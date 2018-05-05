Танкистов, Снежная, Лазурная: тагильчане могут выбрать названия улиц в новых районах

Администрация города опубликовала на сайте проекты районов, застройка которых запланирована в Нижнем Тагиле. К обсуждению будущих названий для улиц в этих районах приглашаются и жители города.



Всего на обсуждение вынесены 6 новых микрорайонов в Тагилстроевском и Дзержинском районах города. Одни из них уже начали застраиваться, другие пока только находятся на стадии проектов.



Тагильчане могут ознакомиться со списками утвержденных названий, проектными именами улиц или предложить свою необычную идею. Все замечания и новые варианты будут рассматриваться в мэрии.

