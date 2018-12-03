Друзья! Наступили выходные! А что нового и интересного они принесут – вы узнаете из традиционного культобзора от TagilCity.ru. Не скучайте дома, а отправляйтесь за зимними приключениями и новогодним настроением!



Для маленьких жителей города в эти выходные пройдет волшебная симфоническая сказка «Петя и волк», которая дает возможность познакомить детей с серьезной музыкой радостно и легко. Слова чтеца переплетаются с музыкой и не дают малышам заскучать.



Также в эти выходные вы сможете посетить новую выставку про историю старообрядчества, провести параллели между тремя художницами, увидеть новый фильм Питера Джексона «Хроники хищных городов» и многое другое.



Хорошего вам настроения!