День танкиста, литературная монополия и детские спектакли
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! В эти выходные в Нижнем Тагиле отмечается День танкиста. Вместе с удобной подборкой мероприятий от TagilCity.ru вы не пропустите в этот праздник ни одного важного события.
На трех площадках празднования вас ждут фестиваль полевой кухни, выступление ансамбля песни и пляски, реконструкция Курской битвы, мастер-классы и, конечно же, танки! В этот день для вас споют звезды отечественной эстрады Александр Маршал и Виктория Дайнеко. Кроме того, TagilCity.ru проведет розыгрыш билетов на праздничное шоу в День танкиста. Участвуйте, ведь именно вы можете оказаться счастливым обладателем билетов!
В эти выходные Нижнетагильский драматический театр откроет новый сезон двумя детскими сказками. Также вас ждут новые выставки, фильмы и мастер-классы. Счастливых вам выходных!
8 сентября – День танкиста
Дорогие жители и гости Нижнего Тагила! Приглашаем вас на празднование Дня танкиста!
Хотите научится варить настоящую солдатскую кашу? Посмотреть на историческое противостояние советских и немецких войск? Или насладится праздничным салютом? Тогда ждем вас!
Программа празднования
Площадь ДК им. Окунева
Площадь Славы
На полигоне «Старатель» вас ждут:
демонстрация технических возможностей танка Т-90;
показ художественного фильма «На войне как на войне»;
реконструкция битвы Курской битвы;
выступления оркестра и ансамбля песен и плясок Центрального военного округа Минобороны;
выставка военной техники;
мастер-классы;
в 16:00 выступление заслуженного артиста России Александра Маршала.
Выиграйте билеты на День танкиста
TagilCity.ru проводит розыгрыш четырех билетов на праздничное шоу!
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Расписание движения общественного транспорта в День танкиста
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Моржей не бросим! В Нижнем Тагиле поддержат любителей зимнего плавания
Клуб моржей в Нижнем Тагиле обновил прейскурант. Любители моржевания обеспокоены новыми ценами на посещение, однако в руководстве клуба подготовили и льготы для пенсионеров и заслуженных моржей. Для посетителей старше 70 лет - а таких в клубе много - занятия моржеванием и вовсе бесплатны.
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Колясочник из Нижнего Тагила организует детский спортивный турнир
Житель Нижнего Тагила Александр Коченков организует на спортплощадке педколледжа №2 на Вагонке детский спортивный турнир. Ремонт спортивной площадки из подручных средств и своими руками организовал сам Александр. Помогали ему в работе друзья и дочь.
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Нижнетагильский драмтеатр начал работу над детским спектаклем о Незнайке
В Нижнетагильском драмтеатре имени Д.Н. Мамина-Сибиряка приступили к работе над новым спектаклем для детей. Юные тагильчане познакомятся с Незнайкой и другими героями известного произведения.
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Выставки
Фотовыставка «Безумное совпадение»
Открытие 8 сентября в 18:00 «Безумное совпадение» представляет собой серию из сорока шести черно-белых фотографий. Это интуитивный взгляд на мир с точки зрения художника. Изображения были распределены таким образом, чтобы выделить определенные повторяющиеся темы, такие как одиночество, личная связь, сопоставление природных и искусственных ландшафтов и, как видно из названия, совпадение.
Дом Художника, ул. Уральская 4/1
Фотовыставка «Fata Morgana»
Открытие 7 сентября в 17:00 Fata Morgana - сложный мираж, который находится над горизонтом; недоступный и непознаваемый, иллюзорный и могущественный. В проекте Fata Morgana фотограф Алесси Ролло показывает, что такого места не может быть; это мираж, который исказил землю, на которой он основан, до точки, в которой он уже не узнаваем.
Галерея SPACE PLACE, пр. Строителей 1а (Центральная городская библиотека, 2 этаж)
Конкурс-выставка на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству»
Открытие 7 сентября в 16:00 В 2018 году выставка-конкурс «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» имени Худояровых проводится в номинации «Художественная обработка камня». В нем приняли участие 30 мастеров, которые представили 60 своих работ отражающих специфику, уровень мастерства и перспективы развития художественной обработки камня в Нижнем Тагиле.
Музее природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
Мастер-классы
Мастер-класс «Игрушка-Погремушка из глины»
6 сентября в 18:00 За один час мы создадим лепную форму из глины – игрушку для детской забавы и отличный подарок другу! Стоимость: 300 рублей Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4. Запись по телефону: 25-26-47
Мастер-класс «Мишка Тедди в технике сухое валяние»
8 сентября в 15:00 Мишка Тедди – очаровательный сувенир, добрый и верный друг детства с удивительной историей, разнообразным воплощением в искусстве. Стоимость: взрослые – 150 руб., дети – 100 руб. Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4. Запись по телефону: 25-26-47
Мастер-класс «Пейзаж акварелью»
9 сентября в 15:00 Материалы: бумага формата А3, карандаш ТМ, акварель 12 цветов, ластик, палитра, кисти. Стоимость: взрослые – 150 руб., дети – 50 руб. Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4. Запись по телефону: 25-26-47
Молодежный театр Нижнего Тагила готовится к 25-летию
Молодежный театр Нижнего Тагила готовится отметить 25-летие. Сейчас помещение театра закрыто на ремонт.
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Нижний Тагил является лидером программы «Комфортная городская среда»
Реализация программы «Комфортная городская среда» в Нижнем Тагиле высоко оценивается в министерстве ЖКХ и строительства Свердловской области.
Обучающиеся на станции юных натуралистов в Нижнем Тагиле вырастили первый урожай необычных и редких для Урала овощных бахчевых культур. Среди них есть африканская Момордика, корейская мини-дыня и результат скрещивания дыни и огурца.
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«Литературная монополия»
8 сентября в 15:00 Приходите на игру «Литературная монополия» с друзьями, проверьте свои знания в области литературы и придите к финишу первым! Стоимость: дошкольник – 25 руб., учащийся – 50 руб., студент – 60 руб., пенсионер – 70 руб., взрослый – 75 руб. Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
Нижнетагильский драматический театр
Детский спектакль «Дюймовочка»
8 сентября в 12:00 Добрая сказка по мотивам Андерсена.
Детский спектакль «Волшебник Изумрудного города»
9 сентября в 12:00 Повесть А.Волкова в сценическом пересказе И.Булыгина
Мультфильмы
«Мульт в кино»
Сеансы 8 и 9 сентября «Россия»: 10:10, 11:10 «Родина»: 10:10, 11:05
«Тайная жизнь пингвинов»
Сеансы с 7 по 9 сентября «Красногвардеец»: 12:20, 16:10
«Мультобоз»
Сеансы с 7 по 9 сентября «Красногвардеец»: 10:00
Новинки кино
Боевик «Великий уравнитель 2»
Сеансы с 7 по 9 сентября «Россия»: 12:10, 16:25, 22:50 «Родина»: 12:00, 16:20, 22:50 ТЦ DEPO: 10:20,12:45, 15:10, 17:35, 19:05, 20:00, 21:25, 22:25
Фантастика «Темные отражения»
Сеансы с 7 по 9 сентября «Россия»: 12:55, 17:00, 21:00 «Родина»: 12:35, 16:45, 20:55 ТЦ DEPO: 10:30, 11:20, 12:40, 14:50, 15:30, 17:10, 19:20, 21:30, 23:40
Фантастика «Кин»
Сеансы с 7 по 9 сентября «Россия»: 14:45, 20:50 «Родина»: 14:20, 20:50 ТЦ DEPO: 12:25, 16:25
Драма «История одного назначения»
Сеансы с 7 по 9 сентября «Россия»: 10:00, 18:40 «Родина»: 9:25, 18:40 ТЦ DEPO: 10:05, 12:20, 14:35, 16:50, 19:40
Документальный фильм «После лета»
Сеансы с 7 по 9 сентября «Красногвардеец»: 14:50, 18:20
Комедия «Клуб «Школа»
Сеансы с 7 по 9 сентября «Красногвардеец»: 14:30, 20:20
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