Уважаемые тагильчане!



Поздравляю вас со Всероссийским днем семьи, любви и верности!



Этот праздник мы отмечаем в день православных святых – князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и преданности. И хотя он совсем недавно появился в государственном календаре, но семейные ценности всегда являлись основой российского общества.



Крепкие и дружные семьи - основа нравственного благополучия и материального благосостояния нашего общества. Семья служит связующим звеном для разных поколений и выступает хранительницей духовных, национальных и культурных традиций народа. В кругу близких люди черпают силы, чтобы справиться с невзгодами, находят поддержку и совет в сложных ситуациях. В Нижнем Тагиле много семей, которые сохраняют верность, заботу и трепетное отношение друг к другу на протяжении всей жизни. Именно эти традиционные духовно-нравственные ориентиры важно прививать молодому поколению горожан.



Желаю счастья родителям, с любовью и заботой воспитывающим не только своих, но и приемных детей, многодетным семьям, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, а также молодоженам и тем, кто только собирается создать свою семью. Берегите друг друга, пусть в ваших домах царят добро, радость и благополучие!



