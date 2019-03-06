Масленичные гуляния, кубок по двоеборью и поэтические чтения
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Подходит к концу масленичная неделя, а значит пришло время проводить зиму, повеселится и поесть блинов. Не забудьте поздравить своих любимых женщин с 8 марта и еще раз признаться им в любви. А чтобы не пропустить ни одно событие в выходные, читайте культобзор от TagilCity.ru.
В этот уикэнд вас ждут масленичные гуляния, кубок по двоеборью, поэтический вечер, новинки кино, мастер-классы и многое другое.
Хорошего и праздничного вам настроения!
Масленичные гуляния
«Как на масленой неделе»
10 марта в 11:00 и 14:00 Вы станете участником интерактивного театрализованного представления, которое перенесет вас рубеж XIX и XX веков. Вместе с теткой Аграфеной и ее детьми Пересветушкой и Матренушкой познакомьтесь с традициями народного праздника и приготовьтесь к встрече Масленицы. Хозяевам и гостям предстоит нарядить традиционное масленичное дерево, подготовить масленичный поезд, сделать чучело Масленицы, а после с фольклорным ансамблем «Соловейка» принять участие масленичных обрядах: играть, водить хороводы и петь песни. Стоимость: детский – 50 руб., взрослый – 100 руб.
Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24
«Широкая Масленица»
10 марта в 12:00 Народное гуляние.
Площадь ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39
«Масленица-разгуляй!»
10 марта в 12:00 Народные гуляния.
Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23
«Широкая Масленица». Спортивно-игровая программа «Веселые старты – веселая игра»!
10 марта в 12:00 Народные гуляния.
Площадь перед ДК посёлка Сухоложский
Рагмурки, разгул и припёк. Что вы знаете о блинах и Масленице?
Ответьте на восемь вопросов и проверьте свои знания!
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8 марта
Восьмое марта в горах
8 марта в 12:00 Уже в эту пятницу собираемся на Горе Белой в 12:00 для празднования самого весеннего события! В центре внимания девушки, девочки, дамы, мамы и бабушки!
Мы подготовили конкурсы, подвижные игры, розыгрыши призов от партнёров. Приятным бонусом будут масленичные забавы!
ГЛК «Гора Белая»
Праздничная концертная программа вокально- инструментального ансамбля«Мелодика» к 8 Марта
8 марта в 14:00 ФОК «Президентский»
Спектакли
«Ханума»
8 марта в 18:00 Если ваше сердце хочет петь и танцевать – приходите на спектакль «Ханума»! Его обаятельные герои и пряный юмор гарантируют светлое послевкусие. Дома после спектакля вы обязательно будете напевать его чудесные мелодии! И верить в любовь, которая побеждает любые препятствия. Стоимость: 450 – 500 рублей Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Тартюф»
9 марта в 18:00 Господин Оргон из тех, кто верит и фразам, и фальшивому благочестию, и деланному благородству своего кумира, с радостью принимая желаемое за действительное. Очарованный талантливым нахалом, азартно манипулирующим людьми, он готов отдать Тартюфу не только последнюю рубашку, но и собственный дом, богатство и даже красавицу дочь. Стоимость: 250 – 300 рублей Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Балет «Щелкунчик»
10 марта в 16:00 Стоимость: 1200 - 1400 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Балет «Лебединое озеро»
10 марта в 18:00 Стоимость: 1400 - 1600 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Theatre HD: Балет «Спящая красавица»
10 марта в 18:00 «Спящая красавица» – один самых знаменитых, красивых и торжественных классических балетов, к тому же, что нечасто случается, со счастливым финалом. Гений Чайковского и Петипа превратил сказку Перро в настоящий гимн любви, чей поцелуй способен вернуть из вечного сна.
Мягкий кинотеатр DEPO
Континентальный список по лыжному двоеборью
8 – 10 марта в 12:00 Нижний Тагил вновь принимает финал Континентального Кубка по лыжному двоеборью – зрелищные соревнования, включающие в себя прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. Комплекс трамплинов «Аист» на горе Долгой приглашает 9-10 марта поддержать спортсменов и насладиться зрелищностью этих зимних видов спорта
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Музеи
Неподражаемый шляпник на выставке короля поп-арта
10 марта в 12:00 Внимание! Всем-всем-всем! 10 марта в 12 часов в музее искусств на выставке знаменитого американского художника Энди Уорхола для детей и их родителей будет чудить и творить свое шоу несравненный, неподражаемый Евгений Перминов, он же Шляпник! Ваши эмоции будет фиксировать фотограф! Спешите, количество мест ограничено! Идёт обязательная предварительная запись! Приветствуются яркие образы в стиле диско. Стоимость: 200 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Мастер-класс по масляной живописи
9 марта в 15:00 Проводит мастер-класс Ольга Гореленко – участница выставки «Живопись молодых художников», которая проходит в рамках Фестиваля молодежных культур «ВВЕРХ ПО ВЕРТИКАЛИ» – победителя грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» Стоимость: 1050 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Мастер-класс «Кукла-закрутка «Масленица»
9 марта в 15:00 Музейная мастерица, хранитель коллекции «Одежда.Ткани» Ольга Александровна Бастрикова расскажет об истории яркого и шумного народного праздника Масленица. Каждый изготовит куклу-закрутку «Масленица»! Стоимость: дошкольник – 60 руб., учащийся – 70 руб., студент – 70 руб., пенсионер – 70 руб., взрослый – 90 руб. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Поэтические чтения на тему «Свобода»
10 марта в 18:00 Что такое свобода? Чем она отличается от вседозволенности? Что означают строчки Бродского «Свобода – это когда забываешь отчество у тирана»? И прочее и прочее. Первое отделение: студия ораторского мастерства Светланы Загс и ЧТЕЦ С ГОРЫ. Творческое состязание. Каждому участнику даётся три минуты. За это время он должен в поэтической форме рассказать о свободе. Всем участникам подарочки. Второе отделение: специальный гость из Екатеринбурга Алексей Ген.
«Гора Бар», ул. Огаркова, 2
Детям
Спектакли в Театре кукол
«Коза-Дереза» 3+
9 марта в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 150 рублей.
«Зоки и Бада» 5+
9 и 10 марта в 18:00 Стоимость: 200 рублей.
«Царевна Несмеяна» 5+
10 марта в 13:00 и 16:00 Стоимость: 150 рублей
Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра»
Гурвинек — умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, страстно желающий только одного — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир старинного городского музея игрушек. Гурвинек случайно активирует легендарный волшебный диск, который оживляет не только музей и всех его удивительных обитателей, но и чудовищного престарелого кукловода! Сеансы 8-10 марта: «Россия»: 10:55 «Родина»: 10:55 «Красногвардеец»: 11:00, 16:20