Друзья! Прошли морозы, наступили выходные, а это замечательные поводы интересно и нескучно провести время. Читайте культобзор от TagilCity.ru и выбирайте мероприятия на свой вкус!
В эти выходные в Нижнем Тагиле пройдет крупное спортивное событие – «Лыжня России – 2019». Чистый воздух, белый снег, скорость, от которой захватывает дух, и куча положительных эмоций ждёт участников лыжного забега! Приходите поболеть за спортсменов и, конечно же, поучаствовать!
Также вас ждут мастер-класс по каллиграфии, выставка графики в музее, детские спектакли, выставки и новинки кино.
Хорошего вам настроения!
«Лыжня России – 2019»
9 февраля в 11:00 9 февраля на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов пройдет массовая уральская гонка «Лыжня России – 2019»
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Тайминг соревнований
11.00 – 16.00 – регистрация участников (зона регистрации, павильон № 3); 11.00 – 11.30 – построение на парад; 11.30 – 12.00 – официальное открытие гонки; 12.00 – старт 1-го спортивного забега (юноши и мужчины); 12.20 – старт 2-го спортивного забега (девушки и женщины); 12.40 – старт VIP-забега; 13.00 – старт общего забега для участников из Екатеринбурга, Свердловской области и ГЗУ; 13.10 – старт участников из управленческих округов; 13.25 – старт участников из Дзержинского района; 13.40 – старт участников Тагилстроевского района; 13.55 – старт участников Ленинского района; масс-старт
Схема проведения забега
Изменение транспортного движения
Будет установлено одностороннее движение на улице Гагарина – от Свердловского шоссе до контрольно-пропускного пункта Нижнетагильского института испытания металлов, а также на её дублёре. Для этого на магистралях временно разместят дополнительные знаки дорожного движения.
Также у ТРЦ DEPO и гипермаркета «Лента» по Свердловскому шоссе организуют парковки. Там участники «Лыжни России» и болельщики смогут оставить свои автомобили и на автобусах добраться до КПП полигона.
Мастер-классы от канадских хоккеистов
8 февраля 16:00 – 18:00 – мастер классы от представителей хоккейной Канады 19:00 –товарищеский матч выпускников ДЮСШ «Мечта» – Канадцы После фотографии и автографы!
9 февраля 16:00 – 18:00 – мастер классы
Ул. Лебяжинская, 13
Концерт Сергея Трофимова
24 февраля 2019 года в стенах Дворца культуры им. И.В. Окунева города Нижнего Тагила состоится концерт знаменитого шансонье, автора и исполнителя своих песен Сергея Трофимова, на котором будут исполнены все хиты и песни с нового альбома.
Творчество автора нельзя отнести в разряд чистого шансона, а скорее к авторской песне. В его творчестве есть и лирические баллады, и веселые энергичные плясовые песни, а иногда встречаются даже элементы хип-хопа. Исполнитель всегда готов радовать и удивлять своего зрителя, общается с поклонниками он именно через свое творчество!
Песни Сергея заключают в себе переживания обычных людей, его слушателей! Простыми словами он говорит о реальной жизни, радостях и трудностях!
Стоимость билетов: 1200 – 3300 рублей
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Мастер-классы
«Каллиграфия или похождение кляксы»
9 февраля в 15:00 Каллиграфия (от греч. καλλιγραφία — «красивый почерк») — одна из отраслей изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто называют искусством красивого письма. Возьмем в руки перо, обмакнем его в чернильницу и будем учиться искусству «каллиграфии»!
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Кулон из кожи с камнем родонит»
9 февраля в 15:00 Анастасия Емшанова: «Приглашаю Вас на мастер-класс по созданию кулона из натуральной кожи с камнем родонит. Обучаю с нуля, получается у всех!» Запись по телефону: 25-26-47.
Стоимость: 500 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Мастер-класс по плетению корзин
9 февраля в 14:00 Мастер-класс по плетению корзин от Владимира Кравченко.
Стоимость: 300 рублей
Поселок Горбуново, ул. Большая Кооперативная, 4
Выставки
Выставка графики Александра Муравьева
С 6 февраля по 10 марта Творческий диапазон Муравьева разнообразен, от небольших графических миниатюр, экслибрисов, журнальной графики до анимации, живописи. Но все же Александр Муравьев более известен своей станковой и книжной графикой. В своем творчестве художник обращается и к библейской тематике.
Ул. Уральская, 7
Фотовыставка «Святой сад»
С 8 февраля Серия «Святой сад» - это рассказы о повседневной жизни. Эта серия является продолжающимся проектом на протяжении всей жизни, я продолжаю добавлять и повторно редактировать фотографии.
Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20А
Спектакли
«Земля Эльзы»
9 февраля в 18:00 Наверное, их можно назвать Ромео и Джульеттой наших дней. Как и в трагедии Шекспира возлюбленных разлучают родственники. Но неожиданно, боязливо и так искренне влюблённые Он и Она – не юные пылкие сердца, а люди самой зрелой зрелости. Пронзительная, очень трогательная история по пьесе екатеринбурженки Ярославы Пулинович в постановке ещё одного нашего земляка Дмитрия Зимина. Спектакль тонкий, деликатный о нас, наших родителях и наших детях.
Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Двенадцать стульев»
10 февраля в 18:00 Блестящий дуэт Великого Комбинатора Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова, лишённого положения уездного предводителя дворянства, занимается поиском сокровищ мадам Петуховой. Перед смертью тёща призналась Ипполиту Матвеевичу в том, что спрятала свои дореволюционные фамильные драгоценности в одном из двенадцати стульев гарнитура работы мастера Гамбса. Стоимость: 250 – 300 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Детям
Спектакли в Театре кукол
«Маша и Миша» 3+
9 февраля в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 150 рублей.
«Теремок» 3+
10 февраля в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 150 рублей.