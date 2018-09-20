В зоне внимания – газовые баллоны

С наступлением холодов возрастают риски взрывов и пожаров в жилых домах из-за неправильной эксплуатации газового оборудования.
Сотрудники Главного управления МЧС по Свердловской области и газовых служб вышли в рейды по профилактике пожарной безопасности. Особое внимание – газовым баллонам, которые являются источником повышенной опасности.
Один из профилактических рейдов прошел в многоквартирных домах поселка при станции Хрустальная, где в квартирах установлены 50-литровые баллоны.
В ходе рейдов эксперты осматривают правильность установки газовых баллонов в домах и квартирах, и в случае нарушений выдают предписания об их устранении. Жителям предстоит исправить нарушения, выбрав наиболее подходящий для себя вариант:
Установить газовые баллоны на улице по всем требованиям законодательства. Однако в многоквартирных домах это проблематично, так как требуется согласие всех 100% собственников.
Перейти на 5-литровые баллоны. Правила разрешают их использование, но риск опасности сохраняется.
Организовать процесс перевода домов на сетевое газоснабжение.
Организовать процесс перевода домов на электричество.
Жители на собрании выбрали самый простой способ – обратиться в местную электросетевую компанию и перейти на электроплитки.
По противопожарным требованиям (постановление правительства РФ №390), емкости с горючими газами нельзя хранить в домах и квартирах, газовый баллон должен быть вынесен на улицу. Правила безопасности призваны не допустить взрывов газа и гибели людей.
Правила противопожарной безопасности гласят:
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
Однако даже разрешенные 5-литровые баллоны обладают не менее разрушительной силой.
В Екатеринбурге в начале 2018 года житель многоэтажки на ул.Пионеров, 3 с холода в тепло принес и оставил в подъезде 5-литровые баллоны. От взрыва обрушились стены квартир на лестничной площадке, упал лифт.
20 сентября 2018 года в Кармаскалинском районе Башкирии в селе Улукулево произошел взрыв бытового газа в жилом одноэтажном доме. В результате ЧП два человека погибли и два пострадали.
В июне 2018 года четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в квартире одного из жилых домов в городе Заинск в Татарстане.
Соблюдайте осторожность при использовании газовых баллонов!