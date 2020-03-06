Праздничные дни в музеи-заповеднике
8 марта в 13:00
Тематическая экскурсия «Гурманы и книгочеи XIX века»
Вы познакомитесь с необычными кулинарными рецептами петербургского «профессора кухнологии» доктора Пуфа, кто скрывался под этим именем и как рецепты прославленного кулинара оказались среди рукописей тагильского крепостного краеведа и археолога Дмитрия Шорина.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
8 марта в 13:00
Мастер-класс «Волшебная кисть»
Вы познакомитесь с образцами природного малахита, изделиями, выполненными в технике «русской мозаики» и с техникой уральской росписи, с помощью которой обыкновенная галька станет похожей на знаменитый уральский малахит.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
9 марта в 13:00
Мастер-класс «Тагильский трафарет»
Вам раскроют секреты «кистевого» орнамента – одного из основных украшений нарядных тагильских подносов. Кроме того, каждый попробует свои силы в этом непростом искусстве и распишет маленький поднос.
Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24