Друзья! Все больше чувствуется приближение тепла. Надеемся, что лучи весеннего солнца повышают ваше настроение. В эти выходные начинаем отмечать День космонавтики, идем на мюзикл по мотивам книги «Великий Гэтсби» и слушаем джаз. Конечно, выходные дни скрасит посещение кино, театра или концерта.

Куда еще сходить в предстоящий уикенд - читайте в культобзоре TagilCity.ru.