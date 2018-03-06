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Владимир Путин в Нижнем Тагиле. Как это было?

6 марта президент РФ Владимир Путин посетил VI Всероссийский форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле. Узнайте, как это было, в материале TagilCity.ru.