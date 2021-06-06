культобзор tagilcity.ru
Мыльные пузыри, гармошки и патриарший хор
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! На этой неделе нас ждут спектакли Белорусского молодёжного театра, сходить на которые можно будет каждый вечер. Также в эти теплые июньские дни в Нижнем Тагиле выступит Патриарший хор Данилова Монастыря и пройдет день мыльных пузырей.
Куда еще сходить в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Чудесной недели!
Выставки
«Музыка. Ритмы искусства», работает до 20 июня
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Неизвестный Михаил Дистергефт», работает до 26 июня
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Западноевропейской искусство», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«К душе своей ищу дорогу…», работает до 15 июля
Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«T для перехода»
Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Индустриальное наследие как ресурс для развития», работает до 30 июля
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
Концерты
«Мы играем на гармошках»
10 июня в 11:00

Оркестр «Тагильские гармоники», дирижёр — Сергей Цветков (знакомство с оркестром гармоник).

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Патриарший хор Данилова Монастыря
8 июня в 18:30

Хор постоянно принимает участие в богослужениях по субботним и воскресным дням, а также в торжественных праздничных богослужениях во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Коллектив под руководством регента Георгия Сафонова исполнит духовную музыку, романсы и популярные народные мелодии.
Билеты на сайте bilet96.ru, в кассе Центральной библиотеки и филармонии.

Стоимость: 900-1500 рублей

Нижнетагильская филармония, пр. Ленина, 31
TagilCity.ru дарит два билета на Патриарший хор Данилова монастыря! Как получить билет? 
Музыкальный вечер
11 июня в 20:00

Ресторан отеля Demidov Plaza приглашает на вечер живого вокала в исполнении певицы Curly Brown.

Вход свободный.

Demidov Plaza
Спектакли

«Дурочка»

7 июня в 18:00


Стоимость: 470-500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Отель двух миров»

8 июня в 18:00


Стоимость: 470-500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Кто я?»

8 июня в 19:30


Стоимость: 500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«6 утра, американо»

9 июня в 18:00


Стоимость: 470-500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Дорогая Памела»

10 июня в 18:00


Стоимость: 470-500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Любовь втроём»

11 июня в 18:00


Стоимость: 470-500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Большое путешествие маленькой тучки»

8, 10 и 11 июня в 18:00


Стоимость: 350 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«День пускания мыльных пузырей»

10 июня в 17:30



Парк ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1

Кино

«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2»

С 10 июня


«Красногвардеец»

«Заклятие 3: По воле дьявола»

С 10 июня


ТЦ DEPO

«Красный призрак»

С 10 июня


«Красногвардеец»

Праздники и памятные даты
7 июня
Всемирный день безопасности пищевых продуктов
10 июня
День рождения киностудии «Союзмультфильм»
10 июня
Всемирный день мороженого
11 июня
День поиска новой звезды
12 июня
День России
13 июня
День швейной машинки
Текст и оформление: Нателла Николова
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