Друзья! Все, кто мечтал стать звездой сцены, но стеснялся! Для вас в выходные пройдет конкурс вокалистов. Он организован специально для непрофессионалов в этой области, поэтому дерзайте.

Очередная встреча любителей винила пройдет в Нижнем Тагиле. На этот раз там будут слушать фанк. Еще нас ждет новый фильм об игре «Джуманджи». Чтобы выжить, героям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры.

О том, что еще интересного ждет нас в выходные, читайте в культобзоре от TagilCity.ru

Веселых выходных!

