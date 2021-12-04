«Аюшка», леттеринг и «Морожены сказки»

Предновогодние будни в Нижнем Тагиле полны интересных мероприятий. Выбирайте любое на свой вкус в культобзоре от TagilCity.ru.
Тёплой недели, тагильчане!
Дарья Бойцова и Трио Сергея Чашкина
«Аюшка»
«Пришла зима-затейница»
«Муза мести и печали»
«Творческая встреча с Валерием Хасановым
Интерактивное мероприятие (45 мин.)
В преддверии Нового года приглашаем вас на ассамблею! Вы узнаете, сколько лет Петр I "рисовал" новую азбуку, попробуете прочитать несколько слов на страницах старинных книг, а затем создадите "Новогоднее поздравление" в технике «леттеринг».
Краеведческая библиотека, ул. Уральская, 6
Обязательна предварительная заявка! Стоимость посещения 20 рублей
«Читая Достоевского», до 12 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Детство в Нижнетагильске», до 1 февраля
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Энканто»
с 25 ноября
ТЦ ДЕПО
«Друг на продажу»
с 11 ноября
ТЦ DEPO
«Ряд 19»
«Исчезнувший»
с 14 октября,
ТЦ ДЕПО