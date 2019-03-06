Друзья! Подходит к концу масленичная неделя, а значит пришло время проводить зиму, повеселится и поесть блинов. Не забудьте поздравить своих любимых женщин с 8 марта и еще раз признаться им в любви. А чтобы не пропустить ни одно событие в выходные, читайте культобзор от TagilCity.ru.



В этот уикэнд вас ждут масленичные гуляния, кубок по двоеборью, поэтический вечер, новинки кино, мастер-классы и многое другое.



Хорошего и праздничного вам настроения!