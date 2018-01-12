Обшарпанные стены и сыплющаяся штукатурка в стиле ампир
Здание поликлиники Демидовской больницы в центре Нижнего Тагила – памятник архитектуры. В 1825 г. Николаем Демидовым по проекту крепостного архитектора Александра Чеботарева было построено двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле апмир.
Tagilcity.ru посетили здание больницы, построенное почти 200 лет назад. Некогда красивый фасад здания и внутренний антураж этого памятника архитектуры потерял прежнее великолепие из-за длительного отсутствия ремонта.
На первом этаже здания больницы расположены гардероб, регистратура и кабинеты специалистов. Помещение регистратуры оборудовано современно.
Попадая в коридор со множеством кабинетов, видно повсеместно обшарпанные стены, потрескавшуюся штукатурку, облупившуюся краску.
Современное электронное табло контрастирует на фоне стен, ждущих ремонта.
Обветшалые окна почти не пропускают свет. Местами выкрошилась штукатурка.
В этой поликлинике просто неприятно находиться. Учреждение здравоохранения, а вид такой - как будто военно-полевой госпиталь после бомбежки. За ручки дверей браться неприятно. В туалете вонь страшная и холод. Посещая поликлинику все время боюсь, что на голову пласт штукатурки упадет. Для приема анализов вообще кладовка приспособлена. А врачи вынуждены здесь работать!
На второй этаж здания ведет старинная лестница. На стене панно, над которым свисает штукатурка. Краска облезла с колонн.
В холле второго этажа - стенды с информацией о знаменитых медиках больницы.
Второй этаж здания больницы немногим отличается от первого: все те же облупленные стены, вытоптанный пол, ожидающие пациенты на узких банкетках. А в конце коридора заметным контрастом выделяется стоящий диван.
К главному зданию примыкают одноэтажные корпусы физиотерапии и ЛФК. Это небольшие отдельно стоящие здания, которые больше напоминают катакомбы.
Площадка вокруг больницы обнесена каменным забором с колоннами, которые когда-то были выстроены в едином стиле со зданием. Сегодня забор почти рассыпался, облетела штукатурка, местами выкрошилась кирпичная кладка.