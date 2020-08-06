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Как отметить день рождения Нижнего Тагила онлайн
Какие мероприятия пройдут в Нижнем Тагиле 8 августа?

Друзья, 8 августа Нижний Тагил отпразднует свой 298-ой День рождения. В этом году из-за пандемии коронавируса этот праздник тагильчане смогут отметить в онлайн-режиме. Как это сделать, читайте в нашем культобзоре.

Нижнетагильский театр кукол

Интерактивная игра-пазл «Городские картинки»

Сайт Театра кукол

Спектакль «Шалунишки»
8 и 9 августа в 11.00, 13.00 и 16.00

В праздничные выходные, посвященные Дню города, на площади перед театром со стороны улицы Карла Маркса состоятся показы сказки «Шалунишки». Роли всех персонажей исполняет актриса Нижнетагильского театра кукол - заслуженная артистка РФ Светлана Шибнева.

Стоимость: 250 рублей

Дворец национальных культур


Концерт от вокально-инструментального ансамбля «Мелодика».

Фотовыставка достопримечательностей города «Нижний Тагил-город, которым я горжусь».


Страница ДНК во ВКонтакте

ДК «Юбилейный»

Онлайн-фестиваль «Мы с тобою из Тагила»


Страница ДК «Юбилейный» во ВКонтакте

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Мастер-класс для детей ко Дню города «Рисунки на асфальте».

Видеорассказ, посвященный городской парковой скульптуре Нижнего Тагила, от А. Шемякиной - заведующей сектором городской скульптуры.


Страницы музея в социальных сетях

Конкурс рисунков на асфальте «Рисую мой город»

8 августа фотографии работ будут опубликованы в группе конкурса для голосования. Голосование продлится с 8 по 10 августа. А 11 августа после подсчета
будет определен победитель.

Юный художник, набравший наибольшее количество «лайков», получит диплом от Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а остальные участники – сертификаты за участие в конкурсе в электронном формате.

Детский праздник «Киндерград»

8 августа в 12.00


Мероприятие рассчитано на разные возрастные категории: для детей и взрослых.

Здесь каждый найдет себе занятие по душе: сотрудники библиотек готовят восемь площадок, на которых пройдут игры, викторины, мастер-классы, квесты, спектакли, марафоны и другие события.


Сайт Центральной городской библиотеки



Онлайн-экскурсия от парка имени Бондина

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Из онлайн-экскурсии «Аттракцион: как это работает» можно будет узнать об устройстве аттракционов.

Фольклорный праздник «Тагильское подворье-онлайн»


﻿С 18.00 до 20.00


Прямой эфир на канале «Досугового центра «Урал» на Youtube


Фестиваль спектаклей «Театрград»


В День рождения Нижнего Тагила, первый открытый онлайн фестиваль спектаклей для детей соберёт нижнетагильские, екатеринбургские театры и профессиональные коллективы из Ирбита, Краснотурьинска, Серова, Новоуральска и Первоуральска на одной площадке. И площадка эта – портал «Культура Урала», где спектакли свердловских театров сможет посмотреть любой житель Земли.

XVII чемпионат по молниеносной игре в шахматы

С 20.00 до 22.00

К участию в соревновании допускаются все желающие. Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы». Соревнование проводится по швейцарской или круговой системе.

Шахматно-шашечный центр

МАУ ДО ДДДЮТ

9 августа

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- Флешмоб «Танцуй, город!»

Для участия в танцевальном флешмобе «Танцуй, город!» нужно повторить танцевальные движения за хореографом.

- Видео будет размещено на официальном сайте ДДДЮТ


Сайт ДО ДДДЮТ

Виртуальный концерт-марафон

Ко Дню города Нижнетагильская филармония проводит праздничный концерт-марафон.

Вас ждут встречи с любимыми артистами на странице Нижнетагильской филармонии.

Проект «300 лет не за горами!»


Городской дворец молодёжи предлагает посоревноваться в написании песен, музыки, стихов, рассказов, создании кроссвордов, хэндмэйде и даже в креативности сэлфи.

Сайт Городского Дворца молодёжи


«Тагил, ты Голливуд!»

Кинотеатр «Красногвардеец» познакомит подписчиков с историей тагильского кино, а также фильмов, которые снимались в Нижнем Тагиле.

С Днем города!
Текст и оформление: Нателла Николова