DJ DMITRIY FRESH
DJ VIKTOR COSTA
ШОУ - БАЛЕТ «OLD FASHION»
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Открытое первенство Свердловской области по велоспорту-шоссе
Площадь «Танкостроителей»
7 мая, 11:00
8 мая, 10:00
9 мая, 12:00

Открытое первенство Свердловской области по велоспорту-шоссе, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Автопробег «Дерево Победы»
Поселок Уралец, поселок Висимо-Уткинск, село Сулем, деревня Усть-Утка
09:00

Патриотический автопробег посвященный Дню Великой Победы.
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8 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК (2017 г.)
Концертная программа «День Победы – праздник всей страны!»
Парк им. Бондина
с 13:30 до 16:00

Творческие коллективы, конкурсы, танцы, песни.
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Концертная программа «Наш победный май»
Площадь Дворца национальных культур, улица Кольцова, 23
14:00

Хор, танцы, поздравление ветеранов, конкурсы и многое другое.
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Victory Night | NEBAR
Бар NEBAR, Горошникова 7
23:00

MC ОЛЕГ KARABAS. Мы восторгаемся великим подвигом и прославляем наших героев!
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9 МАЯ, ВТОРНИК (2017 г.)
Районная манифестация
(Дзержинский район)
с 15:30 до 16:00
1
Площадь ДК им. И.В. Окунева


2
Пр. Вагоностроителей


3
Пр. Дзержинского


4
Пр. Ленинградский


5
Площадь Славы
Торжественный митинг на площади Славы
с 16:00 до 16:45
Праздничный концерт для ветеранов, жителей и гостей Дзержинского района
Площадь Славы
С 18:00 до 22:30

Праздничный концерт для ветеранов, жителей и гостей Дзержинского района. В финале – праздничный фейерверк.

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Проспект Ленина
Мероприятие с участием военнослужащих войсковых частей Министерства Обороны, войск национальной гвардии и личного состава Нижнетагильского гарнизона полиции
С 10:00 до 10:40


Мероприятие с участием военнослужащих войсковых частей Министерства Обороны, войск национальной гвардии, дислоцирующихся в городе Нижний Тагил, и личного состава Нижнетагильского гарнизона полиции.
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Праздничная демонстрация представителей трудовых коллективов предприятий города и молодежи
Проспект Ленина
С 10:41 до 12:00



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Шествие «Бессмертного полка»
с 10:45 до 11:00

Бессмертный полк — международная общественная акция, проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, которые боролись против фашизма в Великой Отечественной войне.
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Песенный марафон по маршруту трамвая № 3
Ленинский район
11:00

 9 мая сразу после Парада Победы в Нижнем Тагиле начнётся Песенный марафон по маршруту трамвая №3. В кузове празднично украшенной грузовой машины проедут с выступлениями артисты.

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68-ая традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»
Театральная площадь
С 12:00 до 15:00

68-ая традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»
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Городской фестиваль хоровой музыки «Песни Победы»
Площадка перед КДК «Современник»
с 14:00 до 15:00

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

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Друзья! Впереди самые важные, самые памятные дни для жителей Нижнего Тагила и России. Память о подвигах, о муках, о радостях героев Великой Отечественной войны помогает нам идти дальше с гордо поднятой головой, с добрым сердцем и чистыми намерениями. Сегодня мы можем петь, не боясь, что нас услышат и танцевать, не думая о голоде.

Редакция TagilCity.ru поздравляет всех тагильчан с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Давайте будем достойными потомками наших героев!
Выбирайте интересные вам события в Нижнем Тагиле в афише на

Текст, оформление: Камила Мориак

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