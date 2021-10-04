День чтения, лекция куратора Третьяковки и благотворительный концерт

Октябрьские выходные наполнены самыми разными мероприятиями. Мы уверены, каждый из тагильчан найдёт в новом культобзоре что-то на свой вкус.
Желаем отличного времяпрепровождения!
«Любимый сердцем труженик - Тагил»
Познавательный час с элементами игры
«Запретное танго»
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, Красноармейская, 8. Стоимость: 60 - 105
В течение трех занятий шаг за шагом каждый участник выполни свои первые тканевые изделия. Азы творчества гости будут постигать на простом оборудовании из картона с использованием обычных шерстяных ниток (материалы предоставляются).
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1. Стоимость: 30 - 150 р.
Мероприятие приурочено к Всемирному Дню Почты. Участники узнают о появлении первых почтовых служб в мире и в России, как появились первые конверты, марки и почтовые ящики. Попробуют написать, оформить и отправить письмо по всем правилам почтового дела.
Пеший поход выходного дня на Вагонке
Последний турпоход
«Раньше было лучше?!»
«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,
работает до 10 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Семейка Адамс
с 23 сентября
«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО
«Титан»
в сентябре и октябре
«Красногвардеец»
Холодный расчёт
«Разжимая кулаки»
с 9 сентября
«Красногвардеец»
My Little Pony: Новое поколение»
с 23 сентября
ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Фикси Кино»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО
«Веном 2»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO
Клаустрофобы 2
с 23 сентября
ТЦ DEPO
Очень крутой музыкант, рокер с многолетним стажем - Сергей Шамонин в пятницу даёт сольный концерт «Я просто играю Рок»! Ария, Кипелов, Санкт-Петербург, Пилот, Эпидемия и другие команды.
8 октября в 20:00, Гора Бар, Огаркова, 2
На этой неделе вас ждёт самый душевный формат мероприятий – гитарная пятница!
Иван Коноркин, Любовь Кириллова, Дмитрий Перов, Евгений Сыроедин, Максим Масленников.
Клуб живой музыки «Труба»
Красноармейская, 42А
Олег Вахрушев и Павел Матвеев ждут своих старых поклонников и, конечно, новых зрителей, чтобы познакомить с новой программой дуэта «Rock’n’roll forever».
Адрес – Уральская 4, 16:00
Gazoliners
9 октября 2021 года Gazoliners выступят в Гагарин Клубе).
Билеты от 1200 руб.
ДКЖ, ул. Хохрякова, 17 19:00