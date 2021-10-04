День чтения, лекция куратора Третьяковки и благотворительный концерт

Областная акция тотального чтения «День чтения» состоится в этом году в седьмой раз. Ее тема – «Читай! Найди свой путь к науке».

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заместитель начальника технического управления, начальник отдела прокатного производства ЕВРАЗ-НТМК Константин Соколов расскажет старшеклассникам о том, как чтение помогает стать успешным.

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доцент кафедры информационных технологий НТГСПИ Дарья Гребнева проведет мастер-класс по созданию объемной модели и викторину «3D-пентагон».

Сразу несколько библиотек обратились к актуальной медицинской теме. В

помощник депутата Нина Титова расскажет о профессии медицинского работника и связанных с ней интересных случаях, и фактах. В библиотеки №№ 5 и 7 на встречу с читателями придут представители медицинского колледжа – студентка Александра Щелокова и преподаватель Артем Козиянчук.

ждет юных тагильчан на беседу-игру «Мир детских изобретений», а в библиотеке № 6 состоится встреча-экспириенс «Осторожно, огонь!», которую проведет командир отделения 30 пожарно-спасательной части, блогер Александр Серов.

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будет у посетителей возможность поговорить с инженером-конструктором, ветераном АО «Уралкриомаш» Тамарой Синицыной. Читатели

узнают «Зачем нам астрономия?» и смогут познакомиться с редкими книгами из личной коллекции народного учителя России Татьяной Игошиной. В

руководитель вагоносборочного производства Сергей Кондратенко познакомит ребят со своими изобретениями и расскажет о будущих проектах. Сотрудники

пригласили студентку пединститута, комиссара штаба студенческих отрядов Ксению Комягину обсудить роль учителя в нашей жизни.

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читатели встретятся с педагогом Станции юных натуралистов Любовью Казаковой. В

– с экспертом Национального чемпионата WorldSkills Натальей Курочкиной, она расскажет о компетенциях для высокотехнологичного производства, изобретениях и робототехнике.

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со школьниками прочитают и обсудят произведение Николая Носова «Дневник Коли Синицына», а также проведут несколько опытов. Сотрудники

подготовили научно-популярную беседу «Русский Илон Маск». В

тагильчан ждет встреча с горным инженером, геологом шахты «Магнетитовая» Андреем Чудиновым.

В рамках «Дня чтения» на площадке

читателей ждут беседы, интеллект-игры, информационные акции, мастер-классы, научно-познавательные путешествия, фотосюрпризы и многое другое.