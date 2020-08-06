Как отметить день рождения Нижнего Тагила онлайн

Друзья, 8 августа Нижний Тагил отпразднует свой 298-ой День рождения. В этом году из-за пандемии коронавируса этот праздник тагильчане смогут отметить в онлайн-режиме. Как это сделать, читайте в нашем культобзоре.
Нижнетагильский театр кукол
Дворец национальных культур
Концерт от вокально-инструментального ансамбля «Мелодика».
Фотовыставка достопримечательностей города «Нижний Тагил-город, которым я горжусь».
Страница ДНК во ВКонтакте
ДК «Юбилейный»
Мастер-класс для детей ко Дню города «Рисунки на асфальте».
Видеорассказ, посвященный городской парковой скульптуре Нижнего Тагила, от А. Шемякиной - заведующей сектором городской скульптуры.
Страницы музея в социальных сетях
Детский праздник «Киндерград»
8 августа в 12.00
Мероприятие рассчитано на разные возрастные категории: для детей и взрослых.
Здесь каждый найдет себе занятие по душе: сотрудники библиотек готовят восемь площадок, на которых пройдут игры, викторины, мастер-классы, квесты, спектакли, марафоны и другие события.
Онлайн-экскурсия от парка имени Бондина
Из онлайн-экскурсии «Аттракцион: как это работает» можно будет узнать об устройстве аттракционов.
Фольклорный праздник «Тагильское подворье-онлайн»
С 18.00 до 20.00
Прямой эфир на канале «Досугового центра «Урал» на Youtube
Фестиваль спектаклей «Театрград»
В День рождения Нижнего Тагила, первый открытый онлайн фестиваль спектаклей для детей соберёт нижнетагильские, екатеринбургские театры и профессиональные коллективы из Ирбита, Краснотурьинска, Серова, Новоуральска и Первоуральска на одной площадке. И площадка эта – портал «Культура Урала», где спектакли свердловских театров сможет посмотреть любой житель Земли.
МАУ ДО ДДДЮТ
9 августа
- Флешмоб «Танцуй, город!»
Для участия в танцевальном флешмобе «Танцуй, город!» нужно повторить танцевальные движения за хореографом.
- Видео будет размещено на официальном сайте ДДДЮТ
Сайт ДО ДДДЮТ
Проект «300 лет не за горами!»