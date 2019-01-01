Мастер-класс «Березовое чудо»



8 июня в 15.00



У каждой страны мира есть свой «растение-символ», у России – это берёза. На мастер-классе вы узнаете всё о белоствольной красавице: морфологические характеристики дерева, способы распространения, как берёзу применяют в быту и медицине; познакомитесь с фольклорными элементами и некоторыми произведениями русских писателей и поэтов, а также изготовите свою бумажную берёзовую рощу.



Стоимость: дошкольник - 60 рублей, учащийся - 70 рублей, студент - 70 рублей, пенсионер - 70 рублей, взрослый - 95 рублей



Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

