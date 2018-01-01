Будни в Нижнем Тагиле: Чайковский, танцующие пенсионеры и День матери

Друзья! Вот и закончились праздники, наступили будни, и это отличный повод для музыки Чайковского, танцев, спектаклей и лекций. Об этих и других событиях вы узнаете из культобзора TagilCity.ru, который мы традиционно приготовили для вас.



Осень – это пора музыки, классической музыки. В день памяти Петра Ильича Чайковского приходите на концерт, где вы насладитесь произведениями великого композитора. Ведь Чайковский – это музыка знакомая с детства, которая вновь закружит вас в вихре теплых воспоминаний.



Думаете, что на «Танцевальные прогулки» ходят только молодые люди? А вот и нет! Эта танцевальная акция посвящена людям, которым слегка (и не очень) за 55. Поддержим наших любимых бабушек, дедушек и родителей, ведь им тоже хочется танцевать и вновь чувствовать себя молодыми.



Приятных вам дней!

