расследование tagilcity.ru
#Тагилдыши
Кто дымит и что делать? Чем дышал, дышит и чем предстоит дышать в будущем жителям Нижнего Тагила? Ответы на эти вопросы нашёл портал TagilCity.ru.
Экология и чистота воздуха в Нижнем Тагиле – для кого-то предмет местных шуток, а для кого-то причина хронических заболеваний. При этом официально об экологии в городе говорят как о покойном – либо хорошо, либо ничего.

В свободной энциклопедии «Википедии», например, в статье про Нижний Тагил на время подготовки этой публикации не было в прямом смысле ни одного слова об экологии.

Официальные релизы в разделе «Экология» на сайте администрации Нижнего Тагила появляются не часто. Обычно они содержат информацию о модернизации городских промышленных предприятий или о мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Какова же ситуация на самом деле? Чем (в прямом смысле этого слова) дышат тагильчане? Как влияет на них городская экологическая ситуация? Разобраться в этом постарались журналисты TagilCity.ru.
Интерес к этой теме возник у редакции TagilCity.ru по следующим причинам: 2016 год был богат на различные проблемные ситуации, корни которых многие горожане видели в экологии.
Это и черви из-под крана, и гнилостный запах воды, и мор рыбы на Черноисточинском водохранилище, а также частые жалобы горожан на выбросы с заводов, иногда сопровождаемые неприятными запахами.

Конечно, кто-то из горожан уже смирился с существующим положением вещей и с иронией относится к заводскому дыму. Но что делать тем, кого раздражает вездесущий промышленный запах? Тем, кто боится за своё здоровье из-за техногенной нагрузки на организм, исключая вариант переезда в другой город?

О дыме над Нижним Тагилом и запахе промышленных предприятий журналисты TagilCity.ru поговорили с экспертом, который в рамках его общественной деятельности ранее занимался вопросом выбросов в атмосферу с коксохимического производства НТМК. По его словам, невидимый запах значительно опаснее, чем видимый дым.
Видимый над городом дым со стороны «Коксохима» идёт от домн, он, конечно, неприятен глазу, в нём содержатся металлы и другие вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды, но запах без дыма – значительно опаснее. Запах, на который жалуются жители центра при юго-восточном ветре, это запах пиридиновых оснований. Эти основания используются в пекококсовом цехе коксохимического производства. Эти основания неблагоприятно влияют на здоровье человека, особенно сильно от них страдают кожа и нервная система.

Сергей Хребтиков
Активист организации «Экоправо»
По мнению общественника – рост жалоб на дым и запах связан с ростом объёмов производства.
Почему сейчас с предприятия больше дыма? Почему запах чувствуется в воздухе чаще, чем раньше? Очевидно, что дело в экономической подоплёке. Предприятие должно производить больше, выполнять планы собственников. Растут объёмы производства – растёт объем выбросов.
Собственники проживают заграницей, потому наши неудобства касаются только нас.

Сергей Хребтиков
Активист организации «Экоправо»
По данным государственного доклада 2015 года, пиридиновые основания не входят в число приоритетных загрязняющих атмосферу веществ. А в минувшем году их концентрация в городском воздухе ни разу не превышала предельно допустимую.
По данным Государственного доклада, приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха, определяющими значение комплексного индекса загрязнения атмосферы на территории города Нижний Тагил, являлись бенз(а)пирен, формальдегид, аммиак, взвешенные вещества и диоксид азота. Пиридиновые основания не являются приоритетным загрязняющим веществом.
Контроль за влиянием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов предприятия на атмосферный воздух города осуществляется по Плану-графику контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов по измерениям приземных концентраций в атмосферном воздухе на границе санитирно-защитной зоны (далее - ССЗ) предприятия и на территории жилой застройки города, согласованному с Росгидрометом и Роспотребнадзором. Контроль проводится аккредитованной лабораторией Управления охраны природной среды предприятия. Контроль на границе СЗЗ проводится по 22 загрязняющим веществам с периодичностью 50-430 проб в год по каждому веществу. В выбросах Коксохимпроизводства НТМК присутствуют сильнопахнущие загрязняющие вещества: аммиак, сероводород, бензол, нафталин, фенол, пиридин. Осуществляется контроль за влиянием выбросов на атмосферный воздух города, по ряду веществ — ежедневный. Для контроля на содержание пиридина в атмосферном воздухе на границе СЗЗ за 2016 год отобрано 423 пробы. Результаты анализа всех проб показали отсутствие случаев превышения предельно допустимой максимально разовой концентрации

Администрация Нижнего Тагила
Согласно данным городской администрации, характерные запахи ощутимы уже тогда, когда концентрация тех или иных веществ в воздухе достигает трети от допустимой нормы.
Чувствительность определения человеком любого из характерных запахов начинается с присутствия его химического состава в атмосфере с 30% от предельно допустимой концентрации вещества. Поэтому в некоторых случаях ощущается «неприятный промышленный запах», т.к. загрязняющее вещество присутствует в атмосфере, а предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества не превышена.

Администрация Нижнего Тагила
Свою лепту в дело загазованности Нижнего Тагила вносит и погода. В течение трети 2016 года в городе наблюдались неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере погодные условия.

В основном, обращения [с жалобами на запах и дым – прим. ред.] поступают в период метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города (НМУ), таких как штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Информацию о периодах действия и степени опасности НМУ передает ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» во исполнение договоров, заключаемых с Администрацией города.

Администрация Нижнего Тагила
По данным чиновников, НМУ наблюдались в Нижнем Тагиле:
85 суток
В 2013 году
(поступило 30 информаций)
62 суток
В 2014 году
(20 информаций)
76 суток
В 2015 году
(27 информаций)
113 суток
В 2016 году
(поступило 38 информаций)
В разговоре с журналистом TagilCity.ru эколог высказал утверждение, что неприятный запах = вред здоровью. А вред, по его мнению, должен компенсироваться.
С последствиями вредных выбросов с запахами пиридиновых оснований приходится сталкиваться не только жителям микрорайонов, прилегающих к промышленным зонам. Переселить весь город - невозможно, как и полностью перенести производство. Нам никуда не деться от сложившейся исторически застройки. Но если есть дым, есть запахи, значит, есть и вред. А если он есть, значит как-то нужно компенсировать вред жителям города. Рабочие «Коксохима», которым приходится этим дышать, получают вредность, горячий стаж. А что получают простые жители?

Сергей Хребтиков
Активист организации «Экоправо»
По мнению общественника, вред здоровью жителей и экологии должен компенсироваться за счёт фонда, средства в который должны вносить предприятия, производящие выбросы в атмосферу.
В 2000 году Светлана Васильевна Брезгина защитила докторскую диссертацию на тему «Бронхообструктивные заболевания у детей в условиях хронической техногенной нагрузки». Там она очень подробно раскрыла тему влияния выбросов на возникновение аллерго-респираторных заболеваний на примере Нижнего Тагила. Негативное влияние выбросов предприятия на здоровье горожан – несомненно. Думаю, вы согласитесь, что любой ущерб должен компенсироваться? Потому необходимо создание в городе специального фонда, который наполнялся бы за счёт отчисления 1,5% ежегодных доходов «ЕВРАЗа». Эти средства, по моим примерным оценкам это около 50 млн рублей ежегодно, могли бы быть направлены на реабилитацию людей, страдающих от лёгочных и аллергических заболеваний, вызванных экологической ситуацией в городе.

Сергей Хребтиков
Активист организации «Экоправо»
Идея фонда возникла у общественника не на пустом месте. Подобный фонд ранее существовал в Нижнем Тагиле в рамках Федеральной целевой программы по оздоровлению окружающей среды и населения города Нижний Тагил Свердловской области на период до 2000 года.
Выполнение программы и предусмотренных в её рамках мероприятий сопровождалось и техническим перевооружением городских предприятий.


К 2015 году ликвидировано старое промышленное производство и обновлены конвертерный и доменный цехи АО «ЕВРАЗ НТМК». Современные технологии используются при производстве железнодорожных колес и рельсов. Выполняются работы по модернизации коксохимического производства, а именно: разработаны и осуществляются мероприятия по снижению уровня загрязнения на границах расчетной санитарно—защитной зоны (СЗЗ) по приоритетным веществам (бенз(а)пирен, фенол, нафталин). Эффективность мероприятий, включенных в том предельно допустимых выбросов на период, 2015-2019 годы по сокращению выбросов по бенз(а)пирену, нафталину и фенолу‚ достигает 96,3%-99%.

Выполненные мероприятия по техперевооружению основных производственных объектов комбината, с закрытием устаревших промышленных производств и внедрением современных передовых технологий обеспечили снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, до уровня ниже предельно допустимой концентрации по 18 ингредиентам в том числе: азотадиоксиду, аммиаку, серы диоксиду, сероуглероду, гидроцианиду, оксиду углерода, пиридину, бензолу, метилбензолу, демитилбензолу, бенз(а)пирену, пыли (взвешенным веществам) и её составляющим, в том числе: диВанадияпентоксиду, марганцу и его соединениям, хрому, цинку, железу, магнию.
По мнению представителей Администрации Нижнего Тагила, в комплексе все принятые с 90-х годов до текущего времени меры позволили стабилизировать экологическую обстановку в городе, потому в настоящее время необходимости в подобном фонде – нет.

Экологическая обстановка в городе стабилизировалась за счет реализации федеральной и муниципальной программ, планов мероприятий по оздоровлению окружающей среды и здоровья населения. Сокращение‚ выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города произошло в результате выполнения мероприятий на предприятиях города, модернизации производств.

На основании вышеизложенного, в результате хозяйственной и иной деятельности на территории Нижнего Тагила не происходит устойчивое отрицательное изменение в окружающей природной среде, не отмечено ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, то есть нет обоснования для объявления зоны чрезвычайной экологической ситуации на территории города Нижний Тагил.

Экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на четырех стационарных постах государственной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и на двух автоматических станциях (ул.Пархоменко, д.1а; ул.Бирюзовая, д.6) не зафиксировано.

Факты ухудшения состояния здоровья жителей города, в связи с загрязнением атмосферного воздуха, подтвержденные заключением медицинского учреждения, отсутствуют.

Администрация Нижнего Тагила
Несмотря на стабилизацию, по данным городских властей, экологической ситуации в Нижнем Тагиле, работа по его дальнейшей экологической реабилитации будет продолжена в будущем.
Справка
В настоящее время природоохранные мероприятия, направленные на оздоровление окружающей среды города Нижний Тагил, утверждены постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.12.2013 № 3110 «О Плане основных мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды города Нижний Тагил, на период 2014-2018 годы».
Журналисты TagilCity.ru изучили текст документа. В разделе «Охрана окружающей среды» задачей №1 значится охрана атмосферного воздуха. В рамках этой задачи различные городские предприятия должны принять определённые меры. От «ЕВРАЗа», например, до 2018 года ожидается проведение следующих мероприятий:
Мероприятия, корректирующие действия в рамках системы экологического менеджмента ИСО 14001 (доменное, конвертерное, прокатное, коксохимическое и вспомогательное производства) 2014-2018 гг.
Коксохимпроизводство. Реконструкция системы аспирации установки сухого тушения кокса (при наличии финансирования) 2017-2018 гг.
Доменный цех. Реконструкция систем аспирации литейных дворов доменной печи № 5 и доменной печи № 6 (при наличии финансирования) 2017-2018 гг.
Планируемый результат по ОАО «ЕВРАЗ НТМК»: снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 370,51 т, в том числе по годам: 2014 год - 17 т; 2015 год - 20 т; 2016 год - 20 т; 2017 год - 150 т; 2018 год - 163,51 т. - говорится в тексте документа «О Плане основных мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды города Нижний Тагил, на период 2014-2018 годы».
По информации от пресс-службы «ЕВРАЗа», предприятию удалось ожидаемых от него результатов по снижению выбросов.
В период с 2014 по 2016 годы реализуемые на НТМК мероприятия позволили снизить выбросы загрязняющих веществ*:
на 68,593 т
В 2014 году
на 89,209 т
В 2015 году
на 63,638 т
В 2016 году
*Источник: управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ.
По мнению эколога, с которым общались журналисты TagilCity.ru, вне зависимости от изменения количества выбросов или экологической ситуации в какую-либо сторону, около производящих выбросы в атмосферу предприятий должна быть определена санитарно-защитная зона. Главным образом это касается коксохимического производства «ЕВРАЗа», как расположенного относительно близко к центру города.
Для того, чтобы экологическая обстановка в городе была благополучной, необходимо соблюдать экологическую дисциплину, необходимо открыть двери для общественности, чтобы горожане знали, что происходит на предприятии, чем им приходится дышать. А пекококсовый цех, от которого исходят опасные запахи, необходимо либо перенести как можно дальше, либо закрыть. В настоящее время, пока «ЕВРАЗом» не создан проект зон санитарной охраны, из-за выбросов производства создаётся опасность для здоровья людей, проживающих в центре города (район вокзала), на Малой Кушве, улицах Красного Камня и Тагилстроя, примыкающих к ул. Индустриальной. При наличии проекта зоны санитарной охраны, который до сих пор не принят «ЕВРАЗом», их необходимо будет переселять. Конечно, в таких расходах на предприятии никто не заинтересован.

Сергей Хребтиков
Активист организации «Экоправо»
Журналисты TagilCity.ru выяснили, что работа по созданию санитарно-защитной зоны – ведётся.
28 декабря 2016 года получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на Проект обоснования размеров и границ расчетной санитарно-защитной зоны АО «ЕВРАЗ НТМК». Разработка и утверждение Проекта окончательной санитарно-защитной зоны будет осуществлена после подтверждения границ результатами натурных исследований и измерений химических и физических факторов воздействия. Мероприятия, в том числе о возможном переселении граждан, живущих в СЗЗ, будут предусмотрены в составе Проекта окончательной санитарно-защитной зоны АО «ЕВРАЗ НТМК».

Администрация Нижнего Тагила
Однако создание этой зоны – не быстрый процесс. По словам представителей предприятия, это произойдет не ранее, чем в следующем году.
В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, после строительства и ввода в эксплуатацию доменной печи №7, ЕВРАЗ НТМК в течение 2018 года будет проводить натурные измерения атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны комбината. После оценки результатов натурных измерений и подтверждения расчетных параметров, будет утверждена окончательная санитарно-защитная зона предприятия.

Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ
Фото: март 2017 г.
Напомним, в конце 2016 года экологи Нижнего Тагила высказывали опасения по поводу того, что совместная работа реконструированной доменной печи №6 и созданной доменной печи №7 увеличат экологическую нагрузку на городской воздух.
Как будет на самом деле? Чем будут дышать до 2018 года жители прилегающих к предприятию районов? TagilCity.ru продолжит следить за экологической ситуацией в Нижнем Тагиле.
Текст: Павел Щербина
Оформление: Ксения Драницина
Фото: Андрей Волегов, Павел Щербина
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