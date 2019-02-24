24 февраля 2019 года в стенах Дворца культуры им. И.В. Окунева города Нижнего Тагила состоится концерт знаменитого шансонье, автора и исполнителя своих песен Сергея Трофимова, на котором будут исполнены все хиты и песни с нового альбома.



Творчество автора нельзя отнести в разряд чистого шансона, а скорее к авторской песне. В его творчестве есть и лирические баллады, и веселые энергичные плясовые песни, а иногда встречаются даже элементы хип-хопа. Исполнитель всегда готов радовать и удивлять своего зрителя, общается с поклонниками он именно через свое творчество!



Песни Сергея заключают в себе переживания обычных людей, его слушателей! Простыми словами он говорит о реальной жизни, радостях и трудностях!



Стоимость билетов: 1200 – 3300 рублей

