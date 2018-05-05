Танкистов, Снежная, Лазурная: тагильчане могут выбрать названия улиц в новых районах

Жилой район Александровский II расположится южнее Александровского I, с востока он граничит с садами «Фотеево» и частными домами. А с запада – зоны с объектами общественного значения, в том числе госпиталь, ФОК «Президентский», гипермаркет «Лента» и другие.
Общая площадь застройки – 68, 43 га, из них жилой зоны – 21,89 га. Она представлена многоэтажными домами (7-12 этажей) и малоэтажными (до 3 этажей). В периметре микрорайона предусмотрена парковая зона со спортивными и детскими площадками, «зеленые» зоны отдыха.
Стоянки и гаражи в пределах жилых кварталов будут наземными и подземными. Проектом предусмотрено 2 589 машино-мест, 2 509 из них – для постоянного хранения.