7 марта [22:00 – 06:00] Дамские забавы в РЦ «ОЛИМП»
Дорогие и любимые, трепетные и нежные, обожаемые и превосходные! Есть один день в году, когда мы, мужчины, закрываем глаза на ваши нелепые шалости и позволяем вам почти все. Почти – это у вас дома, а в нашем РЦ «ОЛИМП» дамам позволено абсолютно все!
Самые взбалмошные желания будут сегодня удовлетворены: вас не оштрафуют за прилюдный сюрприз на барной стойке, и милостиво нальют пару бокалов лучшего шампанского для смелости. Самые скромные девушки должны, наконец, раскрыть свою страсть, страстные – выпустить ее наружу! Мы разрешаем вам танцевать до упаду, опустошать бар и разбивать наши сердца, ломать шпильки, рисовать помадой на зеркале и на наших щеках.
Долой скуку и грязную посуду – она ждет вас завтра дома! А у нас – только радость, веселье, поцелуи, подарки, признания в любви и безумные танцы! https://vk.com/olympolymp