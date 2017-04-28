- Почему органы опеки обратились с заявлением в суд? И почему потребовалось вмешательство детского омбудсмена?
- Дети из этой семьи перестали ходить в школу. На это совершенно правомерно обратила внимание районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пришли в семью – а у них недавно сгорел дом, новый еще не до конца достроен
. В школу детям добираться четыре километра, зимой трактором разгребают дорогу, чтобы успеть на школьный автобус. Семья действительно в трудной ситуации… Надо бы разобраться и помочь, но вместо этого на родителей подают в суд.