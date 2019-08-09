УРАЛХИМПЛАСТ – ХЮТТЕНЕС АЛЬБЕРТУС

Совместное предприятие реализует инвестиционный проект «Создание новых производственных мощностей по производству химической продукции для литейного производства по лицензионной технологии». Объем финансирования подписанного в феврале 2019 года специального инвестиционного контракта составляет более 1 млрд рублей.



Инвестиционный проект получил поддержку администрации Нижнего Тагила. Для тагильчан появятся новые рабочие места. Промышленная площадка имеет льготы по оплате налога на прибыль. По словам инвестора, производство будет отвечать мировым экологическим и энергоэффективным стандартам. Его запуск способствует реализации программ импортозамещения.

