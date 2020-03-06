культобзор на tagilcity.ru
Женский день, робовирус и барабан ханг
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! В эти длинные выходные вам точно не будет скучно. Особенно это касается прекрасных дам, ведь скоро Международный женский день и многие мероприятия пройдут именно для женщин. Тагильчанок приглашают зарядиться весенним настроением, забыв о скуке и зимней хандре. Еще нас ждут новинки кино, поэтический вечер, мастер-классы концерты и спектакли. Чтобы не пропустить ни одно событие в выходные, читайте культобзор от TagilCity.ru.

Праздничного настроения!
8 марта
Праздничный концерт «Ой, девочки! Весна!»
8 марта в 17:00

Для вас – музыка, стихи, немного юмора и хорошего настроения. Молодые и красивые артисты будут петь и танцевать. История там тоже будет… Конечно же – о любви.

Стоимость: 300 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Весна, гитара и любовь»
7 марта в 14:00

В преддверии Международного женского дня Дмитрий Перов споёт для вас все самые лучшие свои песни: старые и новые, веселые и очень веселые.

Стоимость: 250 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Праздничный фестиваль в честь Международного женского дня
7 марта в 14:00

Изюминкой праздника станет конкурс на самую изящную, талантливую даму и необычный наряд.

Стоимость: 250 рублей

Этнопарк «Ермаково Городище»
Выставка «Женские образы»
С 6 по 20 марта

На выставке будут представлены работы фотографов, художников, студентов профильных учебных заведений.
По окончанию выставки, 20 марта 2020 года, стартует творческий акселератор, задачей которого будет научить талантливых творческих людей предпринимательской компетенции. Опытные бизнес-тренеры и интересные спикеры расскажут, как монетизировать свой труд. В акселераторе могут принять участие все желающие, как участники выставки, так и те, кто делает что-то «своими руками».

Центр «Мой бизнес», пр. Мира 2а
Вечер «Робин Гуд и все-все-все…»
7 марта в 18:00

Сопровождать субботний вечер будет развлекательная программа по спасению женских сердец от скуки и зимней хандры. Изысканное меню, веселые конкурсы, яркие творческие выступления, любимые песни и зажигательные танцы.

ДК НТМК
Конкурс «Леди Белая»
8 марта в 13:00

В Международный женский день горнолыжный комплекс «Гора Белая» приглашает девушек принять участие в конкурсе на звание «Леди Белая».

В борьбе за титул участницам предложат преодолеть восемь соревновательных этапов. Все они пока держатся в секрете. Победительниц и участниц ждут призы от спонсоров.

ГЛК «Гора Белая»
Концерт «И это всё о ней...»
8 марта в 17:00

Концерт автора и исполнителя Василия Безбородова с сольной программой «И это всё о ней...».

Стоимость: 100 рублей

Малый зал Дворца культуры им. И. В. Окунева
Праздничные дни в музеи-заповеднике
8 марта в 13:00
Тематическая экскурсия «Гурманы и книгочеи XIX века»
Вы познакомитесь с необычными кулинарными рецептами петербургского «профессора кухнологии» доктора Пуфа, кто скрывался под этим именем и как рецепты прославленного кулинара оказались среди рукописей тагильского крепостного краеведа и археолога Дмитрия Шорина.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

8 марта в 13:00
Мастер-класс «Волшебная кисть»
Вы познакомитесь с образцами природного малахита, изделиями, выполненными в технике «русской мозаики» и с техникой уральской росписи, с помощью которой обыкновенная галька станет похожей на знаменитый уральский малахит.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

9 марта в 13:00
Мастер-класс «Тагильский трафарет»
Вам раскроют секреты «кистевого» орнамента – одного из основных украшений нарядных тагильских подносов. Кроме того, каждый попробует свои силы в этом непростом искусстве и распишет маленький поднос.
Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24
Концерты и вечеринки
Вечеринка «Робовирус. Зона карантина!»
8 марта в 19:00

Когда мир охватывает паника, а защитная маска становится привычным аксессуаром, мы не боимся, а идем танцевать.

Клубное пространство «РОБОТ», ул.Юности 6, 2 этаж
«Билет на балет»
7 марта в 17:00

В программе концерта известнейшие номера из балетной классики («Адажио» и «Вальс цветов» из «Щелкунчика», темы из «Лебединого озера», «Танец с саблями» из балета «Гаяне» и др.). На старинном органе Нижнетагильской филармонии их исполнят два лауреата международных конкурсов, Наталья Воронина (Нижний Тагил) и Антонина Воронина (Казань).

Стоимость: 900 рублей

Органный зал, Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Концерт группы Кудрi
8 марта в 22:00

Стоимость: 300 рублей

Гастропаб «Ленинград», ул. Карла Маркса, 27
Концерт Дидюли
7 марта в 18:00

Красивые и запоминающиеся мелодии в жанре поп-фолк, новое фламенко и фьюжн с
элементами стиля нью-эйдж в классическом исполнении с камерным оркестром приобретают
сочное и завораживающее звучание и позволяют раскрыть мелодизм гитарных тем с
наибольшей полнотой в необычной звуковой палитре

ДК им. И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Концерт «Оставь себе»
6 марта в 20:00

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт группы «Ретро Экспресс»
7 марта в 15:00

Стоимость: 350 рублей

Городской дворец молодёжи,
ул. Пархоменко, 37

Спектакли
«Бесконечное начало»
6 марта в 18:30

Комедийная, фонтанирующая юмором, иронией и сарказмом, постановка по провокационной пьесе Виктора Понизова – стала, пожалуй, самой интригующей премьерой театрального сезона. Неимоверная чреда интригующих событий, потрясающая актерская игра и неожиданный финал не оставит зрителя равнодушным к происходящему.

Стоимость: 800 - 1600 рублей

Городской Дворец Молодежи, ул. Пархоменко, 37
«Ханума»
8 марта в 18:00

Стоимость: 470 – 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«О любви»
7 марта в 18:00

Стоимость: 270 – 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Сорочинская ярмарка»
7 марта в 17:00

Стоимость: 250 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Хармс.Всёничего»
8 марта в 13:00

Стоимость: 170 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
Разное
Мастер-класс по живописи «Солнечный ангел»
9 марта в 13:00

На мастер-классе вы напишите картину масляными красками.
Навыков рисования не требуется, мастер-класс проводится в формате интуитивной живопись.

Стоимость: 700-900 рублей

Студия «Цветные сны», пр. Уральский, 83
Поэтический вечер «Сбор № 2»
9 марта в 17:00

Тема вечера - современные поэты.

Дворц культуры им. И. В. Окунева
Мастер-класс по мыловарению
8 марта в 16:00

Под чарующие звуки ханга вы научитесь создавать красивое и ароматное мыло — потом сможете забрать его домой или кому-нибудь подарить.

ТРЦ DEPO
Детям
Праздник «Школа настоящей леди»
8 марта в 13:00

Программа с куклами ЛОЛ, конкурсы, розыгрыш призов, дискотека и фото с героями.

ТРЦ DEPO
Принцесса София
7 марта в 16:00

ТРЦ DEPO
Спектакли
«Кошкин дом»
8 марта в 12:00

Стоимость: 170-200 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Дюймовочка»
7 марта в 11:00 и 13:00

Стоимость: 170 рублей

Нижнетагильский театр кукол
«Поющий кит: подводные истории»
7 марта в 16:00

Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильский театр кукол
Мультфильм «Вперед»
С 5 марта

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

Кино
Фильм-концерт «Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге»
7 и 8 марта в 15:20

Всемирно признанный русский баритон Дмитрий Хворостовский и американская оперная дива Рене Флеминг проведут зрителей по живописным местам Санкт-Петербурга и среди барочных интерьеров Петергофского и Юсуповского дворцов исполнят знаменитые произведения великих композиторов.

Кинотеатр «Красногвардеец», ул. Победы, 26
Сеансы выходного дня
7 и 8 марта

Кинотеатр «Красногвардеец», ул. Победы, 26
«Очень женские истории»
С 5 марта

ТЦ DEPO
«Человек-невидимка»

С 5 марта

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

«Остров фантазий»

С 5 марта

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

«Отель «Белград»
С 5 марта

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Один вдох»
С 5 марта

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

С Международным женским днем!
Текст и оформление: Нателла Николова