День открытых дверей в художественной студии «Цветные сны»



8 сентября в 15:00



Это уникальная возможность для тех, кто давно хотел заняться чем-то расслабляющим и интересным, и тех, кто хочет окунуться в чудесный мир искусства и вдохновения! Не упустите свою возможность посетить занятия абсолютно бесплатно.



Программа мероприятий включает несколько показательных мастер-классов:



15.00 - 17.00 - занятие для взрослых.

16.00 -17.00 - занятие для детей (от 3 до 5 лет, от 6 до 12 лет).



С собой каждому участнику необходимо принести: вторую обувь, гуашь (не сухую!), лист бумаги формата А4.



Художественная студия «Цветные сны», пр. Уральский, 83

