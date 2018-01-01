Будни в Нижнем Тагиле: Чайковский, танцующие пенсионеры и День матери

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«Король лир: Иэн МакКеллен»
6 ноября в 19:00
Бенефис МакКеллена был заявлен в качестве прощального шекспировского выхода гениального актера – и как таковой оправдал все ожидания. Интересными и богатыми на смыслы оказались и другие элементы этой постановки: прозрачная, лишенная чрезмерной изощренности режиссура крепкого шекспировского профессионала Джонатана Манби; сценический дизайн художника Пола Уиллса, поместившего действие на крутящийся красный диск; звуковое оформление молодых композиторов и саунд-дизайнеров братьев Рингамов.
Мягкий кинотеатр DEPO