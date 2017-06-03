В связи с многочисленными обращениями граждан Нижнего Тагила по возмещению ущерба от неблагоприятного погодного явления, прошедшего 3 июня в Нижнем Тагиле, администрация города сообщила о том, что пострадавшие от урагана в Нижнем Тагиле смогут получить компенсацию ущерба.