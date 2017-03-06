Празднование 8 марта в 1910 году предложила Клара Цеткин. Но не как день открыток и тюльпанов, а как торжество прекрасной половины в борьбе за равноправие. На форуме Международной конференции женщин Цеткин поставила вопрос о том, чтобы выбрать определенный день в году, когда женщины всего мира будут привлекать внимание общества к своим проблемам в борьбе за социальное и экономическое равноправие.



Дату выбрали не случайно, она связана с сотрудницами фабрики Нью-Йорка. Женщины боролись за сокращение рабочего дня, а также за улучшение условий труда.



В 1913 году Женский день появился и в России. Правда, тогда он не был таким весенне-цветочным, как сейчас. Например, в 1913 году женщины требовали решить вопросы обеспечения материнства, их права голоса и дороговизны жизни. А в 1917 годы российские представительницы прекрасного пола собрались на улицах городов, провозглашая лозунг: «Хлеба и мира».

