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Поликлиника Демидовской больницы
Обшарпанные стены и сыплющаяся штукатурка в стиле ампир
Здание поликлиники Демидовской больницы в центре Нижнего Тагила – памятник архитектуры. В 1825 г. Николаем Демидовым по проекту крепостного архитектора Александра Чеботарева было построено двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле апмир.
Tagilcity.ru посетили здание больницы, построенное почти 200 лет назад. Некогда красивый фасад здания и внутренний антураж этого памятника архитектуры потерял прежнее великолепие из-за длительного отсутствия ремонта.
На первом этаже здания больницы расположены гардероб, регистратура и кабинеты специалистов. Помещение регистратуры оборудовано современно.
Попадая в коридор со множеством кабинетов, видно повсеместно обшарпанные стены, потрескавшуюся штукатурку, облупившуюся краску.
Современное электронное табло контрастирует на фоне стен, ждущих ремонта.
Обветшалые окна почти не пропускают свет. Местами выкрошилась штукатурка.
В этой поликлинике просто неприятно находиться. Учреждение здравоохранения, а вид такой - как будто военно-полевой госпиталь после бомбежки. За ручки дверей браться неприятно. В туалете вонь страшная и холод. Посещая поликлинику все время боюсь, что на голову пласт штукатурки упадет. Для приема анализов вообще кладовка приспособлена. А врачи вынуждены здесь работать!

Людмила Ивановна
пациентка больницы
Поликлиника Демидовской больницы находится в ведомстве Министерства здравоохранения области. Муниципалитет не властен в решении вопросов, касающихся больниц. Однако, после жалоб тагильчан на холод и грязь в пульмонологическом отделении стационара на Кузнецкого и публикаций в СМИ, в больнице начался ремонт.
На второй этаж здания ведет старинная лестница. На стене панно, над которым свисает штукатурка. Краска облезла с колонн.
В холле второго этажа - стенды с информацией о знаменитых медиках больницы.

Второй этаж здания больницы немногим отличается от первого: все те же облупленные стены, вытоптанный пол, ожидающие пациенты на узких банкетках. А в конце коридора заметным контрастом выделяется стоящий диван.
К главному зданию примыкают одноэтажные корпусы физиотерапии и ЛФК. Это небольшие отдельно стоящие здания, которые больше напоминают катакомбы.

Площадка вокруг больницы обнесена каменным забором с колоннами, которые когда-то были выстроены в едином стиле со зданием. Сегодня забор почти рассыпался, облетела штукатурка, местами выкрошилась кирпичная кладка.
Текст, фото, оформление: Ирина Анисимова
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