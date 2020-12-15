Мастер-класс «Основы ораторского мастерства»
9 марта в 17:30
Для кого мастер-класс? Для всех!
Боишься выступать на публике или хочешь повысить навыки своего публично выступления? Приходи на занятия.
Стоимость: 110 рублей
Дворец культуры имени И.В. Окунева
Концерт группы «Ретро Экспресс»
8 марта в 15:00
В составе ансамбля профессиональные музыканты г. Нижнего Тагила, воспитанники коллектива «Ровестники» под руководством Виктора Фладунга: Михаил Зубакин, Сергей Чинчин, Василий Подкорытов.
В репертуаре хиты 80-90 годов.
Стоимость: 450 рублей
ГДМ, ул. Пархоменко, 37
«Китайский след в истории Нижнего Тагила»
Выставка, посвященная дружбе Китая и России, и Нижнего Тагила в частности. На выставке посетители познакомятся с документами о пребывании китайцев на территории Нижнего Тагила XX века, фотографиями, подтверждающими сотрудничестве двух стран, увидят плащ, веер, вазу, чайник и другие китайские предметы, бытовавшие в тагильских семьях 1950-1960-х годов.
Мемориально-литературный музей А. П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
«Художники анимационного кино: роль эскиза в мультипликации»
С 5 марта
На выставке будет представлена графика Сергея Александровича Алимова, его коллег и учеников из Екатеринбурга и Ярославля – более 80 эскизов, как и к известным мультфильмам, так и ещё к не вышедшим на экраны. Вы сможете погрузиться в увлекательный мир анимации на стадии её создания: познакомиться с характеристиками персонажей, увидеть драматургические наброски, композиционные решения построения кадра.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Урал-Графо. Выставка даров Свердловского отделения «Союз художников России»
До 31 марта
В экспозиции представлено более 40 разнообразных графических листов, подаренных музею организаторами и участниками биеннале. Это печатная и оригинальная графика, крупномасштабные произведения и работы малых форм, сюжетные и абстрактные композиции, черно-белые гравюры и листы, наполненные поиском цвета.
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
«Демидовы. Версия»
12 марта в 18:00
Постановка о династии заводчиков Демидовых. О том, как и зачем они пришли на Урал из Тулы. Как здесь поднимали заводы. Как жили, любили, страдали и строили.
Стоимость: 270-320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Мертвые души»
13 марта в 18:00
В этом спектакле – настоящий Гоголь, опередивший время. Лицедеи Чаплины, Римские гладиаторы на Титанике, Сталкеры постапокалиптического мира сопровождают Чичикова в его коммерческом турне по имениям помещиков.
Стоимость: 270– 320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
9 и 10 марта в 19:00
Где бы нам взять такое молоко, чтобы мы все стали любить друг друга, чтобы все стали адекватными, чтобы относились друг к другу по-человечески, чтобы стали слышать и понимать. Спектакль поставлен по пьесе Екатерины Мавроматис «Молоко». Несколько лет назад она стала событием сразу нескольких конкурсов драматургов.
Стоимость: 500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
12 марта в 18:00
Это веселая и немного страшная история о любви парубка Левко и дивчины Ганны. Как раздобыть денег на свадьбу, при этом, чтобы и совесть осталась чиста?
Стоимость: 250 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
#АртЛекторийВкино: Я, Клод Моне
10 марта в 19:00
Любимый во всем мире художник Клод Моне откроется поклонникам его творчества с новой стороны – благодаря собственным словам. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка Фила Грабски создаст новый портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв.
ТЦ DEPO
«Белый снег»
С 4 марта
«Родина», ТЦ DEPO
«Конек-горбунок»
«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»