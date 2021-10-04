Культобзор на tagilcity.ru
День чтения, лекция куратора Третьяковки и благотворительный концерт
Куда пойти в выходные в Нижнем Тагиле?

Октябрьские выходные наполнены самыми разными мероприятиями. Мы уверены, каждый из тагильчан найдёт в новом культобзоре что-то на свой вкус.

Желаем отличного времяпрепровождения!

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«День чтения»в Центральной библиотеке
Областная акция тотального чтения «День чтения» состоится в этом году в седьмой раз. Ее тема – «Читай! Найди свой путь к науке».
8 октября «День чтения 2021» в Нижнем Тагиле пройдет на 17 площадках.

В библиотеке № 1 заместитель начальника технического управления, начальник отдела прокатного производства ЕВРАЗ-НТМК Константин Соколов расскажет старшеклассникам о том, как чтение помогает стать успешным.

В библиотеке № 2 доцент кафедры информационных технологий НТГСПИ Дарья Гребнева проведет мастер-класс по созданию объемной модели и викторину «3D-пентагон».

Сразу несколько библиотек обратились к актуальной медицинской теме. В библиотеке № 3 помощник депутата Нина Титова расскажет о профессии медицинского работника и связанных с ней интересных случаях, и фактах. В библиотеки №№ 5 и 7 на встречу с читателями придут представители медицинского колледжа – студентка Александра Щелокова и преподаватель Артем Козиянчук.

Библиотека № 4 ждет юных тагильчан на беседу-игру «Мир детских изобретений», а в библиотеке № 6 состоится встреча-экспириенс «Осторожно, огонь!», которую проведет командир отделения 30 пожарно-спасательной части, блогер Александр Серов.

В библиотеке № 8 будет у посетителей возможность поговорить с инженером-конструктором, ветераном АО «Уралкриомаш» Тамарой Синицыной. Читатели библиотеки № 9 узнают «Зачем нам астрономия?» и смогут познакомиться с редкими книгами из личной коллекции народного учителя России Татьяной Игошиной. В библиотеке № 10 руководитель вагоносборочного производства Сергей Кондратенко познакомит ребят со своими изобретениями и расскажет о будущих проектах. Сотрудники библиотеки № 11 пригласили студентку пединститута, комиссара штаба студенческих отрядов Ксению Комягину обсудить роль учителя в нашей жизни.

В библиотеке № 13 читатели встретятся с педагогом Станции юных натуралистов Любовью Казаковой. В библиотеке № 14 – с экспертом Национального чемпионата WorldSkills Натальей Курочкиной, она расскажет о компетенциях для высокотехнологичного производства, изобретениях и робототехнике.

В библиотеке № 15 со школьниками прочитают и обсудят произведение Николая Носова «Дневник Коли Синицына», а также проведут несколько опытов. Сотрудники библиотеки № 16 подготовили научно-популярную беседу «Русский Илон Маск». В библиотеке № 18 тагильчан ждет встреча с горным инженером, геологом шахты «Магнетитовая» Андреем Чудиновым.

В рамках «Дня чтения» на площадке Центральной библиотеки читателей ждут беседы, интеллект-игры, информационные акции, мастер-классы, научно-познавательные путешествия, фотосюрпризы и многое другое.

«Любимый сердцем труженик - Тагил»

Познавательный час с элементами игры

08 октября в 11.30, Библиотека № 4.

Юных тагильчан приглашают на познавательный час, посвященный истории Нижнего Тагила.

Вы познакомитесь с историей улиц, памятниками нашего города, послушаете стихи уральских авторов о Нижнем Тагиле, а также примите участие в играх и конкурсах, — пообещали в библиотеке.
октябрь 2021
Нижнетагильская филармония

«Запретное танго»

100-летний юбилей создателя «экстремального танго» Астора Пьяццоллы
9 октября 2021 (суббота) в 17:00

«Запретное танго» — второй кварТЕТник нового сезона. Формат концерта — творческий вечер, где исполнители не только играют и соревнуются, но и рассказывают интересные истории из жизни музыкантов, делятся секретами мастерства и закулисной жизни. Бонус кварТЕТника: мастер-класс для слушателей по танго.

В программе произведения Астора Пьяццоллы: Primavera Portena, Histoire du tango, Tango Suite, Grand tango, Oblivion, Muerte del Angel и др.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
октябрь 2021
Выходные в музее-заповеднике
9 октября. 10:00.
«Ткачество с нуля» – мастер-класс 6+.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, Красноармейская, 8. Стоимость: 60 - 105


В течение трех занятий шаг за шагом каждый участник выполни свои первые тканевые изделия. Азы творчества гости будут постигать на простом оборудовании из картона с использованием обычных шерстяных ниток (материалы предоставляются).
9 октября. 13:00
«История почты» – интерактивное мероприятие 6+.

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1. Стоимость: 30 - 150 р.


Мероприятие приурочено к Всемирному Дню Почты. Участники узнают о появлении первых почтовых служб в мире и в России, как появились первые конверты, марки и почтовые ящики. Попробуют написать, оформить и отправить письмо по всем правилам почтового дела.
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октябрь 2021
Осенние походы

Пеший поход выходного дня на Вагонке

Клуб туристов «Азимут»
10 октября в 11:00

МАРШРУТ: 15+ км по живописным окрестностям Валегина бора, пос. Старатель, посещение гор Сосновая, Ключевая сопка и Целовальникова (по возможности).

СТАРТ: 11.00 от остановки "Школа №20" в Дзержинском районе.

ФИНИШ: пос. Старатель.

С СОБОЙ: перекус, горячий чай в термосе, одежда по погоде.

ВАЖНО! Данный поход идет в зачет норматива ГТО "Туристский поход с проверкой туристских навыков".


ЗАПИСЬ: по тел. 8-963-85-77-342 у инструктора Анны Гилёвой. Количество мест в группе ограничено.

Последний турпоход

В этом календарном году
8 октября в 11:00 от кинотеатра "Урал" по адресу Космонавтов, 32 начинается последний в этом календарном году турпоход!

Если у Вас есть желание выполнить этот норматив - успевайте.
В этом году это последняя возможность! — обратились организаторы к туристам.

С собой:
  • Горячий чай
  • Еда
  • Теплая одежда
  • Позитивный настрой
Tagilcity.ru
Музей изобразительных искусств

«Раньше было лучше?!»

Советское (и антисоветское) искусство – опыт критического анализа
9 октября в 17:00 в музее ИЗО

Кирилл Светляков – кандидат искусствоведения, исследователь, преподаватель и художественный критик, ведущий научный сотрудник и куратор Государственной Третьяковской галереи. С 2008 года директор Образовательно-исследовательского центра по изучению русской культуры 20 века им. А.Г. Тышлера в составе факультета истории искусств Российского государственного гуманитарного университета.

Многократно входил в список самых влиятельных людей в российском искусстве по версии изданий «Артхроника», «Артгид», «Artnewspaper Russia». Лауреат государственной премии «Инновации 2020».

Одной из главных тем лекции станет тема отношений элитарного и массового в советском искусстве.

Сообщать о вашем посещении Фестиваля нужно заранее, позвонив по номеру 8-3435-25-26-47 или написав личное сообщение в группу НТМИИ.
октябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Пегий пёс, бегущий краем моря», 12+

8 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 470 до 500 ₽
«Щелкунчик», 0+

10 октября, 12:00
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 170 до 200 ₽
«Демидовы. Версия», 12+

10 октября, 17:00
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 270 до 320 ₽
октябрь 2021
Спектакли Нового молодёжного театра
«Всем, кого касается», 12+

8 и 9 октября ПРЕМЬЕРА!
Современная пьеса Даны Сидерос «Всем, кого касается» - это новый взгляд на проблему школьного буллинга и способы её решения.

Ответы на все вопросы по телефону +7 (3435) 92-83-87
октябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,

работает до 10 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

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Тагильский «Маленький театр» попал на Всероссийский фестиваль независимых театров
«Маленький театр» Нижнего Тагила прошел отбор на Всероссийский фестиваль независимых театров «Трубадур». Мероприятие пройдет в Москве с 25 по 31 октября.
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Зацепинг в Нижнем Тагиле: как уберечь детей от трагедии?
Что заставляет юных тагильчан кататься на сцепке и как уберечь их от опасности — в материале редакции TagilCity.ru.
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Есть все вакцины: тагильчане могут привиться от COVID-19 в поликлинике ЦГБ №1
В поликлинике на улице Окунева, 30 есть все виды вакцин, записаться можно любым удобным способом.
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сентябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Холодный расчёт

с 23 сентября,
ТЦ ДЕПО

«Разжимая кулаки»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

My Little Pony: Новое поколение»

с 23 сентября

ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Фикси Кино»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

Клаустрофобы 2

с 23 сентября

ТЦ DEPO

сентябрь 2021
Праздники и памятные даты
Всемирный день яйца

8 октября
Всемирный день почты   

9 октября
День рождения социальной сети «ВКонтакте»

10 октября
октябрь 2021
Музыкальные вечера
«Я просто играю Рок»

Очень крутой музыкант, рокер с многолетним стажем - Сергей Шамонин в пятницу даёт сольный концерт «Я просто играю Рок»! Ария, Кипелов, Санкт-Петербург, Пилот, Эпидемия и другие команды.


8 октября в 20:00, Гора Бар, Огаркова, 2

«Гитарная пятница»

На этой неделе вас ждёт самый душевный формат мероприятий – гитарная пятница!

Иван Коноркин, Любовь Кириллова, Дмитрий Перов, Евгений Сыроедин, Максим Масленников.


Клуб живой музыки «Труба»

Красноармейская, 42А

«Rock’n’roll forever»

Олег Вахрушев и Павел Матвеев ждут своих старых поклонников и, конечно, новых зрителей, чтобы познакомить с новой программой дуэта «Rock’n’roll forever».



Адрес – Уральская 4, 16:00

Gazoliners


9 октября 2021 года Gazoliners выступят в Гагарин Клубе).


Билеты от 1200 руб.


ДКЖ, ул. Хохрякова, 17 19:00

октябрь 2021
Городской дворец молодёжи
Благотворительный концерт «Будем жить!» в ГДМ

Музыканты и артисты Нижнего Тагила и Свердловской области проведут серию благотворительных концертов «Будем жить!», чтобы собрать средства на лечение коллеге, проходящему лечение от рака.

8 октября в 18:00 часов

Вход свободный
октябрь 2021
Воскресные мастер-классы
Художественная студия «Цветные сны» приглашает на воскресные мастер-классы по живописи гуашью и маслом:

  • 10 октября в 10.00 – мастер-класс по живописи гуашью
  • 10 октября в 15.00 – мастер-класс по живописи маслом

Адрес: пр. Уральский, 83. Телефон: 8 (922) 226-90-60.

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