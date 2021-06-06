Друзья! На этой неделе нас ждут спектакли Белорусского молодёжного театра, сходить на которые можно будет каждый вечер. Также в эти теплые июньские дни в Нижнем Тагиле выступит Патриарший хор Данилова Монастыря и пройдет день мыльных пузырей.

Куда еще сходить в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.



Чудесной недели!