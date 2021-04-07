культобзор tagilcity.ru
Космонавтика, танцы в стиле Гэтсби и джаз
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?

Друзья! Все больше чувствуется приближение тепла. Надеемся, что лучи весеннего солнца повышают ваше настроение. В эти выходные начинаем отмечать День космонавтики, идем на мюзикл по мотивам книги «Великий Гэтсби» и слушаем джаз. Конечно, выходные дни скрасит посещение кино, театра или концерта.

Куда еще сходить в предстоящий уикенд - читайте в культобзоре TagilCity.ru.





﻿
﻿Мужское/Женское
и наоборот

11 апреля в 20:00

Стихи Катарины Султановой.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
«Чувствительность»

10 апреля в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Богуславы Трелы (Польша).

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а

Концерты





﻿Вечер джазовой музыки

10 апреля в 20:00

Тагильчан и гостей города приглашают на вечер джазовой музыки с певицей Curly Brown.

В программе: живой звук, блюда от шеф-повара и прекрасный вид на закат.

Ресторан отеля Demidov Plaza





﻿Творческий проект «Только здесь и сейчас»

10 апреля в 16:00

Новый творческий проект Образцового хореографического ансамбля "Серпантин" и Народного театра-студии "ЗаЗеркалье".

Стоимость: 150 рублей

ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1






﻿«Танцу все возрасты покорны»

10 апреля в 18:00

Хобби-класс шоу-балета «Альянс».

ДК НТМК, ул. Металлургов, 1
Концерт-беседа «Предвкушение полета»

11 апреля в 16:00

В ожидании Международного Дня Космонавтики, творческие души нашего города споют для вас. В программе прозвучат стихи и песни о полете, летчиках, освоении космоса

Ф Мы побеседуем о значимости этого события, о его влиянии на культуру и искусство, рассмотрим эволюцию представлений человечества о Вселенной и Космосе, затронем тему единства науки и искусства на примере научной деятельности академика, конструктора космических аппаратов – Б.В. Раушенбаха.

Стоимость: от 50 до 150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Музеи

Театрализованное мероприятие «Тагильская свадьба»

10 апреля в 11:00

Вы станете участником самого красивого обряда – свадьбы 2-й половины XIX века.

Стоимость: от 100 до 150 рублей

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом», ул. Тагильская, 26
Лекция в экспозиции «Та самая Андромаха»
10 апреля в 13:00

Вы узнаете историю создания одного из экспонатов музея - бронзовой скульптуры «Скорбящая Андромаха», услышите рассказ о её «приключениях» в советское время и о том, как «Тагильская Андромаха» связана со знаменитой поэмой Гомера "Илиада".

Стоимость: от 40 до 180 рублей

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Интерактивное мероприятие «Каллиграфия, или Похождения кляксы»

11 апреля в 14:00


На интерактивном мероприятии вы узнаете о тонкостях красивого письма, и напишите небольшое послание перьевыми ручками и чернилами.

Стоимость: от 30 до 145 рублей

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
Мастер-классы
Мастер-класс «День космонавтики»
11 апреля в 13:00

Каждый участник мастер-класса сконструирует модель первого космического корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин облетел нашу планету.

Стоимость: от 60 до 130 рублей

Историко-технический музей «Дом Черепановых»,
ул. В. Черепанова, 1

Мастер-класс «Плетение пояса»

11 апреля в 13:00

В старину пояс был очень значимым и обязательным предметом одежды, как для мужчин, так и для женщин. Вас ждет удивительный рассказ об его истории, функциях и видах.
В завершении вы научитесь плести круглый пояс.

﻿Стоимость: от 60 до 130 рублей

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

ул. Тагильская, 26

Мастер-класс «Ткачество с нуля»

10 апреля в 15:00


В течение трех занятий шаг за шагом каждый участник выполнит свои первые тканые изделия.


Стоимость: от 60 до 105 рублей


Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

Спектакли

«Демидовы. Версия»

10 апреля в 17:00

Стоимость: 270 – 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Ханума»

10 апреля в 17:00

Стоимость: 270 – 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Мюзикл «Dance-drama в стиле Гэтсби»

11 апреля в 17:00


Гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.

Знакомая история по мотивам фильма «Великий Гэстсби» обретает новые подробности в спектакле, режиссерами к которому выступила целая творческая группа.


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Трамвай "Желание"»

10 апреля в 18:00


Маленький театр, ул. Уральская 4/1

«Вдовий пароход»

11 апреля в 18:00


Маленький театр, ул. Уральская 4/1

Детям
Праздничная программа «Краски космоса»

10 апреля в 15:00

Предлагаем вашим детям отправиться в небольшое космическое путешествие! Будем познавать тайны Вселенной и создавать удивительные космические рисунки в техниках «граттаж» и «аппликация». «

Стоимость: от 100 до 200 рублей

е Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4


«День космонавтики»

11 апреля в 12:00

Детская творческая мастерская.

Стоимость: 150 рублей

ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1

«Театр.book: Кошка, которая гуляла сама по себе»

11 апреля в 17:00


Стоимость: 250 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Летучий корабль»

11 апреля в 12:00


Стоимость: 170 - 200 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Гуси-лебеди»

10 апреля в 11:00, 13:00


Стоимость: 180 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»

11 апреля в 11:00, 14:00


Стоимость: 180 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Новые приключения Жихарки»

11 апреля в 12:00


Гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.


Стоимость: от 200 рублей


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Путешествие варенья. Бэби Чехов»

10 апреля в 11:00


Стоимость: от 300 рублей


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Зубная фея по имени Мотя»

10 апреля в 16:00


Стоимость: от 170 рублей


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

Кино

«Молодость»

10 апреля в 18:20

﻿

Фрэд и Мик уже полвека дружат, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира. Это лето они проводят на альпийском курорте, где любовные переживания уже взрослых детей, случайно подсмотренные драмы и откровения далекого прошлого навсегда изменят судьбы друзей.


«Красногвардеец»

«Лоро»

11 апреля в 18:20

﻿

На закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии, - его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. «Лоро» («они») - это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых - тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони (Тони Сервилло).


«Красногвардеец»

«Будь моим Кириллом»

10 и 11 апреля


Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он – всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает - у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.


«Россия», «Родина»

«Мортал Комбат»

10 и 11 апреля


Боец MMA Коул Янг, постоянный участник поединков за деньги, ничего не знает о своем происхождении, и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца, криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию Джакса, майора вооруженных сил, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения.


ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»

«Земля Эльзы»

10 и 11 апреля

﻿

Двое встретились и полюбили друг друга. Казалось бы, что тут такого, - обычное дело. Но все вокруг: родные и знакомые, объявили войну этой любви. Потому что нашим героям – за 70.


«Красногвардеец»

Незабываемых выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова