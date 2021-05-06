Друзья, в выходные вся страна празднует День Победы. В Нижнем Тагиле пройдут спектакли, лекции, концерты. Жителей города приглашают на концерт-караоке, где можно исполнить песни военных лет.
Если хотите погрузиться в ощущение единения с природой, сходите на новую выставку фотографа из Израиля.
Куда еще отправиться в выходные, читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Для всех желающих почтить память героев Великой Отечественной войны, ветеранов, вспомнить и вместе попеть песни, посвящённые той войне и миру на Земле. Ведущий вечера - Ярослав Климанов
Центр общественных инициатив,
ул. Карла Маркса, 65
«Военное питание»
Лекция в экспозиции
8 мая в 13.00
«Песни военных лет»
8 мая в 14.00
«Театральный променад»
8 мая в 15.00
«Танк Т-34»
Мастер-класс
9 мая в 13.00
«С пером и автоматом»
Лекция в экспозиции
9 мая в 13.00
«Реликвии войны»
Лекция в экспозиции с дополнительными
9 мая в 12.00
«Лекарственные растения для нужд обороны в годы ВОВ»
Лекция в экоклассе
9 мая в 13.00
«Мгновения жизни на Земле»
Лекция в экспозиции
9 мая в 13.00
«Музеи памяти»
Лекция в экспозиции
9 мая в 13.00
«Молоко»
8 мая в 19:00
Стоимость: 500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Жил был тыл»
9 мая в 15:00
Стоимость: 250 рублей
Молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Путешествие варенья. Бэби Чехов»