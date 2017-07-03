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День семьи, ночной велопарад и благотворительная ярмарка


Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Друзья! Это неделя завершается добрыми и нежными праздниками: Всемирный день поцелуев и День семьи, любви и верности. А ведь ничего так не радует, как поцелуи и крепкие семейные объятия! Редакция TagilCity.ru поздравляет вас с предстоящими праздниками и долгожданными выходными. Будьте здоровы, красивы и веселы.
6 июля Всемирный день поцелуя. С праздником, друзья!
Праздники следующей недели
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности;
9 июля - День российской почты;
10 июля - День воинской славы России — День победы русской армии в Полтавской битве (1709);
11 июля - Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада, День художника по свету (День светооператора);
12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, Праздник апостолов Петра и Павла, День святой Вероники — покровительницы фотографии (День фотографа);
14 июля - День миротворцев в Южной Осетии;
16 июля - День металлурга.
Новости культуры и спорта в Нижнем Тагиле

Спортсменка из Нижнего Тагила завоевала золотую медаль на первенстве Европы по плаванию среди юниоров. Пловчиха из СК «Спутник» Анастасия Кирпичникова заняла 1-е место в эстафете 4х100 м.

Спортсмен из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин установил новый рекорд России в воркауте. Новое достижение жителя Нижнего Тагила зафиксировала «Книга Рекордов России».

Гиревики из Нижнего Тагила стали призёрами соревнований в Екатеринбурге. Нижний Тагил представляли гиревики – мастер спорта РФ Сергей Бестужев и КМС Артём Пономарёв.

«Королевой года-2017» стала тагильчанка Анастасия Тоболкина. Девушка поедет бороться за честь Нижнего Тагила в Орел.

Спектакль по сказке тагильчанки стал одним из лучших на фестивале «Коляда-Plays-2017» в Екатеринбурге. Сказку «Зимовье зверей» Елены Кисельковой жюри фестиваля назвали лучшим детским спектаклем.

Художники Нижнего Тагила разместили надписи «Захаживай» и «Бывай» на одном из забытых рекламных билбордов. Ребята из арт-группы «ЖКП» решили таким образом приветствовать и прощаться с городскими гостями. В Екатеринбурге открылась выставка современного искусства, где художники из «ЖКП» также представили свои работы.

5 июля в администрации Нижнего Тагила происходило обсуждение концепции второй очереди парка «Народный». На официальном сайте Нижнего Тагила объявлен сбор предложений от горожан по наполнению городской территории в пойме реки Тагил.

Филиал «Эрмитажа» начнут строить в Екатеринбурге в 2017 году. Помимо строительства «Эрмитаж-Урал» в списке есть еще два флагманских проекта. Это возведение кормокухни в зоопарке, а также капитальный ремонт Театра кукол в Екатеринбурге.
Мероприятия с 7 по 9 июля в Нижнем Тагиле
8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности. С праздником, друзья!
Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас со Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этот праздник мы отмечаем в день православных святых – князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и преданности. И хотя он совсем недавно появился в государственном календаре, но семейные ценности всегда являлись основой российского общества.

Крепкие и дружные семьи - основа нравственного благополучия и материального благосостояния нашего общества. Семья служит связующим звеном для разных поколений и выступает хранительницей духовных, национальных и культурных традиций народа. В кругу близких люди черпают силы, чтобы справиться с невзгодами, находят поддержку и совет в сложных ситуациях. В Нижнем Тагиле много семей, которые сохраняют верность, заботу и трепетное отношение друг к другу на протяжении всей жизни. Именно эти традиционные духовно-нравственные ориентиры важно прививать молодому поколению горожан.

Желаю счастья родителям, с любовью и заботой воспитывающим не только своих, но и приемных детей, многодетным семьям, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, а также молодоженам и тем, кто только собирается создать свою семью. Берегите друг друга, пусть в ваших домах царят добро, радость и благополучие!


Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
8 ИЮЛЯ В ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНЬИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПРОВЕДУТ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛЕБЕН И СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Основной праздник состоится на площадках в парке имени А.П.Бондина. Там установят сцену, будут работать аттракционы и фонтаны.

8 июля в Скорбященском женском монастыре состоится праздничное богослужение, а затем в парке им. А. П. Бондина состоится праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Отдел социального служения Нижнетагильской епархии и благотворительный фонд «Ковчег» в очередной раз организуют празднование Дня семьи, любви и верности. Целью праздника является укрепление семейных ценностей и формирование положительного отношения к институту семьи. Гостей ожидает рассказ об идеалах супружеских отношений, знакомство с историей праздника, национальными и культурными традициями.

В ходе концерта планируются выступления танцевальных и эстрадных коллективов, чествование супружеских пар-юбиляров, поздравление новобрачных, конкурсная программа для детей и взрослых и многое другое.

План проведения мероприятий в День любви, семьи и верности

С 9:00 до 11:00 – праздничное богослужение, Скорбященский женский монастырь.

С 12:30 до 14:00 – благотворительная ярмарка Hand - made.
С 12:30 до 14:30 – семейная фотосессия (на площадке перед сценой).
С 13:00 до 14:00 – конкурсная программа для детей и взрослых.
С 14:00 до 15:30 – праздничный концерт на сцене парка.

Ночной велопарад 2017
Комсомольский сквер, рядом с гостиницей «Урал»
Суббота, 8 июля, 23:00

Веселое, интересное путешествие для любителей активного и ночного отдыха. Тагильчане дружно прокатятся на велосипедах, познакомятся, пообщаются между собой. Обязательно прочтите правила.
Регистрация на велопарад

Маршрут велопрогулки
Выставка «Памяти Даниила Гранина»
Центральная городская библиотека
пр. Строителей, 1А

Выставка посвященная жизни и творчеству известного советского и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля Даниила Гранина.

В экспозиции выставки «Памяти Даниила Гранина», открывшейся в Центральной городской библиотеке, представлены книги автора, издания о жизни и творчестве Даниила Александровича, а также публикации в известных отечественных журналах.

По словам сотрудников нижнетагильской библиотеки, книги данного автора всегда пользуются спросом у читателей.

Cольный концерт эстрадно-джазового ансамбля «Мини-Бэнд»
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
8 июля, 17:00

В программе вечера: хиты эстрады, музыка из кино и мультфильмов, кавер-композиции и, конечно, зажигательный джаз.
Так же гостей ждет интересная развлекательная программа, подарки знатокам и любителям музыки.
Коллектив «Мини-Бэнда» - это студенты Нижнетагильского колледжа искусств под руководством члена Союза композиторов РФ Ольги Дудиной.
Проводите время весело и познавательно вместе с музеем-заповедником.
Телефоны для справок: 41-64-01, 89501919923


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Расписание выставок в Нижнем тагиле
Выставка «Такие близкие животные»
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
3 июля - 31 декабря 09:00

Выставка «Такие близкие животные» представляет богатый животный мир нашей страны, особое внимание уделено видам, занесенным в Красную книгу.

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел. 41-64-01
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Выставка «Визит наследника престола»
Выставочные залы музея-заповедника
Пр. Ленина, 1
3 июля - 20 августа 09:00

Выставка «Визит наследника престола», рассказывает о визите в 1837 году в Нижний Тагил цесаревича Александра II
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел. 41-64-01
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«Фототехника из фондов Нижнетагильского музея-заповедника»
Выставочные залы музея-заповедника
Пр. Ленина, 1
3 июля - 20 июля, 9:00

На выставке наглядно показана история совершенствования фототехники.
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел. 41-64-01
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«Каменные грезы»
Музей природы и охраны окружающей среды
пр. Ленина 1а
3 июля - 17 сентября
с 09:00 до 18:00

Выставка «Каменные грезы», знакомит с частной коллекцией пейзажных минералов Анатолия Панфилова
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел. 41-64-01
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Выставка «Привет, Тэдди!»
Выставочные залы, пр. Ленина, 1,
23 июня - 09 сентября, с 16:00 до 18:00

Выставка «Привет, Тедди!» – это первый совместный творческий проект Нижнетагильского музея-заповедника, Уральской Ассоциации художников по куклам и художественной студии «Цветные сны». Она является продолжением большого проекта «Мишка с куклою», организатором которого выступает областная Ассоциация. На выставке наряду с работами известных мастеров-кукольников, работающих в жанре прикладного искусства «мишка Тедди», представлены работы молодых авторов, проявляющих творческую фантазию в области искусства изготовления игрушек.
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«МАРИНА» АЙВАЗОВСКОГО и произведения русских и зарубежных художников XVIII-XX веков
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Уральская, 7
9 июня - 31 июля, 14:00

Море – изменчивое и прекрасное – вдохновляло многих художников. Иногда в их произведениях оно символизировало саму жизнь или вечность, красоту первозданной природы или буйство неуемной стихии. Часто МОРЕ – это культура определенной страны и народа. И, конечно же, у многих из нас МОРЕ связано с путешествиями.



Выставка живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из коллекций Екатеринбургского и Нижнетагильского музеев изобразительных искусств приурочена к юбилею великого русского мариниста – Ивана Константиновича АЙВАЗОВСКОГО.

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КИНО, МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Сказ о Петре и Февронии»
Кинотеатр «Родина»
пр. Ленина, 57
7, 8, 9 июля, 11:05

Кинотеатр «Россия»
пр. Вагоностроителей, 26-а
7, 8, 9 июля, 12:00

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

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Человек-паук: Возвращение домой
Кинотеатр «Россия»
пр. Вагоностроителей, 26-а
7, 8, 9 июля, 13:00, 15:30, 18:00, 19:50, 20:30, 23:00

Кинотеатр «Родина»
пр. Ленина, 57
7, 8, 9 июля, 12:35, 15:10, 17:45, 19:10, 20:20, 22:50

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.
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Тачки 3
Кинотеатр «Россия»
пр. Вагоностроителей, 26-а
7, 8, 9 июля, 10:00

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

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Текст, оформление: Камила Мориак
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