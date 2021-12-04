Культобзор на tagilcity.ru
«Аюшка», леттеринг и «Морожены сказки»
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

Предновогодние будни в Нижнем Тагиле полны интересных мероприятий. Выбирайте любое на свой вкус в культобзоре от TagilCity.ru.

Тёплой недели, тагильчане!

декабрь 2021
Нижнетагильская филармония

Дарья Бойцова и Трио Сергея Чашкина

«Больше, чем джазовая» абонементная серия
7 декабря 2021 (вторник) в 18:30 ₽

Дарья Бойцова — молодая и самобытная джазовая певица, музыкант и композитор. Закончила эстрадное отделение по классу фортепиано в ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. Пианистка в эстрадном оркестре Антона Бугаева (Челябинск). Работала с джазовыми музыкантами Челябинска, Екатеринбурга и других городов. Как вокалистка Дарья исполняет не только джазовые стандарты, но и авторские композиции.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.

«Аюшка»

Бонус квартетника: игра вместе с ансамблем и розыгрыш экзотического музыкального инструмента!
11 декабря 2021 (суббота) в 17:00

В программе прозвучат авторские обработки следующих произведений: А. Пьяццолла «Обливион», «Либертанго», «Акула»; П. Пиццигони «Свет и тени»; Дж. Фина «Шмелиное буги»; Фантазии на темы А. Зацепина «Разговор со счастьем»; М. Дунаевский «Песенка брадобрея»; мексиканская народная песня «Кукарача»; немецкая народная песня «Bein Kronenwirt»; обработки русских народных песен «Посею лебеду на берегу», «Имел бы я златые горы», «Барыня».

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
декабрь 2021
Центральная городская библиотека

«Пришла зима-затейница»

Беседа
7 декабря в 10.00 Библиотека № 9. 0+

Приглашают дошкольников в зимнее царство, в страну зимних игр и развлечений. Девчонки и мальчишки смогут узнать о зиме и ее явлениях, отгадать загадки, познакомиться с зимними забавами, а также повеселиться и поиграть.

Гостей просят при себе иметь QR-код и паспорт. Вход бесплатный.

«Муза мести и печали»

Литературная гостиная к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова
9 декабря в 14.00 Центральная библиотека. Отдел специализированной литературы. 18+

Николай Некрасов известен современным читателям как «самый крестьянский» поэт России: именно он одним из первых заговорил о трагедии крепостничества и исследовал духовный мир русского крестьянства. Николай Алексеевич Некрасов был успешным публицистом и издателем: его «Современник» стал одним из самых легендарных журналов своего времени.

Гостей просят при себе иметь QR-код и паспорт. Вход бесплатный.
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Музей изобразительных искусств

«Творческая встреча с Валерием Хасановым

На выставке «Предметное / беспредметное»
8 декабря в 14.30 Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает на творческую встречу с тагильским художником Валерием Юрьевичем Хасановым, которая пройдет на выставке «Предметное / беспредметное».

Валерий Хасанов – тагильский живописец, график, педагог, член Союза художников России. Участник многих выставок, проектов и симпозиумов, в том числе международных. Работает предпочтительно в области абстрактных композиций, превращая создание картины в самоценный творческий процесс – захватывающий и экспрессивный.
Tagilcity.ru
Другие мероприятия
«Леттеринг: Историко-творческо- предновогодняя ассамблея:
"Петр I, старинные книги, поздравительные тексты"» 12+

Интерактивное мероприятие (45 мин.)


В преддверии Нового года приглашаем вас на ассамблею! Вы узнаете, сколько лет Петр I "рисовал" новую азбуку, попробуете прочитать несколько слов на страницах старинных книг, а затем создадите "Новогоднее поздравление" в технике «леттеринг».


Краеведческая библиотека, ул. Уральская, 6

Обязательна предварительная заявка! Стоимость посещения 20 рублей

декабрь 2021
Спектакли Нового молодёжного театра
«Морожены сказки» 6+
11 декабря, 18:00
Вместе с артистами Нового Молодёжного театра отправляемся в путешествие по Архангельскому краю! В деревню Уйму, вместе с писателем Степаном Писаховым в гости к Сене Малине. Туда, где бабы с девками северное сияние на веревке сушат. Туда, где по осени звездный дождь в ушаты, квашни, горшки и крынки собирают.Где по реке на вечных льдинах ездят. Где на морозе всяко слово вылетит – и замерзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет. В морозны дни над Уймой морожены слова стайками перелетают от дома к дому. Это хозяйки новостями перебрасываются. Людьми добрыми да чудесами богата деревня Уйма.

Билеты на сайте www.teatr-nt.ru или по тел. 92-83-87.
Нижний Тагил Ленина, д.14
от 200
р.
декабрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Читая Достоевского», до 12 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Детство в Нижнетагильске», до 1 февраля

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

Читайте на TagilCity.ru
Морозы до -19 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле
Резкое похолодание до -19 градусов прогнозируют синоптики 6 декабря в Нижнем Тагиле. Морозы продержатся три дня, согласно данным сайта Гисметео.
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Благоустройство Парка культуры и отдыха металлургов в Нижнем Тагиле стартует в 2022
Ремонт Парка культуры и отдыха металлургов начнется с благоустройства центральной части в следующем году.
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Уральские курорты включили в гид по горнолыжным комплексам России
Популярные курорты Урала включили в гид для лыжников и сноубордистов.
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декабрь 2021
Что посмотреть в кино

«Энканто»

с 25 ноября

ТЦ ДЕПО

«Друг на продажу»

с 11 ноября

ТЦ DEPO

«Ряд 19»

с 11 ноября,
ТЦ ДЕПО

«Исчезнувший»

с 14 октября,

ТЦ ДЕПО

октябрь 2021
Праздники и памятные даты


День рождения компьютерной мыши

9 декабря
Всемирный день футбола

10 декабря

Международный день гор

11 декабря

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