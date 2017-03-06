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8 Марта в Нижнем Тагиле
Милые дамы!
Вам комплименты и поздравления от мужчин Нижнего Тагила
Красные, желтые, розовые тюльпаны, колечки и рестораны. Ни одна женщина в этот день не остается без внимания. Международный женский день - как гордо звучит! Еще бы. Ведь у этого весеннего и солнечного праздника серьезная история.
Клара Цеткен
Празднование 8 марта в 1910 году предложила Клара Цеткин. Но не как день открыток и тюльпанов, а как торжество прекрасной половины в борьбе за равноправие. На форуме Международной конференции женщин Цеткин поставила вопрос о том, чтобы выбрать определенный день в году, когда женщины всего мира будут привлекать внимание общества к своим проблемам в борьбе за социальное и экономическое равноправие.

Дату выбрали не случайно, она связана с сотрудницами фабрики Нью-Йорка. Женщины боролись за сокращение рабочего дня, а также за улучшение условий труда.

В 1913 году Женский день появился и в России. Правда, тогда он не был таким весенне-цветочным, как сейчас. Например, в 1913 году женщины требовали решить вопросы обеспечения материнства, их права голоса и дороговизны жизни. А в 1917 годы российские представительницы прекрасного пола собрались на улицах городов, провозглашая лозунг: «Хлеба и мира».
Лишь с 1966 года Международный женский день стал праздником и нерабочим днем. Постепенно в СССР праздник полностью потерял политическую окраску и стал просто праздником всех женщин.

С чем редакция TagilCity.ru поздравляет всех женщин! Для вас мы собрали поздравления, комплименты и даже рецепты коктейлей от мужчин Нижнего Тагила. А еще мы составили хит-парад любимых песен успешных женщин нашего города.
Василий Гришков
Директор ООО Садовый центр «Пятница», ООО «КАПИТАЛ» кредитование
Поздравляю всех женщин с самым нежным, светлым, весенним и прекрасным днем в году - 8 Марта!

Пусть в Вашей жизни всегда будут весеннее настроение, яркие улыбки и счастливые моменты!

Пусть это все поселиться в вашей душе и доме навсегда!

Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!

С праздником!
Сергей Ветошкин
Директор Нижнетагильского швейного предприятия
В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!
Евгений Постников
Агентство недвижимости «Этажи»
Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда! С весенним праздником!
Роман Брилев
Актер театра Кукол, певец, шоумен
Дорогие, любимые наши девушки, женщины, дамы! Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - 8 Марта! Желаю вам безграничного счастья! Как можно больше положительных эмоций и исполнения всех ваших желаний!
Сергей Партин
Лучший молодой предприниматель России-2014
Удивительные дамы! Мы безмерно восхищаемся вашей красотой и грацией, мы беспомощны перед вашими чарами и искоса брошенными взглядами, мы очень стараемся понять вашу природу и пытаемся взять ответственность за вас, мы постоянно оказываемся в замешательстве из-за проявления ваших эмоций, мы порой ослеплёны собственным вожделением, мы ждем вдохновительной благодарности из ваших уст, мы продолжаем совершать подвиги ради вас, мы порой оказываемся в ступоре из-за ваших «логичных» действий, мы простые мужики и от того еще больше околдованы вашей божественной женственностью!

Продолжайте похищать наши сердца и ума ради самых безумных подвигов!

Подвигов ради любви!
Побалуйте любимых оригинальными коктейлями собственного изготовления!
Женщины очень любят вкусные напитки. А чем заполнить бокалы на праздновании 8 Марта – подскажет Даниил Пискунов – самый молодой бармен России. Он хоть и не делает алкогольные коктейли, но часто бывает на торжественных вечерах и праздниках, и как никто другой знает, что обычно заказывают девушки.
Даниил Пискунов
Самый молодой бармен России
Часто работаю на праздниках и знаю, что любимые женские коктейли – это «Мохито» и «Пина Колада». Поэтому я решил поделиться с мужчинами рецептами этих коктейлей – они очень просто готовятся!
Коктейль «Мохито» клубничный
1
Положите в хайбол мяту (10 листьев) и лайм (3 дольки)
2
Добавьте клубнику (5 ягодок) и подавите мадлером
3
Наполните хайбол дробленым льдом доверху
4
Налейте клубничный сироп (15 мл) и белый ром (50 мл)
5
Долейте содовую доверху и аккуратно размешайте коктейльной ложкой
6
Досыпьте немного дробленого льда!
Коктейль «Пина Колада»
1
Смешайте в шейкере со льдом белый ром, темный ром, ананасовый сок, кокосовое молоко и сливки
2
Перелейте в охлажденный бокал и украсьте кусочками ананаса
3
А если готовите коктейль для молодых девчонок, то просто исключите из рецепта алкоголь
Хит-парад «Весеннее настроение»
Как хорошо, что бунты и митинги закончились! Женщины всё-таки добились своего. Сегодня современная девушка заняла прочные позиции во всех сферах жизни. Есть женщины-политики, полицейские, военные и успешные директора. После комплиментов, поздравлений и коктейлей переходим к музыке. Что слушают современные успешные женщины в Нижнем Тагиле? Журналист редакции TagilCity.ru провел опрос среди женщин руководителей, и выяснилось, что предпочтения в музыке у тагильчанок совершенно разные. Зато настроение у всех одинаковое - весеннее. Дамы смеялись, шутили, а некоторые даже напевали мелодию в трубку. Настоящий праздник!
Какие цветы дарить на 8 Марта?
Кто-то любит яркие цветы, а кто-то нежные оттенки. Кроме стандартных букетов в современной флористике есть множество необычных предложений.
Шляпные коробки от 2000 рублей.
Коробочка с Рафаэлло - 960 рублей.
Коробочка с мёдом - 850 рублей.
Букетики-кулечки - 1000 рублей.
Коробка с макарунами - 1650 рублей.


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Где отметить 8 Марта?
Адрес сбора самых красивых дам: развлекательный центр «Олимп», ул. Молодежная 22Б.
Двери в сказку открыты для всех!

Первым 100 милым леди – бокал шампанского и комплемент от клуба.

7 марта [22:00 – 06:00]

Дамские забавы в РЦ «ОЛИМП»

Дорогие и любимые, трепетные и нежные, обожаемые и превосходные! Есть один день в году, когда мы, мужчины, закрываем глаза на ваши нелепые шалости и позволяем вам почти все. Почти – это у вас дома, а в нашем РЦ «ОЛИМП» дамам позволено абсолютно все!

Самые взбалмошные желания будут сегодня удовлетворены: вас не оштрафуют за прилюдный сюрприз на барной стойке, и милостиво нальют пару бокалов лучшего шампанского для смелости. Самые скромные девушки должны, наконец, раскрыть свою страсть, страстные – выпустить ее наружу! Мы разрешаем вам танцевать до упаду, опустошать бар и разбивать наши сердца, ломать шпильки, рисовать помадой на зеркале и на наших щеках.

Долой скуку и грязную посуду – она ждет вас завтра дома! А у нас – только радость, веселье, поцелуи, подарки, признания в любви и безумные танцы!

https://vk.com/olympolymp


10 – 11 марта [22:00 – 06:00]

Бабий бунт в РЦ «ОЛИМП»

Самые прекрасные и независимые, сильные и уверенные в себе дамы 10 и 11 марта соберутся в РЦ «ОЛИМП». Сегодняшняя ночь объявляется ночью женской вседозволенности!

Мы посвящаем эти выходные самому прекрасному празднику наших милых дам.

Огромная несправедливость в том, что мужчины праздновали свой праздник 4 дня, а девочкам достался лишь один день посреди недели. Нет! Нет! И еще раз, НЕТ!

Этот weekend полностью Ваш наша прекрасная половина человечества, ведь это праздник весны и всего самого красивого!

Отмечаем Международный женский день с размахом.

Дорогие и любимые, сегодня для вас – все: отдыхайте до упаду, кружите голову своей красотой, танцуйте и будьте просто в эпицентре праздника.

Море ярких впечатлений и бьющего через край веселья!

https://vk.com/olympolymp
Поздравляем всех девочек, девушек, мам, теть, бабушек с 8 Марта!
Будьте любимы и счастливы.
Текст: Камила Мориак
Оформление: Ксения Драницина
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