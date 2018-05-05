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Танкистов, Снежная, Лазурная: тагильчане могут выбрать названия улиц в новых районах
Выбираем названия для улиц
Администрация города опубликовала на сайте проекты районов, застройка которых запланирована в Нижнем Тагиле. К обсуждению будущих названий для улиц в этих районах приглашаются и жители города.

Всего на обсуждение вынесены 6 новых микрорайонов в Тагилстроевском и Дзержинском районах города. Одни из них уже начали застраиваться, другие пока только находятся на стадии проектов.

Тагильчане могут ознакомиться со списками утвержденных названий, проектными именами улиц или предложить свою необычную идею. Все замечания и новые варианты будут рассматриваться в мэрии.
Микрорайон 2, 3 жилого района «Муринские пруды»
«Муринские пруды» располагаются в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила и разделены на два микрорайона. Микрорайон 2 займет 27 га, проект предусматривает возведение 8 жилых кварталов. В каждом из них - один 14-ти этажный дом и десять 10-ти этажных домов. Внутри жилой застройки предусмотрен сквер, который объединит главные социальные объекты: детсад, школу, торговый центр, центр развлечений.

Микрорайон 3 разделен на 2 больших квартала – квартал № 10 был спроектирован ранее, его планируется оставить без изменений. Застройка квартала № 1 запланирована аналогично мкр 2 – такие же 14-ти этажные и 10-ти этажные дома. В общей сложности район займет 5,17 га. С севера он граничит с участком для строительства жилого дома по ул. Удовенко, с юга – с проектируемой магистралью районного значения.





Утвержденные названия улиц

  • улица А.З. Смелянского
  • улица Булата Окуджавы

          Жилой район «Южный» в Дзержинском районе
          Место расположения – поселок Зональный. Жилые зоны будут представлены домами в 3-5 этажей. В шаговой доступности – зона общественного обслуживания, объекты инфраструктуры, полностью оборудованные инженерными системами.

          В планах – строительство 3 детских садиков, школы на 700 учащихся, торгового центра, крытого рынка и спортивного комплекса с бассейном.

          Лесной массив станет обособленной зоной, которая не будет затрагиваться в ходе планировки. Озеленение и благоустройство района будет происходить с использованием современных архитектурных и дизайнерских приемов.
          Утвержденное название улицы
          • улица «70-летия Победы»
          Проектные наименования улиц
          • улица Маршала Жукова
          • улица М.Н. Веремьева
          • улица Танкистов

          Жилой район Александровский I
          Занимает левый берег Нижнетагильского пруда и юго-восточную часть Гальяно-Горбуновского массива. Район Александровский I разбит на 6 кварталов, планируемая площадь застройки – 48,5 га. Предусмотрены зоны с многоэтажными и малоэтажными жилыми домами, а также зоны отдыха в кварталах.

          Кварталы связаны между собой зелеными бульварами с вело- и пешеходными дорожками. В периметре застроек располагаются детские сады, спортивные и детские площадки с современными комплексами.

          Проектные названия улиц в основном связаны с именами почетных граждан города. Смысловой осью в планах застройки является улица Архитектора Солтыса. В ее восточной части запланированы семейный и детский центры, поликлиника, МФЦ и прочие общественные объекты.
          Проектные наименования улиц

          • улица Мелентьева
          • улица Обухова
          • улица Орлова
          • улица Архитектора Солтыса
          • улица Успенская
          • улица Никольская
          • проезд Крамского
          • проезд Ушакова
          • переулок Руды

          Жилой район Александровский II
          Жилой район Александровский II расположится южнее Александровского I, с востока он граничит с садами «Фотеево» и частными домами. А с запада – зоны с объектами общественного значения, в том числе госпиталь, ФОК «Президентский», гипермаркет «Лента» и другие.

          Общая площадь застройки – 68, 43 га, из них жилой зоны – 21,89 га. Она представлена многоэтажными домами (7-12 этажей) и малоэтажными (до 3 этажей). В периметре микрорайона предусмотрена парковая зона со спортивными и детскими площадками, «зеленые» зоны отдыха.

          Стоянки и гаражи в пределах жилых кварталов будут наземными и подземными. Проектом предусмотрено 2 589 машино-мест, 2 509 из них – для постоянного хранения.

          Проектные наименования улиц

          • улица Раздельная
          • улица Проектная - I
          • улица Проектная - II

            Жилой район Ольховка-3 в Тагилстроевском районе
            «Ольховка-3» располагается в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Запланированная площадь – 174, 46 га. Застройка района предусматривает формирование земельных участков, которые будут предоставляться льготным категориям граждан.

            На севере район ограничивает приток реки Ольховка, на востоке – коллективный сад «Золотая осень». Ожидается, что на территории района появится более 900 частных усадебных домов площадью 100 кв. м.

            В «Ольховке-3» запланировано строительство детского сада, школы, торгового центра, спортзала и других объектов общественного значения.

            Утвержденные названия улиц
            • улица Горноуральская
            • улица 1-я Усадебная
            • улица 2-я Усадебная
            • улица 3-я Усадебная
            • улица 4-я Усадебная
            • улица 5-я Усадебная
            • улица 6-я Усадебная
            • улица 7-я Усадебная
            • улица 1-я Звездная;
            • улица 2-я Звездная
            • улица 3-я Звездная
            • улица 1-я Самоцветная
            • улица 2-я Самоцветная
            • улица 3-я Самоцветная
            • улица 1-я Лазурная
            • улица 2-я Лазурная
            • улица 3-я Лазурная
            • улица 4-я Лазурная
            • улица 5-я Лазурная
            • улица 6-я Лазурная
            • улица 7-я Лазурная
            • улица Снежная

              Жилой район «Юность-2»
              Микрорайон «Юность-2» расположится в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Он ограничен Ленинградским проспектом, улицами Алтайская и Автомобилистов.

              Проект застройки предусматривает создание разных жилых зон. Это зона многоэтажных домов (9-12 этажей) с площадью 4,8 га, зона застройки домами средней этажности (5-7 этажей) площадью 6,1 га и зона с домами в 3 этажа площадью 4,1 га.

              Район будет обеспечен парковой зоной, пешеходно-прогулочными зонами, детсадами, школой и всеми необходимыми социально значимыми объектами.



              Для улиц микрорайона «Юность-2» пока нет ни утвержденных, ни проектных названий.

              А это значит, что назвать каждую улицу района могут сами жители Нижнего Тагила.

                  Высказаться по поводу утвержденных названий, проголосовать за понравившуюся идею и предложить свою тагильчане могут на сайте администрации города.
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