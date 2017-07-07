Анастасия:

Пожалуй, пару самых распространенных:

1. Модели - необразованные.

2. Модели доступны и неразборчивы в связях. благодаря чему и добиваются успехов.

3. Модели ничего не едят.

Модели бывают разные. Да, бывают и такие, о которых говорилось выше.

1. У многих, в том числе и у меня, есть высшее образование.

2. Модель, прежде всего - это личность. Любой целеустремленной личности, тем более, работающей в индустрии красоты, моды и стиля, необходимо поддерживать хорошую репутацию. И для это приложить немало усилий. Половина успеха зависит о того, как модель будет вести себя не только на подиуме или на фотосъемках, но и в обычной жизни. Хорошая форма, положительные эмоции, искренность, честность - важные факторы.

3. По поводу того, что все модели ничего не едят, это тоже миф. У многих моделей отличные данные на генетическом уровне: они просто не расположены к полноте. Я, например, на диетах не сижу. Ем много и с удовольствием. А для поддержания рельефности хожу в спортивный зал.