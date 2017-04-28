С одной стороны, родители обязаны дать своим детям образование и эта обязанность закреплена законом. С другой, зачем отбирать детей у любящих родителей? Здесь нужна помощь и поддержка, а не формальность и строгое следование букве закона. Наша общая задача – не просто «заметить сигнал» и тут же передать дело в суд , а приложить максимум усилий, чтобы помочь семье, сохранить её.



Моё вмешательство обусловлено именно этими принципами. Благодаря неравнодушным людям, соседям, общественности, подключились даже священники, удалось много сделать в данном конкретном случае. На данный момент ситуация выправляется, дом достраивается и, как пишут в отчетах, «есть основания полагать», что все в конечном счете наладится.

