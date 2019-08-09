ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

В 2019 году начато строительство духовно-просветительского центра для детей и молодежи по адресу улица Совхозная, 5Б. Инициатива Нижнетагильской епархии получила поддержку главы города Владислава Пинаева. По поручению градоначальника, отметившего важность появления подобного образовательного объекта в Нижнем Тагиле, был ускорен процесс по оформлению документов, необходимых для начала строительства.



Затем Пинаев вместе с епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением лично контролировали ход строительных работ. В новом духовно-просветительском центре разместились библиотека, три отдела (кахетизации, по работе с молодежью и информационный) и два зала для проведения массовых мероприятий.

