До 31 марта

В экспозиции представлено более 40 разнообразных графических листов, подаренных музею организаторами и участниками биеннале. Это печатная и оригинальная графика, крупномасштабные произведения и работы малых форм, сюжетные и абстрактные композиции, черно-белые гравюры и листы, наполненные поиском цвета.

Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4