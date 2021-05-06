Культобзор на tagilcity.ru
Караоке, голоса природы и День Победы
Куда сходить в выходные в Нижнем Тагиле?

Друзья, в выходные вся страна празднует День Победы. В Нижнем Тагиле пройдут спектакли, лекции, концерты. Жителей города приглашают на концерт-караоке, где можно исполнить песни военных лет.

Если хотите погрузиться в ощущение единения с природой, сходите на новую выставку фотографа из Израиля.

Куда еще отправиться в выходные, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 76-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Смотреть
Музыкальный вечер ко Дню Победы

8 мая в 18:00

Для всех желающих почтить память героев Великой Отечественной войны, ветеранов, вспомнить и вместе попеть песни, посвящённые той войне и миру на Земле. Ведущий вечера - Ярослав Климанов


Центр общественных инициатив,

﻿ул. Карла Маркса, 65

Концерты
Концерт «Адидас»

8 мая в 20:00

Антон Серебренников, Сергей Шамонин и Фирхат в предпраздничный вечер вспомнят лучшее из фронтовых лет, яркое из народных хороводных и, конечно, не забудут про настоящее.

Стоимость: 100 рублей

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2


«В лесу прифронтовом»

8 мая в 14:00

Концерт-караоке. Знаменитые песни военных лет будем петь вместе с солистами филармонии под аккомпанемент оркестра «Тагильские гармоники».

Стоимость: 300-500 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31

Музеи
Творческая встреча с актерами
8 мая в 15.00
﻿

В музее «Демидовская дача» состоится театрализованная творческая встреча, посвященная 75-летию Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

В день рождения любимого театра его сценой станет парк музея «Демидовская дача». Гостям покажут отрывки и спектакля «Демидовы. Версия».

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а.

«Военное питание»

Лекция в экспозиции


8 мая в 13.00

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

«Песни военных лет»


8 мая в 14.00

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом», ул. Тагильская, 26

«Театральный променад»


8 мая в 15.00

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

«Танк Т-34»

Мастер-класс


9 мая в 13.00


Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

«С пером и автоматом»

Лекция в экспозиции


﻿9 мая в 13.00

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

«Реликвии войны»

Лекция в экспозиции с дополнительными


﻿9 мая в 12.00

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

«Лекарственные растения для нужд обороны в годы ВОВ»

Лекция в экоклассе

9 мая в 13.00

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Мгновения жизни на Земле»

Лекция в экспозиции


9 мая в 13.00

Выставочные залы, пр. Ленина, 1

«Музеи памяти»

Лекция в экспозиции


﻿9 мая в 13.00

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Выставка «На данный момент»

9 мая в 16:00

Автор — Йонатан Шехнер (Израиль).

Когда вы проводите время на природе, открывается пространство и начинается выравнивание. Фундаментальное ощущение близости тела и разума. Древние циклы, ежедневная практика открытия и закрытия. Питательные вещества поднимаются по стволам деревьев. Кислород выделяется из листьев. Эти жизненные импульсы часто остаются незамеченными, но часть меня знает, что они всегда присутствуют - тихие, но активные. Он шепчет вернуться в леса, поля, реки.

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1

«Дневник Мапуту»

7 мая в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Дитте Хаарлов Йонсен (Дания).

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Спектакли

«Молоко»

8 мая в 19:00


Стоимость: 500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Жил был тыл»

9 мая в 15:00

﻿

Стоимость: 250 рублей


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Пока звучат их голоса...»

8 мая 14:00 и 17:00

В основу спектакля, посвященного Великой Отечественной войне, легли уникальные истории женщин-ветеранов.

Стоимость: 230 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14





﻿«Путешествие варенья. Бэби Чехов»


8 мая в 11:00
﻿
Стоимость: 300 рублей

Молодежный театр, ул. Ильича, 37

Кино
«Восемь сотен»

8 и 9 мая

«Красногвардеец»

«Сопротивление»

8 и 9 мая

ТЦ DEPO
«Ангел мести»

8 и 9 мая

«Родина», «Россия»
«Лес самоубийц»
8 и 9 мая

ТЦ DEPO
Путешествие по реке Чусовой

8 мая


Туристический кластер «Гора Белая» приглашает всех в весеннее путешествие по реке Чусовой от села Усть-Утка до села Ослянка.

Любители водных приключений сплавятся по самому живописному участку реки Чусовой и увидят самые известные камни: Печка, Великан, Столбы, Дужной, Стеновой, Сплавщик. Поход полон романтики — горные подснежники, ручьи со скал, походная банька с пихтовыми вениками, песни у костра, запекание картошки и игра в «Мафию».

С Днем Победы!
Текст и оформление: Нателла Николова