3 июня в Нижнем Тагиле прошёл аномальный ураган.
В результате урагана в Нижнем Тагиле:
- 9 человек пострадали и 1 человек погиб;
- 197 домов повреждено;
- 95 крыш домов было разрушено;
- 75 млн рублей понадобится на восстановление крыш зданий Нижнего Тагила;
- От 5 до 30 тысяч рублей понадобится на утилизацию каждого дерева;
- 80 миллионов рублей составил ущерб от пожара в меховом салоне «Олимпия».
Мэр города Сергей Носов отметил, что уровень ущерба от урагана в Нижнем Тагиле
сопоставим с аналогичными показателями после урагана в Москве.