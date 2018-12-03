Симфоническая сказка, старообрядцы и хищные города
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Наступили выходные! А что нового и интересного они принесут – вы узнаете из традиционного культобзора от TagilCity.ru. Не скучайте дома, а отправляйтесь за зимними приключениями и новогодним настроением!
Для маленьких жителей города в эти выходные пройдет волшебная симфоническая сказка «Петя и волк», которая дает возможность познакомить детей с серьезной музыкой радостно и легко. Слова чтеца переплетаются с музыкой и не дают малышам заскучать.
Также в эти выходные вы сможете посетить новую выставку про историю старообрядчества, провести параллели между тремя художницами, увидеть новый фильм Питера Джексона «Хроники хищных городов» и многое другое.
Хорошего вам настроения!
Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк»
8 декабря в 16:00 «Петя и волк» — симфоническая сказка для детей, написана Сергеем Сергеевичем Прокофьевым в 1936 году. Сказка Прокофьева — это не просто музыка для симфонического оркестра. Это музыка с текстом. Музыка и декламация здесь действуют переменно: сначала артист читает текст, а потом звучит музыка. Кроме того, это своего рода увлекательный путеводитель по симфоническому оркестру. Чтец – заслуженный артист России Игорь Булыгин. Стоимость: 300 рублей. Большой зал филармонии пр. Ленина, 31
Детям
Спектакли в Драматическом театре
«Бременские музыканты»
8 декабря в 12:00 Это замечательное театрально-музыкально-цирковое представление о том, что Трубадуру стала «без милой принцессы и жизнь не мила», а Принцесса «такая-сякая сбежала из дворца» то есть, о любви! Стоимость: 150 – 180 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Волшебник Изумрудного города»
9 декабря в 12:00 Путешествие маленькой Элли и ее собачки Тотошки в Изумрудный город, где живет волшебник Гудвин, не было бы таким увлекательным, если бы в пути не присоединились к ним Соломенное Чучело, Железный дровосек и другие персонажи сказки. Стоимость: 150 – 180 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мультфильмы
«Мульт в кино»
Сеансы 8 и 9 декабря «Россия»: 10:00
«Эллиот»
Сеансы 8 и 9 декабря ТЦ DEPO: 10:05
Проект, цена и сроки: как будет выглядеть легкоатлетический манеж в Нижнем Тагиле?
4 декабря в администрации Нижнего Тагила был представлен проект легкоатлетического комплекса, который планируется построить рядом с Курганом памяти на Вагонке.
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Торжественное открытие ледового городка в Нижнем Тагиле состоится 28 декабря
В Нижнем Тагиле 28 декабря в 18.00 состоится церемония торжественного открытия ледового городка на Театральной площади.
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Выставки
«Путь сквозь века»
Открытие 7 декабря Выставка, посредством уникальных фотографий, документов, вещевых памятников из фондов Нижнетагильского музея-заповедника и частных коллекций, представляет старообрядчество, как уникальное, специфически российское, исторически развивающееся социокультурное явление.
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
«Творческие параллели»
С 6 декабря На выставке вы увидите живописные работы Людмилы Орловой и Ларисы Шаповаловой, серию декоративных композиций Натальи Наумовой, основной темой которых стала философия моря и его обитателей. И сможете провести между работами трех талантливых тагильских художниц.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Фотовыставки
«Без названия. Куба (в процессе)»
Открытие 7 декабря в 17:00 Продолжающаяся серия о заводчике голубей, который разводит голубей в Старой Гаване, на Кубе. Это исследование демонстрирует заводчиков, соревнования, виды голубей и образ жизни голубей в Гаване.
Галерея УГОЛ, ул. Карла Маркса, 20а
«после сбора урожая посмотрите на меня...»
Открытие 8 декабря в 18:00 Это отрывок из продолжающейся серии «через улицу с небес», более подробно рассматривая сезон и время перемен в семье, которая следовала строгой траектории, поскольку они обосновались здесь. В работе исследуется, что значит идти с места, как это место формирует вас, и как опыт может быть связан с опытом аутсайдера, исследующего это место.
Галерея BUNKER, ул. Карла Маркса, 22
«slice of life»
Открытие 8 декабря в 18:00 Эта серия фотографий - возможность заглянуть в его мир, кусочек жизни от друзей, путешествия, поздние ночи, любовь и профессиональная фотография.
Галерея BUNKER, ул. Карла Маркса, 22
Спектакли
«Трамвай «Желание»
7 декабря в 18:00 Как и в пьесе, отношения между главными героями – натянутая струна. Но в версии Владимира Скворцова на каждом шагу нас поджидают сюжетные сюрпризы. Поклонникам оригинального текста и хрестоматийных экранизаций стоит быть готовыми к этому. На какие крючки цепляют друг друга главные герои? Какие причинно-следственные связи управляют их судьбами? Кто жертва, а кто тиран? Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Моя жена – лгунья»
8 декабря в 18:00 Очаровательная Кэтти Гаррисон солгала своему мужу по привычке – совершенно невинно и даже глупо. Подумаешь! Но эта ее ложь переполнила чашу терпения Вильяма. Все! Он больше не верит жене. Надежды на счастливую семейную жизнь не осталось. Собрав чемоданы, Вильям уходит из дома. Любовь разрушена? Нет, Кэтти не может с этим смириться! Поплакавшись Джимми и Мэджи друзьям только что распавшейся семьи, она решает: Ребенок – вот что может вернуть счастье в дом Гаррисонов!
Стоимость: 250 – 300 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Двенадцать стульев»
9 декабря в 18:00 Блестящий дуэт Великого Комбинатора Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова, лишённого положения уездного предводителя дворянства, занимается поиском сокровищ мадам Петуховой. Перед смертью теща призналась Ипполиту Матвеевичу в том, что спрятала свои дореволюционные фамильные драгоценности в одном из двенадцати стульев гарнитура работы мастера Гамбса. Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Хорошо ли летать в Нижнем Тагиле?
Нижний Тагил уже не первый раз принимает один из самых важных по значению стартов зимнего сезона – Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Как прошли соревнования в декабре 2018-го? Какие впечатления у иностранных гостей? Почему иностранцы любят возвращаться в Тагил?
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Обновленная женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле начала прием пациенток
В Дзержинском районе Нижнего Тагила начала работу обновленная женская консультация. Отделение переехало в районную поликлинику на улице Окунева, 30.
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Мастер-классы
«Украшение из полимерной глины»
8 декабря в 13:00 Будем лепить, красить, клеить. Со взрослыми слепим сережки, кулоны. А наши маленькие гости будут делать веселые подвески разной формы. Запись по телефону: 25-26-47, Стоимость: взрослые – 300 рублей, дети – 200 рублей. Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
«Серьги, колье-чокер и браслет своими руками»
9 декабря в 14:00 Посетив мастер-класс, вы научитесь несложным, но очень интересным приемам и уйдете с готовым изделием, выполненным своими руками. Запись по телефону: 25-26-47. Стоимость: 500 рублей Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул.Уральская, 4
«Секреты Данилы-Мастера»
8 декабря в 15:00 Цикл интерактивных занятий, на которых участники не только познакомятся с уральскими поделочными минералами и их применением, но и пополнят свою коллекцию минералогическим образцом, которому посвящено каждое занятие. Стоимость: дошкольник – 60 руб., учащийся – 75 руб., студент – 85 руб., пенсионер – 85 руб., взрослый – 120 руб.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
Танковый забег состоялся в Нижнем Тагиле в честь 120-летия конструктора Кошкина
3 декабря исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Ильича Кошкина, создателя легендарного танка Т-34. В связи с этим корпорация «Уралвагонзавод» провела символичный заезд с участием трех танков – Т-34, Т-72 и Т-90.