Друзья! Все больше чувствуется приближение тепла. Надеемся, что лучи весеннего солнца повышают ваше настроение. В эти выходные начинаем отмечать День космонавтики, идем на мюзикл по мотивам книги «Великий Гэтсби» и слушаем джаз. Конечно, выходные дни скрасит посещение кино, театра или концерта.
Куда еще сходить в предстоящий уикенд - читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Театрализованное мероприятие «Тагильская свадьба»
11 апреля в 14:00
Мастер-класс «Плетение пояса»
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
ул. Тагильская, 26
Мастер-класс «Ткачество с нуля»
10 апреля в 15:00
В течение трех занятий шаг за шагом каждый участник выполнит свои первые тканые изделия.
Стоимость: от 60 до 105 рублей
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
«Демидовы. Версия»
«Ханума»
Мюзикл «Dance-drama в стиле Гэтсби»
11 апреля в 17:00
Гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.
Знакомая история по мотивам фильма «Великий Гэстсби» обретает новые подробности в спектакле, режиссерами к которому выступила целая творческая группа.
Молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Трамвай "Желание"»
10 апреля в 18:00
Маленький театр, ул. Уральская 4/1
«Вдовий пароход»
11 апреля в 18:00
Маленький театр, ул. Уральская 4/1
«Театр.book: Кошка, которая гуляла сама по себе»
11 апреля в 17:00
Стоимость: 250 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Летучий корабль»
11 апреля в 12:00
Стоимость: 170 - 200 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Гуси-лебеди»
10 апреля в 11:00, 13:00
Стоимость: 180 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»
11 апреля в 11:00, 14:00
Стоимость: 180 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Новые приключения Жихарки»
11 апреля в 12:00
Гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.
Стоимость: от 200 рублей
Молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Путешествие варенья. Бэби Чехов»
10 апреля в 11:00
Стоимость: от 300 рублей
Молодежный театр, ул. Ильича, 37
10 апреля в 16:00
Стоимость: от 170 рублей
Молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Молодость»
10 апреля в 18:20
Фрэд и Мик уже полвека дружат, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира. Это лето они проводят на альпийском курорте, где любовные переживания уже взрослых детей, случайно подсмотренные драмы и откровения далекого прошлого навсегда изменят судьбы друзей.
«Красногвардеец»
«Лоро»
11 апреля в 18:20
На закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии, - его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. «Лоро» («они») - это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых - тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони (Тони Сервилло).
«Красногвардеец»
«Будь моим Кириллом»
10 и 11 апреля
Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он – всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает - у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.
«Россия», «Родина»
«Мортал Комбат»
10 и 11 апреля
Боец MMA Коул Янг, постоянный участник поединков за деньги, ничего не знает о своем происхождении, и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца, криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию Джакса, майора вооруженных сил, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения.
ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
«Земля Эльзы»
10 и 11 апреля
Двое встретились и полюбили друг друга. Казалось бы, что тут такого, - обычное дело. Но все вокруг: родные и знакомые, объявили войну этой любви. Потому что нашим героям – за 70.
«Красногвардеец»