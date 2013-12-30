Экология и чистота воздуха в Нижнем Тагиле – для кого-то предмет местных шуток, а для кого-то причина хронических заболеваний. При этом официально об экологии в городе говорят как о покойном – либо хорошо, либо ничего.



В свободной энциклопедии «Википедии», например, в статье про Нижний Тагил на время подготовки этой публикации не было в прямом смысле ни одного слова об экологии.



Официальные релизы в разделе «Экология» на сайте администрации Нижнего Тагила появляются не часто. Обычно они содержат информацию о модернизации городских промышленных предприятий или о мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.



Какова же ситуация на самом деле? Чем (в прямом смысле этого слова) дышат тагильчане? Как влияет на них городская экологическая ситуация? Разобраться в этом постарались журналисты TagilCity.ru.

