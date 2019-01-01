культобзор на tagilcity.ru
Йога, мотошоу и фризлайт
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья, вот и приближаются долгожданные выходные! По традиции мы собрали для вас самые яркие события предстоящего уикэнда.

Давайте будем придерживаться принципа: отдых — это не покой, а впечатления и проведем выходные так, чтобы было полезно и интересно. А куда сходить в ближайший уикэнд, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Выставки
Выставка «Смещение»
7 июня в 18:00


Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Иво Майра (Германия) «Смещение».


Галерея «Угол» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Выставка «Я помню тебя с прошлой ночи»
9 июня в 18:00

Автор — Эми Ли (США)

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1

Спорт
Благотворительный забег «Чайные бега»
8 июня в 10:30

Все бегуны вносят минимальное пожертвование в размере 100 рублей. Средства пойдут на помощь подопечным нижнетагильского фонда «Живи, малыш». Забег начнётся с разминки у цирка, затем участники пробегут вдоль набережной до отеля Demidov Plaza и обратно. Всех участников угостят чаем.

Нижнетагильский государственный цирк, ул. Первомайская улица, 8а
Забег «Первый трейл – 2019»
8 июня в 17:00


Лыжная база «Спартак», ул. Голый камень,1
Экстремальное мотошоу

8 июня в 12:00



Торговый парк DEPO, ул. Свердловское шоссе, 31
Второй чемпионат по FIFA
9 июня с 19:00

Взнос в призовой фонд: 200 рублей

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Музеи
Мастер-класс по фризлайту
9 июня в 15:00

Вы познакомитесь с одной из техник фотографии, которая основана на съёмке в темноте и экспонировании сюжета при помощи перемещаемых вручную источников света на длительной выдержке. Светящиеся объекты и следы от них могут использоваться в качестве части сюжета или для освещения других предметов в поле зрения фотоаппарата.
Владимир Митин – фотограф, победитель всероссийских фотоконкурсов.

При себе необходимо иметь оборудование и цветной фонарик.

Стоимость: 50 рублей

Нижнетагильский музей изо, ул. Уральская, 4
Мастер-класс «Русская матрешка»
8 июня в 15:00


Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Мастер-класс «Березовое чудо»
8 июня в 15.00

У каждой страны мира есть свой «растение-символ», у России – это берёза. На мастер-классе вы узнаете всё о белоствольной красавице: морфологические характеристики дерева, способы распространения, как берёзу применяют в быту и медицине; познакомитесь с фольклорными элементами и некоторыми произведениями русских писателей и поэтов, а также изготовите свою бумажную берёзовую рощу.

Стоимость: дошкольник - 60 рублей, учащийся - 70 рублей, студент - 70 рублей, пенсионер - 70 рублей, взрослый - 95 рублей

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
Международный день охраны окружающей среды
8 июня в 12:00



Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», пл. Ленина,1
Музей природы и охраны окружающей среды
В экологическом классе музея:

13.00-13.30 «Окружающая среда и мы» - лекция. Вы познакомитесь с историей праздника, узнаете о взаимосвязи здоровья человека и окружающей среды. 6+

На выставке «Манси»:
13.00-16.00 «Клюковка» - мастер-класс. Изготовление мансийской куклы из природного материала. 0+

13.00-16.00 «Чудесные превращения мусора» - экологическое лото. Играя в лото, можно узнать, какие полезные вещи можно получить из бытового мусора. 6+

13.00-16.00 «Дерево моей мечты» - мастер класс. Создайте маленькое красочное дерево, используя ткань и краски. 0+

13.00-16.00 «Сортируем мусор» - интерактивная зона. Попробуйте решить актуальную мировую проблему сортировки мусора. Выполнив задание, вы получите удостоверение защитника планеты. 6+

13.00-16.00 «Микромир: знакомые незнакомцы» - интерактивная зона. Познакомьтесь поближе с представителями животного мира, о которых все наслышаны, но не все их могут узнать. 6+

На выставке «Мамонт возвращается»:

13.00-16.00 «Нет мусорному нашествию!» - фотозона. 0+

13.00-16.00 «Рекультивация карьера» - интерактивная зона. Используя различные материалы, помогите заселить импровизированный старый карьер растениями и представителями животного мира. 0+

13.00-16.00 «Цветная сказка» - мастер-класс. При помощи разноцветных кусочков соленого теста, создайте оригинальный рисунок. 0+

Выставочные залы музея-заповедника
12.00 – 15.00 «Экологическая тропинка» - квест. Вместе с известным колючим обитателем леса – ежом совершите вымышленное путешествие по его природной среде обитания. 6+

12.00-15.00 «Сумеречный непоседа» - творческая мастерская. Изготовьте фигурку ежа из природных материалов. 0 +

«День А.С. Пушкина»
8 июня в 14:00

Рассказ о «Тагильской находке» - письмах семьи Карамзиных, в которых описаны события, предшествующие дуэли Пушкина с Дантесом, и дни после нее.

Поэтический аукцион «Читаем стихи А.С.Пушкина» с призами для победителей.

Мастер-класс «Кот ученый», на котором вы изготовите куклу марионетку.


Вход свободный.


Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
«Йога-променад»
8 июня в 15:00

Занятие по йоге на свежем воздухе - в парке музея.

При себе необходимо иметь:
гимнастический коврик, спортивную одежду и бутылочку воды.

Вход свободный.


Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Кино
«Рокетмен»

8 и 9 июня

«Россия»: 20:55, 23:10
«Родина»: 20:55 23:10
«Красногвардеец»: 12:50, 20:00
ТЦ DEPO: 15:10, 21:00, 23:30

«Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки»

8 и 9 июня

«Красногвардеец» : 09:00, 11:45
«Люди Икс: Тёмный Феникс»
8 и 9 июня

«Россия»: 09:30, 14:00, 16:10, 18:45, 20:50
«Родина»: 09:30, 14:00, 16:10, 18:45,
20:50
ТЦ DEPO: 10:40, 11:45, 13:00, 15:20, 16:45, 17:40, 20:00, 21:15, 22:35, 23:40, 14:10, 19:00

Разное
Эрудит-шоу «33 богатыря»
9 июня в 15:00

Игра посвящена Дню русского языка.

Библиотека №6, ул. Басова, 8
Концерт кавер-группы Bulgakov band
8 июня в 22:00

Концерт екатеринбургской кавер-группы Bulgakov band. Джаз, блюз, босса-нова, зарубежная эстрада, лаунж - в этот вечер будут звучать только узнаваемые мелодии и хиты.

Стоимость: 250 рублей

Гастропаб «Ленинград», ул. Карла Маркса, 27

Мастер-класс по живописи «Ангел»

7 июня в 18:00

Вы напишите картину акриловыми или масляными красками. Формат работы 30х20 (35х25 или 30х40).

Стоимость: 650 рублей

Спектакль «Кукольный голос»
8 и 9 июня в 18:00

Спектакль состоит из нескольких историй, созданных по мотивам лучших оперных арий мира. Классические сюжеты оживут с помощью кукол.
Мефистофель превратится в чародея, ловко манипулирующего актёрами своего театра, вечная невеста Сольвейг состарится и пойдет в аптеку. Невиданный масштаб обретут страсти вокруг Кармен: они охватят самые разные эпохи и литературных персонажей – от Дон Кихота и Дон Жуана, до Джульетты и Анны Карениной.

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол
Ленина проспект, 14
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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