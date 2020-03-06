Праздничные дни в музеи-заповеднике



8 марта в 13:00

Тематическая экскурсия «Гурманы и книгочеи XIX века»

Вы познакомитесь с необычными кулинарными рецептами петербургского «профессора кухнологии» доктора Пуфа, кто скрывался под этим именем и как рецепты прославленного кулинара оказались среди рукописей тагильского крепостного краеведа и археолога Дмитрия Шорина.

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а



8 марта в 13:00

Мастер-класс «Волшебная кисть»

Вы познакомитесь с образцами природного малахита, изделиями, выполненными в технике «русской мозаики» и с техникой уральской росписи, с помощью которой обыкновенная галька станет похожей на знаменитый уральский малахит.

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а



9 марта в 13:00

Мастер-класс «Тагильский трафарет»

Вам раскроют секреты «кистевого» орнамента – одного из основных украшений нарядных тагильских подносов. Кроме того, каждый попробует свои силы в этом непростом искусстве и распишет маленький поднос.

Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24

