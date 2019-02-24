культобзор на tagilcity.ru
Лыжня России, каллиграфия и выставка графики
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Прошли морозы, наступили выходные, а это замечательные поводы интересно и нескучно провести время. Читайте культобзор от TagilCity.ru и выбирайте мероприятия на свой вкус!

В эти выходные в Нижнем Тагиле пройдет крупное спортивное событие – «Лыжня России – 2019». Чистый воздух, белый снег, скорость, от которой захватывает дух, и куча положительных эмоций ждёт участников лыжного забега! Приходите поболеть за спортсменов и, конечно же, поучаствовать!

Также вас ждут мастер-класс по каллиграфии, выставка графики в музее, детские спектакли, выставки и новинки кино.

Хорошего вам настроения!
«Лыжня России – 2019»
9 февраля в 11:00
9 февраля на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов пройдет массовая уральская гонка «Лыжня России – 2019»


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Тайминг соревнований
11.00 – 16.00 – регистрация участников (зона регистрации, павильон № 3);
11.00 – 11.30 – построение на парад;
11.30 – 12.00 – официальное открытие гонки;
12.00 – старт 1-го спортивного забега (юноши и мужчины);
12.20 – старт 2-го спортивного забега (девушки и женщины);
12.40 – старт VIP-забега;
13.00 – старт общего забега для участников из Екатеринбурга, Свердловской области и ГЗУ;
13.10 – старт участников из управленческих округов;
13.25 – старт участников из Дзержинского района;
13.40 – старт участников Тагилстроевского района;
13.55 – старт участников Ленинского района; масс-старт
Схема проведения забега
Изменение транспортного движения
Будет установлено одностороннее движение на улице Гагарина – от Свердловского шоссе до контрольно-пропускного пункта Нижнетагильского института испытания металлов, а также на её дублёре. Для этого на магистралях временно разместят дополнительные знаки дорожного движения.

Также у ТРЦ DEPO и гипермаркета «Лента» по Свердловскому шоссе организуют парковки. Там участники «Лыжни России» и болельщики смогут оставить свои автомобили и на автобусах добраться до КПП полигона.
Мастер-классы от канадских хоккеистов
8 февраля
16:00 – 18:00 – мастер классы от представителей хоккейной Канады
19:00 –товарищеский матч выпускников ДЮСШ «Мечта» – Канадцы
После фотографии и автографы!

9 февраля
16:00 – 18:00 – мастер классы

Ул. Лебяжинская, 13
Концерт Сергея Трофимова
24 февраля 2019 года в стенах Дворца культуры им. И.В. Окунева города Нижнего Тагила состоится концерт знаменитого шансонье, автора и исполнителя своих песен Сергея Трофимова, на котором будут исполнены все хиты и песни с нового альбома.

Творчество автора нельзя отнести в разряд чистого шансона, а скорее к авторской песне. В его творчестве есть и лирические баллады, и веселые энергичные плясовые песни, а иногда встречаются даже элементы хип-хопа. Исполнитель всегда готов радовать и удивлять своего зрителя, общается с поклонниками он именно через свое творчество!

Песни Сергея заключают в себе переживания обычных людей, его слушателей! Простыми словами он говорит о реальной жизни, радостях и трудностях!

Стоимость билетов: 1200 – 3300 рублей
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Мастер-классы
«Каллиграфия или похождение кляксы»
9 февраля в 15:00
Каллиграфия (от греч. καλλιγραφία — «красивый почерк») — одна из отраслей изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто называют искусством красивого письма. Возьмем в руки перо, обмакнем его в чернильницу и будем учиться искусству «каллиграфии»!

Стоимость: дошкольник – 60 руб., учащийся – 70 руб., студент – 70 руб., пенсионер – 70 руб., взрослый – 95 руб.


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Кулон из кожи с камнем родонит»
9 февраля в 15:00
Анастасия Емшанова: «Приглашаю Вас на мастер-класс по созданию кулона из натуральной кожи с камнем родонит. Обучаю с нуля, получается у всех!»
Запись по телефону: 25-26-47.


Стоимость: 500 рублей




Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Мастер-класс по плетению корзин
9 февраля в 14:00
Мастер-класс по плетению корзин от Владимира Кравченко.





Стоимость: 300 рублей




Поселок Горбуново, ул. Большая Кооперативная, 4
Выставки
Выставка графики Александра Муравьева
С 6 февраля по 10 марта
Творческий диапазон Муравьева разнообразен, от небольших графических миниатюр, экслибрисов, журнальной графики до анимации, живописи. Но все же Александр Муравьев более известен своей станковой и книжной графикой. В своем творчестве художник обращается и к библейской тематике.

Ул. Уральская, 7
Фотовыставка «Святой сад»
С 8 февраля
Серия «Святой сад» - это рассказы о повседневной жизни. Эта серия является продолжающимся проектом на протяжении всей жизни, я продолжаю добавлять и повторно редактировать фотографии.


Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20А
Спектакли
«Земля Эльзы»
9 февраля в 18:00
Наверное, их можно назвать Ромео и Джульеттой наших дней. Как и в трагедии Шекспира возлюбленных разлучают родственники. Но неожиданно, боязливо и так искренне влюблённые Он и Она – не юные пылкие сердца, а люди самой зрелой зрелости.
Пронзительная, очень трогательная история по пьесе екатеринбурженки Ярославы Пулинович в постановке ещё одного нашего земляка Дмитрия Зимина. Спектакль тонкий, деликатный о нас, наших родителях и наших детях.

Стоимость: 250 – 300 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Двенадцать стульев»
10 февраля в 18:00
Блестящий дуэт Великого Комбинатора Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова, лишённого положения уездного предводителя дворянства, занимается поиском сокровищ мадам Петуховой. Перед смертью тёща призналась Ипполиту Матвеевичу в том, что спрятала свои дореволюционные фамильные драгоценности в одном из двенадцати стульев гарнитура работы мастера Гамбса.
Стоимость: 250 – 300 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Детям
Спектакли в Театре кукол
«Маша и Миша» 3+
9 февраля в 11:00 и в 13:00
Стоимость: 150 рублей.
«Теремок» 3+
10 февраля в 11:00 и в 13:00
Стоимость: 150 рублей.
Мультфильмы
«Лего Фильм 2»
Сеансы 9 и 10 февраля
«Россия»: 11:00, 13:05, 15:10, 19:05
«Родина»: 11:00, 13:05, 15:10, 19:05
ТЦ DEPO: 10:10, 10:50, 12:30, 13:00, 14:40, 15:30, 16:50
«Красногвардеец»: 10:30, 14:15, 16:15
«Мульт в кино»
Сеансы 9 и 10 февраля
ТЦ DEPO: 09:50

Кино
Триллер «Клаустрофобы»
Сеансы 9 и 10 февраля
«Россия»: 17:10, 21:05, 23:00
«Родина»: 17:10, 21:05, 23:00
ТЦ DEPO: 12:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15, 00:15
Комедия «Как я стал русским »
Сеансы 9 и 10 февраля
«Россия»: 13:15, 18:45
«Родина»: 13:15, 18:45
ТЦ DEPO: 10:55, 12:55, 14:15, 16:00, 17:15, 19:15, 21:15, 23:15
Боевик «Снегоубощик»
Сеансы 9 и 10 февраля
«Россия»: 20:40
«Родина»: 20:10
ТЦ DEPO: 14:40, 20:30
Драма «Ван Гог. На пороге вечности»
Сеансы 9 и 10 февраля
«Красногвардеец»: 18:15
Текст и оформление: Анна Григорьева
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