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Владимир Путин в Нижнем Тагиле. Как это было?
6 марта президент РФ Владимир Путин посетил VI Всероссийский форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле. Узнайте, как это было, в материале TagilCity.ru.
Редакция TagilCity.ru побывала на этом мероприятии. Все факты о визите главы государства мы собрали в одном материале.
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