культобзор на tagilcity.ru
Джуманджи, фанк и конкурс вокалистов
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Все, кто мечтал стать звездой сцены, но стеснялся! Для вас в выходные пройдет конкурс вокалистов. Он организован специально для непрофессионалов в этой области, поэтому дерзайте.
Очередная встреча любителей винила пройдет в Нижнем Тагиле. На этот раз там будут слушать фанк. Еще нас ждет новый фильм об игре «Джуманджи». Чтобы выжить, героям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры.
О том, что еще интересного ждет нас в выходные, читайте в культобзоре от TagilCity.ru
Веселых выходных!
Музыка
Фестиваль поэзии и песни «Декабрьские встречи»
7 декабря в 15:00

ГДМ, ул. Пархоменко, 37
Вокальный конкурс для любителей «Хочу и пою!»
8 декабря в 17:00

Конкурс проводится для вокалистов-любителей.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Виниловые вечера в баре «Гора»
6 декабря в 22:00

На очередном виниловом вечере будет представлен фанк.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Супердискотека 90-х
7 декабря в 22:00


Ресторация «Золотой лис», ул. Красноармейская, 42а
Виниловая вечеринка «Разнообразие рок-н-ролла»
7 декабря в 20:00

Чёткий ритм, танцевальный темп, свобода исполнения, звуки электрогитары, саксофона, контрабаса, фортепиано и ударных – рок-н-ролл ни с чем не спутаешь.

Crazy Brew Bar NT, ул. Пархоменко, 17
Концерт группы EKBand
7 декабря в 21:00

Стоимость: 300 рублей

Гастропаб «Ленинград», ул. Карла Маркса, 27
Концерт «Снегурочка»

7 декабря в 16:00

Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильская филармония,
пр. Ленина, 31
Выставки
Выставка «Прохожий»
6 декабря в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Стефана Дженнингса Батиста (США).

Галерея «Угол» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Музеи
Мастер-класс «Давайте барабанить вместе»
7 декабря в 15:30

Стоимость: 50 рублей для взрослых, 30 рублей для студентов, пенсионеров и школьников.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Мастер-класс «Рождественский Ангел»
7 декабря в 15:00

Наталья Наумова познакомит вас с особенностями художественной обработки стекла, «фьюзинга» (спекание цветного стекла в печи) и поможет вам в создании сувенира, который станет ярким элементом рождественского декора.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Интерактивное мероприятие «Литературные «Ёлки»
7 декабря в 15:00

Участники познавательного мероприятия узнают об истории детского новогоднего праздника, о «ёлочных» правилах и атрибутах, о детских ёлках, описанных в художественной литературе, и примут участие в занимательном мастер-классе по созданию оригинальной ёлочки в технике оригами.

Стоимость: 25-75 рублей

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Краснормейская, 8
Спектакли
«Поминальная молитва»
7 декабря 18:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«Ханума»
8 декабря в 18:00

Стоимость: 470-500 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«ХАРМС. Всёничего»
7 декабря в 17:00

Стоимость: 150 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
Детям
«Летучий корабль»
8 декабря в 12:00

Стоимость: 170-200 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«История ладошкиных»
7 декабря в 10:00 и 12:00
8 декабря в 10:00

Стоимость: 50-100 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 108. А нам не холодно!»
7 декабря в 09:50

Стоимость: от 150 рублей

ТЦ DEPO
Кино
«Джуманджи: новый уровень»
Сеансы 7 и 8 декабря

ТЦ DEPO
«Ржев»
Сеансы 7 и 8 декабря

ТЦ DEPO
«21 мост»
Сеансы 7 и 8 декабря

«Россия», «Родина»
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова