8 ИЮЛЯ В ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНЬИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПРОВЕДУТ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛЕБЕН И СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Основной праздник состоится на площадках в парке имени А.П.Бондина. Там установят сцену, будут работать аттракционы и фонтаны.
8 июля в Скорбященском женском монастыре состоится праздничное богослужение, а затем в парке им. А. П. Бондина состоится праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности.
Отдел социального служения Нижнетагильской епархии и благотворительный фонд «Ковчег» в очередной раз организуют празднование Дня семьи, любви и верности. Целью праздника является укрепление семейных ценностей и формирование положительного отношения к институту семьи. Гостей ожидает рассказ об идеалах супружеских отношений, знакомство с историей праздника, национальными и культурными традициями.
В ходе концерта планируются выступления танцевальных и эстрадных коллективов, чествование супружеских пар-юбиляров, поздравление новобрачных, конкурсная программа для детей и взрослых и многое другое.