Тематическая экскурсия «Русская кухня XIX века»
7 сентября в 15:00
А вы знаете, во сколько вставала кухарка, чтобы приготовить завтрак господам? А чем подчевали в господских домах в будни и праздники? Приходите на занимательную экскурсию о русских традициях и застольной культуре XIX века, чтобы узнать ответы на эти вопросы.
Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 55 рублей, студент - 85 рублей, пенсионер - 100 рублей, взрослый - 110 рублей.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а