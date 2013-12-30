Свою лепту в дело загазованности Нижнего Тагила вносит и погода. В течение трети 2016 года в городе наблюдались неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере погодные условия.
В основном, обращения [с жалобами на запах и дым – прим. ред.] поступают в период метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города (НМУ), таких как штиль
, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.