культобзор на tagilcity.ru
Этномистерия, «Оно» и квартирник
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вновь приближаются выходные, а это значит, что не надо вставать утром по будильнику и ехать сонными на работу. Но не проспите всё интересное!
На этой неделе вас ждут новые фотовыставки, игротека, вечеринки и многое другое. Где с пользой провести уикэнд, вы узнаете из культобзора от TagilCity.ru.

Приятных вам выходных!
Спортивный праздник
6 сентября в 12:00

В спортивном празднике могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 70 и старше лет, чтобы попробовать свои силы в национальном спортивном проекте России. Количество участников не ограничено. Программа проведения:
12.00 – Торжественное открытие
12.10-14.00 – выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО, мастер-классы от партнеров
13.00 – творческий конкурс «Моя нация - моя гордость» по номинациям: «Национальный вид спорта (подвижная игра)», «Национальный костюм», «Национальная песня», «Национальная игрушка», «Национальный танец».

ФОК «Президентский»
Кулинарный мастер-класс «Гастрофест»
7 сентября в 15:00

Вас ждет лекция по современной гастрономии от шеф-повара одного из ресторанов Екатеринбурга Андрея Бовы, мастер-класс по приготовлению роллов, конкурсы, призы и подарки, а также музыкальный сет от диджея и фотозона.

ТЦ DEPO
Игротека «Слон»
7 сентября с 12:00

Клуб настольных игр приглашает играть. Каждую субботу вас ждёт мир увлекательных игр.

Городская центральная библиотека, пр. Строителей, 1А
День открытых дверей в художественной студии «Цветные сны»
8 сентября в 15:00

Это уникальная возможность для тех, кто давно хотел заняться чем-то расслабляющим и интересным, и тех, кто хочет окунуться в чудесный мир искусства и вдохновения! Не упустите свою возможность посетить занятия абсолютно бесплатно.

Программа мероприятий включает несколько показательных мастер-классов:

15.00 - 17.00 - занятие для взрослых.
16.00 -17.00 - занятие для детей (от 3 до 5 лет, от 6 до 12 лет).

С собой каждому участнику необходимо принести: вторую обувь, гуашь (не сухую!), лист бумаги формата А4.

Художественная студия «Цветные сны», пр. Уральский, 83
Вечеринки
«Этномистерия шаманских ритмов и казачьих песен»
6 сентября в 17:00

Участники вечера: ритм-группа «Внезапный бум». Авторы композиций: Ветошкин-Волков, дуэт «Федюнины Песни и музыка народная».

Кафе Bon natty, ул. Носова, 1
«Ех-Любовь»
7 сентября в 18:00

Лучшие песни и малоизвестные композиции, вкрадчивые посылы и очередное прочтение словаря русской жизни, всё это, а также тёплое общение ожидает гостей вечера.

Галерея «Народная», ул.Ветеринарная, 3
Ленивая комета и CAROUSEL
8 сентября в 19:00

Галерея «Народная», ул.Ветеринарная, 3
Квартирник
7 сентября в 21:00
Гости квартирника - группа The ROCKS.
Музыканты делают cover версии западных исполнителей и пишут авторский материал.

«Гагарин-бар», ул. Хохрякова, 17
Выставки
«Мираж»
6 сентября в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Эмили Янг (Китай) (США).

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
«Невесомость»
7 сентября в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Лили Фрэнсис (США).

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Музеи
Мастер-класс «Роспись матрёшки»
8 сентября в 15:00
Мастер-класс проводит ведущая тагильская мастерица по росписи подносов Жанна Овчинникова.

Под руководством признанного мастера и опытного педагога вы распишете русскую традиционную матрёшку.

Стоимость: 300 рублей (все материалы предоставляются)

Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Тематическая экскурсия «Русская кухня XIX века»
7 сентября в 15:00

А вы знаете, во сколько вставала кухарка, чтобы приготовить завтрак господам? А чем подчевали в господских домах в будни и праздники? Приходите на занимательную экскурсию о русских традициях и застольной культуре XIX века, чтобы узнать ответы на эти вопросы.


Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 55 рублей, студент - 85 рублей, пенсионер - 100 рублей, взрослый - 110 рублей.

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Кино
«Оно»
Сеансы 7 и 8 сентября

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Одесса»
Сеансы 7 и 8 сентября

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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