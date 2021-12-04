«Аюшка», леттеринг и «Морожены сказки»

«Морожены сказки» 6+

11 декабря, 18:00

Вместе с артистами Нового Молодёжного театра отправляемся в путешествие по Архангельскому краю! В деревню Уйму, вместе с писателем Степаном Писаховым в гости к Сене Малине. Туда, где бабы с девками северное сияние на веревке сушат. Туда, где по осени звездный дождь в ушаты, квашни, горшки и крынки собирают.Где по реке на вечных льдинах ездят. Где на морозе всяко слово вылетит – и замерзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет. В морозны дни над Уймой морожены слова стайками перелетают от дома к дому. Это хозяйки новостями перебрасываются. Людьми добрыми да чудесами богата деревня Уйма.



Билеты на сайте www.teatr-nt.ru или по тел. 92-83-87.

Нижний Тагил Ленина, д.14