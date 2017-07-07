интервью на tagilcity.ru
Анастасия Тоболкина
«Королева года-2017»
Невозможно нравиться всем. Красота внутри человека важнее внешней красоты. Если внутри тебя есть доброта, люди её почувствуют сразу.
— Анастасия Тоболкина, «Королева года - 2017»


Анастасия Тоболкина

«Королева года-2017»
Девушка из Нижнего Тагила приняла участие в областном конкурсе красоты и получила титул «Королева года - 2017».

В Нижнем Тагиле впервые прошел областной конкурс красоты «Королева года-2017». Победительницей конкурса стала 21-летняя тагильчанка Анастасия Тоболкина. Девушка поедет защищать честь Нижнего Тагила на межрегиональный конкурс красоты «Мисс Черноземье» в город Орёл.

Что такое красота? Как стать Королевой года? И что нужно знать начинающим моделям? А также блиц-опрос для Анастасии Тоболкиной. Королева красоты поделилась секретами с TagilCity.ru.
Блиц-опрос для Анастасии Тоболкиной
TagilCity.ru:
Когда Вы стали моделью?
Анастасия:
В школьные годы, в 2011 году.
TagilCity.ru:
Почему Вы решили стать моделью?
Анастасия:
Все мы смотрим телевизор и у всех есть интернет. В 15 лет, смотря на красивых, известных моделей на подиумах, в журналах и в жизни, волей не волей у каждой девочки возникает желание стать такой же.
TagilCity.ru:
Какая главная ошибка у начинающих моделей?
Анастасия:
По моему мнению, самая большая ошибка - это то, что новички хотят всё и сразу. Но так не получится. Основными факторами успеха в карьере модели являются - привлекательный внешний вид (40%), а также индивидуальность модели (60%). Без индивидуальности и харизмы успеха не будет. А также многое зависит от стараний и работы над собой, своей походкой, умением держаться достойно на сцене, и работать на камеру.
TagilCity.ru:
Расскажите секрет хорошей физической формы
Анастасия:
Желание хорошо выглядеть + прикладывать к этому необходимые усилия. Я стараюсь придерживаться правильного питания и регулярно хожу в спортзал.
TagilCity.ru:
Кем работаете, чем занимаетесь?
Анастасия:
Работаю в фитнес-центре и салоне красоты. Мастер по широкому спектру услуг. Самое любимое - это создавать красивый образ для других и себя, в частности, с помощью макияжа и легких укладок.
TagilCity.ru:
Какие у вас планы на ближайшие пять лет?
Анастасия:
Планы грандиозные, но пока оставлю их при себе.
TagilCity.ru:
Ваша любимая фотография
Анастасия:
Честно говоря, нет какого-то одного любимого снимка. Их достаточно много. Ведь в каждом кадре есть изюминка, определенная эмоция, которую ты передаешь, вжившись в тот или иной образ, который притягивает.
TagilCity.ru:
Волнуетесь ли вы перед съемкой? Если да, то как преодолеваете волнение?
Анастасия:
Перед съемками нет волнения абсолютно. Все проходит легко и с удовольствием.
TagilCity.ru:
Хотели бы Вы сниматься в кино? Героиней какого фильма хотели бы стать?
Анастасия:
О, да! Нередко, смотря фильмы, меня посещали подобные мысли: хочется почувствовать себя в роли другого человека, возможно, абсолютно противоположного мне. И, вообще, испробовала бы разные роли. Это очень интересно! А еще интереснее - посмотреть на себя со стороны, в роли кого-то.

Один маленький опыт такой у меня уже был. В прошлом году, когда я участвовала в конкурсе «Мисс Геометрия 2016». там было одно из заданий, снять короткий ролик. Мне досталась тема «Немое кино в роли Чарли Чаплина». Честно признаться, я сначала не поняла, как это воплотить в жизнь. Я никогда раньше не пыталась играть чужую роль. Но все получилось интересно. Мне понравилось быть актрисой. Я даже задумалась, а почему после школы я не пошла на факультет сценических искусств?
TagilCity.ru:
Какие стереотипы о модели Вас обижают?
Анастасия:
Пожалуй, пару самых распространенных:
1. Модели - необразованные.
2. Модели доступны и неразборчивы в связях. благодаря чему и добиваются успехов.
3. Модели ничего не едят.
Модели бывают разные. Да, бывают и такие, о которых говорилось выше.
1. У многих, в том числе и у меня, есть высшее образование.
2. Модель, прежде всего - это личность. Любой целеустремленной личности, тем более, работающей в индустрии красоты, моды и стиля, необходимо поддерживать хорошую репутацию. И для это приложить немало усилий. Половина успеха зависит о того, как модель будет вести себя не только на подиуме или на фотосъемках, но и в обычной жизни. Хорошая форма, положительные эмоции, искренность, честность - важные факторы.
3. По поводу того, что все модели ничего не едят, это тоже миф. У многих моделей отличные данные на генетическом уровне: они просто не расположены к полноте. Я, например, на диетах не сижу. Ем много и с удовольствием. А для поддержания рельефности хожу в спортивный зал.
TagilCity.ru:
Чего Вы ожидаете от конкурса в Орле?
Анастасия:
Новых конкурсных этапов, знакомств, и, конечно, еще одной победы. Не хочется останавливаться на достигнутом.
TagilCity.ru:
Готовите ли Вы речь для победы?
Анастасия:
Нет, мне кажется, когда ее готовишь, то победа обходит тебя стороной. Поэтому полная импровизация.
О конкурсе «Королева года-2017» в Нижнем Тагиле
В результате предварительного кастинга выбрали 6 самых достойных конкурсанток, которые боролись за звание «Королева года-2017». Королеву в Нижнем Тагиле выбирали 11 человек. В состав жюри входили специалисты из индустрии красоты и моды. Также в голосовании принимал участие главный редактор городского портала TagilCity.ru.
«Все девушки были достойны победы. все девушки готовились, прикладывали силы, старались, все молодцы, недопониманий не было», - рассказала tagilcity.ru организатор ежегодного конкурса «топ-модель по-детски» и конкурса «королева года» владислава иванова.
Владислава Иванова
Организатор ежегодного конкурса в Нижнем Тагиле «Топ-модель по-детски» и конкурса «Королева года».
«Красота - это гармония внутреннего, внешнего и духовного состояния человека. При выборе конкурсантки обязательно учитывались следующие факторы: манера поведения - королева красоты должна быть умной, красивой, женственной, сдержанной, у нее должна быть стать, грация, шарм, достоинство, подобающая осанка. Она не должна быть дикой, развязной или пафосной.
Выбор жюри единогласно остановился на Анастасии Тоболкиной. Девушка соответствует всем параметрам настоящей леди. Анастасия достойна представлять Нижний Тагил на конкурсе Мисс Черноземье».
О конкурсе я случайно узнала. Решила принять участие.

Когда победительницей объявили меня, и я поднялась на сцену, в тот момент, когда мне надевали корону, я никак не могла осознать, что это действительно происходит со мной. Это было немного неожиданно и в то же время очень приятно. Приятно ощущать вкус победы.

Каждая участница показала себя с лучшей стороны и приложила все усилия, чтобы достичь желанной победы.

Для меня важно еще и то, что у нас была возможность узнать у жюри, чем они руководствовались при выборе. Что им понравилось, что не понравилось.

Приятно, когда оценивают твой труд по достоинству. Когда ты знаешь, что ты старался, ты трудился по-настоящему. Когда ты понимаешь, что все не зря. Это двигает вперед. Это вдохновляет.
— Анастасия Тоболкина, «Королева года - 2017»

Непередаваемые ощущения, когда на тебе корона победительницы. Несмотря на то, что она тяжелая, выглядит она очень изысканно и элегантно.

Я не люблю сидеть на месте.

В модельном агентстве я со школьных времен.

Я люблю ставить перед собой цели и добиваться их.

Как бы ни было тяжело, надо двигаться вперед.

Анастасия Тоболкина
«Королева года - 2017»
У каждого человека внешняя красота своя. И взгляды на то, какой должна быть идеальная внешность, тоже у всех разные. Поэтому я считаю, что внутренняя красота важней. Доброта и искренность чувствуются сразу. Если ты их излучаешь, то 50% успеха уже твои.

На конкурсах красоты атмосфера соперничества иногда присутствует, но не так часто, как кажется. В большинстве случаев все в чем-то поддерживают друг друга и помогают в каких-то мелочах.

Бывали на моей практике люди, от которых исходил негативный настрой в отношении других участниц. Это значит только одно, что человек видит в них серьезных конкуренток, и просто не уверен в своих силах на победу.
Анастасия Тоболкина
«Королева года - 2017»
У каждого человека внешняя красота своя. И взгляды на то, какой должна быть идеальная внешность, тоже у всех разные. Поэтому я считаю, что внутренняя красота важней. Доброта и искренность чувствуются сразу. Если ты их излучаешь, то 50% успеха уже твои.

На конкурсах красоты атмосфера соперничества иногда присутствует, но не так часто, как кажется. В большинстве случаев все в чем-то поддерживают друг друга и помогают в каких-то мелочах.

Бывали на моей практике люди, от которых исходил негативный настрой в отношении других участниц. Это значит только одно, что человек видит в них серьезных конкуренток, и просто не уверен в своих силах на победу.
Мир спасет не только красота. Но и искренняя вера и уверенность в себе.
— Анастасия Тоболкина, «Королева года - 2017»

Межрегиональный конкурс за звание «Мисс Черноземье» в городе Орел пройдет с 26 по 30 июля. Честь Нижнего Тагила будет отстаивать хрупкая и очаровательная Анастасия Тоболкина - «Королева года-2017». Жители Нижнего Тагила желают Анастасии удачи и победы!
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Текст, оформление: Камила Мориак
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