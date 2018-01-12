В этой поликлинике просто неприятно находиться. Учреждение здравоохранения, а вид такой - как будто военно-полевой госпиталь после бомбежки. За ручки дверей браться неприятно. В туалете вонь страшная и холод. Посещая поликлинику все время боюсь, что на голову пласт штукатурки упадет. Для приема анализов вообще кладовка приспособлена. А врачи вынуждены здесь работать!