«Красота - это гармония внутреннего, внешнего и духовного состояния человека. При выборе конкурсантки обязательно учитывались следующие факторы: манера поведения - королева красоты должна быть умной, красивой, женственной, сдержанной, у нее должна быть стать, грация, шарм, достоинство, подобающая осанка. Она не должна быть дикой, развязной или пафосной.
Выбор жюри единогласно остановился на Анастасии Тоболкиной. Девушка соответствует всем параметрам настоящей леди. Анастасия достойна представлять Нижний Тагил на конкурсе Мисс Черноземье».