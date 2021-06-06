«Дурочка»
7 июня в 18:00
Стоимость: 470-500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Отель двух миров»
8 июня в 18:00
Стоимость: 470-500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Кто я?»
8 июня в 19:30
Стоимость: 500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«6 утра, американо»
9 июня в 18:00
Стоимость: 470-500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Дорогая Памела»
10 июня в 18:00
Стоимость: 470-500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Любовь втроём»
11 июня в 18:00
Стоимость: 470-500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Большое путешествие маленькой тучки»
«День пускания мыльных пузырей»
10 июня в 17:30
Парк ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2»
С 10 июня
«Красногвардеец»
«Заклятие 3: По воле дьявола»
С 10 июня
ТЦ DEPO
«Красный призрак»
С 10 июня
«Красногвардеец»