Друзья! В эти выходные в Нижнем Тагиле отмечается День танкиста. Вместе с удобной подборкой мероприятий от TagilCity.ru вы не пропустите в этот праздник ни одного важного события.



На трех площадках празднования вас ждут фестиваль полевой кухни, выступление ансамбля песни и пляски, реконструкция Курской битвы, мастер-классы и, конечно же, танки! В этот день для вас споют звезды отечественной эстрады Александр Маршал и Виктория Дайнеко. Кроме того, TagilCity.ru проведет розыгрыш билетов на праздничное шоу в День танкиста. Участвуйте, ведь именно вы можете оказаться счастливым обладателем билетов!



В эти выходные Нижнетагильский драматический театр откроет новый сезон двумя детскими сказками. Также вас ждут новые выставки, фильмы и мастер-классы.

Счастливых вам выходных!

