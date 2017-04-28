Анна Кузнецова: «Ребенку лучше расти в родной семье»
Детский омбудсмен добилась, чтобы 8 детей из Нижнего Тагила остались с родителями


В Свердловской области органы опеки отозвали исковое заявлении о лишении многодетных супругов из Нижнего Тагила родительских прав.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова и родительские организации Екатеринбурга смогли убедить региональных чиновников не разрушать тагильскую семью, в которой воспитывается восемь детей.
Анна Кузнецова в эксклюзивном интервью рассказала TagilCity.ru о том, как удалось сохранить семью
- Почему органы опеки обратились с заявлением в суд? И почему потребовалось вмешательство детского омбудсмена?

- Дети из этой семьи перестали ходить в школу. На это совершенно правомерно обратила внимание районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пришли в семью – а у них недавно сгорел дом, новый еще не до конца достроен. В школу детям добираться четыре километра, зимой трактором разгребают дорогу, чтобы успеть на школьный автобус. Семья действительно в трудной ситуации… Надо бы разобраться и помочь, но вместо этого на родителей подают в суд.

Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
Анна Кузнецова: Это то, что мы называем «формальным подходом».
3 мая 2014 года у семьи Пережогиных сгорел принадлежащий им частный дом на ул. Минская в районе Новая Кушва. Тогда семья из 10 человек была вынуждена переехать в дом на Черемшанке - отдаленный поселок Нижнего Тагила, откуда до школы детям приходилось ехать порядка 4 километров. В доме свое подсобное хозяйство. Родители - непьющие, имеют работу, соседи отзываются о них положительно.
С одной стороны, родители обязаны дать своим детям образование и эта обязанность закреплена законом. С другой, зачем отбирать детей у любящих родителей? Здесь нужна помощь и поддержка, а не формальность и строгое следование букве закона. Наша общая задача – не просто «заметить сигнал» и тут же передать дело в суд , а приложить максимум усилий, чтобы помочь семье, сохранить её.

Моё вмешательство обусловлено именно этими принципами. Благодаря неравнодушным людям, соседям, общественности, подключились даже священники, удалось много сделать в данном конкретном случае. На данный момент ситуация выправляется, дом достраивается и, как пишут в отчетах, «есть основания полагать», что все в конечном счете наладится.

Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
Подобная ситуация может возникнуть снова? Если не с этой семьей, то с другой? Как этого избежать?
В истории, которую мы обсуждаем, родители изначально довольно жестко реагировали на само появление социальных работников. Это есть в отчёте территориальной комиссии. Я, по-человечески, понимаю такую реакцию, но эмоции в данном случае скорее осложняют ситуацию. Если выдано предписание, прежде всего нужно действовать сообща – когда правильно выстроена система помощи и рядом неравнодушные люди, то, благодаря совместным усилиям, формальное отношение будет сведено к минимуму.

Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
Руководитель территориальной комиссии принял решение об отзыве заявления из суда. Дети останутся в семье, говорит Анна Кузнецова.
Скоро семья въедет в новый отремонтированный дом.
Добавить комментарий
comments powered by HyperComments
Made on
Tilda