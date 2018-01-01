Культобзор на tagilcity.ru
Будни в Нижнем Тагиле: Чайковский, танцующие пенсионеры и День матери
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вот и закончились праздники, наступили будни, и это отличный повод для музыки Чайковского, танцев, спектаклей и лекций. Об этих и других событиях вы узнаете из культобзора TagilCity.ru, который мы традиционно приготовили для вас.

Осень – это пора музыки, классической музыки. В день памяти Петра Ильича Чайковского приходите на концерт, где вы насладитесь произведениями великого композитора. Ведь Чайковский – это музыка знакомая с детства, которая вновь закружит вас в вихре теплых воспоминаний.

Думаете, что на «Танцевальные прогулки» ходят только молодые люди? А вот и нет! Эта танцевальная акция посвящена людям, которым слегка (и не очень) за 55. Поддержим наших любимых бабушек, дедушек и родителей, ведь им тоже хочется танцевать и вновь чувствовать себя молодыми.

Приятных вам дней!
День музыки Чайковского
П. И. Чайковский «Зимние грезы»
6 ноября в 18:30
Играют:
Марк Дробинский – виолончель (Франция).
Лауреат международных конкурсов оркестр «Демидов-камерата».
Дирижер – Владимир Капкан.
Стоимость: 300 – 500 рублей.

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31.
Детская филармония «Дин – дон, открываем альбом»
6 ноября в 13:00
К Дню памяти П.И.Чайковского
Концертный зал ДМШ №5
Трансляция музыкальных произведений П.И. Чайковского (радиогазета)
6 ноября с 15:00 до 16:00
Площадь Дворца национальных культур
Лекция-концерт «По страницам творчества П.И. Чайковского»
6 ноября в 16:30
ДШИ №1, ул. Вогульская, 42
Мероприятие в рамках «День музыки Чайковского»
6 ноября в 14:00
Нижнетагильский колледж искусств
Спектакли
«Земля Эльзы»
7 ноября в 18:00
Наверное, их можно назвать Ромео и Джульеттой наших дней. Как и в трагедии Шекспира возлюбленных разлучают родственники. Но неожиданно, боязливо и так искренне влюблённые Он и Она – не юные пылкие сердца, а люди самой зрелой зрелости.
Пронзительная, очень трогательная история по пьесе екатеринбурженки Ярославы Пулинович в постановке еще одного нашего земляка Дмитрия Зимина. Спектакль тонкий, деликатный о нас, наших родителях и наших детях.

Стоимость: 200 – 250 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Клинический случай»
9 ноября в 18:00
Если бы кто-то еще утром сказал доктору Мортимеру, что он будет открывать международный конгресс психиатров, стоя на трибуне в дамском парике и туфлях на шпильках, доктор счел бы «предсказателя» сумасшедшим. И поставил бы безошибочный диагноз – клинический случай! Но именно этот случай и произошёл! А начиналось все почти безобидно. Ну, подтрунивал над Мортимером его давний друг доктор Хьюберт. Ну, мешали ему коллеги, увлеченные репетицией рождественского спектакля к корпоративной вечеринке. Ну, утомила его жена, пришедшая разделить с супругом успех.
Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Будь здоров, школяр!»
6 ноября
Спектакль по произведениям Булата Окуджавы. Он о многом успел рассказать – о мальчишестве и безрассудстве, и простых «радостях» на войне: надоевшем, но все же не дающим умереть с голоду гороховом концентрате, о ворованном спирте из кастрюли, передающейся по кругу, о восторге от проливного дождя, наконец прервавшего несмолкаемую канонаду. И солдатских снах, о сказочном их мире, а сны эти, может, самое светлое, что осталось у восемнадцатилетних вояк. А спать на войне опасно. Просыпайся, солдат, а то сочтут тебя усопшим… Такой увидел войну и молодой Окуджава.

ДК имени Окунева
«Король лир: Иэн МакКеллен»
6 ноября в 19:00
Бенефис МакКеллена был заявлен в качестве прощального шекспировского выхода гениального актера – и как таковой оправдал все ожидания. Интересными и богатыми на смыслы оказались и другие элементы этой постановки: прозрачная, лишенная чрезмерной изощренности режиссура крепкого шекспировского профессионала Джонатана Манби; сценический дизайн художника Пола Уиллса, поместившего действие на крутящийся красный диск; звуковое оформление молодых композиторов и саунд-дизайнеров братьев Рингамов.

Мягкий кинотеатр DEPO
Танцевальная прогулка для пенсионеров
9 ноября в 15:00
Планируется шестая прогулка по просьбам льготных слоев населения – для пенсионеров!
К участию в танцевальном мероприятии приглашаются все желающие тагильчане пенсионного возраста. По словам организаторов, для этого не нужно никаких специальных навыков. От участников требуется только хорошее настроение и желание потанцевать.
Место проведения: территория музея «Демидовская дача».
Лекция «Ф.И. Швецов – выдающийся инженер-новатор»
8 ноября в 18:00
Фотий Ильич Швецов – горный инженер. Он прошел путь от крепостного заводовладельцев Демидовых до управляющего их заводами, где пытался внедрять новейшие технологические процессы.
Стоимость: дошкольник – 11.50 руб., учащийся – 45.50 руб., студент – 70 руб., пенсионер – 73.50 руб., взрослый – 83.50 руб.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а.
Городской конкурс детских рисунков и макетов «Из прошлого в будущее», посвященный 140-летию Свердловской железной дороги
К конкурсу принимаются работы, раскрывающие тему развития железной дороги, судьбу изобретателей и конструкторов прошлых лет, впечатления от путешествий по железной дороге, свои взгляды на то, каким видится этот вид транспорта в будущем.
Участники конкурса – учащиеся 5-8 классов образовательных учреждений Нижнего Тагил. Итогом конкурса станет выставка в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, которая пройдет с 19 декабря 2018 по 19 января 2019 года.
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Благотворительная акция «День Матери»
С 1 по 18 ноября
В рамках проведения акции Социальный отдел Нижнетагильской епархии планирует:
  • Сбор подгузников, детского питания и средств гигиены для малообеспеченных семей с детьм.
  • Проведение просветительских мероприятий (показ фильма, проведение занятий в детских садах и детских реабилитационных центрах, раздача бесплатных открыток)
В течение всей акции пожертвования можно будет приносить в кабинет Отдела социального служения (ул. Металлургов, 32, храм св. прп. Сергия Радонежского).
Детям
Детская познавательная программа «Мы едины», посвященная Дню народного Единства
6 ноября в 12:00, 13:00
Дворец национальных культур
Цирковое представление «Олимпия»
6 ноября в 10:00, 14:00
ДК «Юбилейный»
Познавательно – игровая программа «Воздушный шар»
7 ноября в 14:00
ДК «Юбилейный»
Развлекательно – познавательная программа «Час астрологии»
8 ноября в 10:00
ДК «Юбилейный»
Выставка детских работ студии «Флай»
8 ноября в 13:00
ДК «Юбилейный»
Праздники и памятные даты
5 ноября
День рождения Останкинской телебашни
6 ноября
Всемирный день без бумаги
7 ноября
День Великой Октябрьской Социалистической Революции Источник
8 ноября
День исполнения желаний
9 ноября
Всемирный день книги рекордов Гиннесса
10 ноября
Международный день бухгалтера
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