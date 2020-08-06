Как отметить день рождения Нижнего Тагила онлайн

8 августа в 12.00

Мероприятие рассчитано на разные возрастные категории: для детей и взрослых.

Здесь каждый найдет себе занятие по душе: сотрудники библиотек готовят восемь площадок, на которых пройдут игры, викторины, мастер-классы, квесты, спектакли, марафоны и другие события.

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