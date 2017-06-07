В Нижнем Тагиле участились жалобы со стороны заключенных. Осужденные жалуются на издевательства и пытки в колониях, которые, по их словам, над ними совершает администрация исправительного учреждения.



Правозащитники обвиняют колонии в жестокости. А специалисты связывают это с желанием заключенных получить более мягкие условия. Еще одно распространенное мнение о колониях, что там живут, как в санатории: питание, досуг, все организовано.



Редакция TagilCity.ru решила выяснить, как устроен мир внутри колоний, на какие деньги живут арестанты, сколько заключённых в Нижнем Тагиле и за какие преступления они отбывают наказание.