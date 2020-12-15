Культобзор на tagilcity.ru
Музыка весны, Моне и китайский след
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Пандемия ударила по культурной жизни Нижнего Тагила, но она постепенно входит в прежнее русло. Поэтому мы рады сообщить, что культобзоры возвращаются на TagilCity.ru.
Предстоящая неделя начнется с прекрасного весеннего праздника. Нам предлагают послушать музыку весны, пойти по следу, оставленному Китаем в Нижнем Тагиле, а также ближе познакомиться с творчеством художника-импрессиониста Клода Моне.
Читайте наш культобзор и выбирайте себе мероприятие по душе!
Хорошего настроения!

Мастер-класс «Основы ораторского мастерства»

9 марта в 17:30


Для кого мастер-класс? Для всех!

Боишься выступать на публике или хочешь повысить навыки своего публично выступления? Приходи на занятия.


Стоимость: 110 рублей

Дворец культуры имени И.В. Окунева

Концерты

Концерт группы «Ретро Экспресс»

8 марта в 15:00


В составе ансамбля профессиональные музыканты г. Нижнего Тагила, воспитанники коллектива «Ровестники» под руководством Виктора Фладунга: Михаил Зубакин, Сергей Чинчин, Василий Подкорытов.

В репертуаре хиты 80-90 годов.


Стоимость: 450 рублей


ГДМ, ул. Пархоменко, 37

Концерт «Любовь как музыка весны»
11 марта в 11:30

В концерте принимает участие ансамбль педагогов студии «Звонкие голоса» Городского дворца детского и юношеского творчества «Белиссимо». Руководитель – Елена Савицкая. В программе прозвучат русские народные песни, песни советских и зарубежных исполнителей.

Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1А
Выставки

«Китайский след в истории Нижнего Тагила»


Выставка, посвященная дружбе Китая и России, и Нижнего Тагила в частности. На выставке посетители познакомятся с документами о пребывании китайцев на территории Нижнего Тагила XX века, фотографиями, подтверждающими сотрудничестве двух стран, увидят плащ, веер, вазу, чайник и другие китайские предметы, бытовавшие в тагильских семьях 1950-1960-х годов.

Мемориально-литературный музей А. П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

«Когда мы вместе, я один»

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Марка Раммерса (Нидерланды).

Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20а

«Художники анимационного кино: роль эскиза в мультипликации»

С 5 марта


На выставке будет представлена графика Сергея Александровича Алимова, его коллег и учеников из Екатеринбурга и Ярославля – более 80 эскизов, как и к известным мультфильмам, так и ещё к не вышедшим на экраны. Вы сможете погрузиться в увлекательный мир анимации на стадии её создания: познакомиться с характеристиками персонажей, увидеть драматургические наброски, композиционные решения построения кадра.


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Урал-Графо. Выставка даров Свердловского отделения «Союз художников России»

До 31 марта


В экспозиции представлено более 40 разнообразных графических листов, подаренных музею организаторами и участниками биеннале. Это печатная и оригинальная графика, крупномасштабные произведения и работы малых форм, сюжетные и абстрактные композиции, черно-белые гравюры и листы, наполненные поиском цвета.


Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников.


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

Спектакли

«Демидовы. Версия»

12 марта в 18:00


Постановка о династии заводчиков Демидовых. О том, как и зачем они пришли на Урал из Тулы. Как здесь поднимали заводы. Как жили, любили, страдали и строили.


Стоимость: 270-320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

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«Мертвые души»

13 марта в 18:00


В этом спектакле – настоящий Гоголь, опередивший время. Лицедеи Чаплины, Римские гладиаторы на Титанике, Сталкеры постапокалиптического мира сопровождают Чичикова в его коммерческом турне по имениям помещиков.


Стоимость: 270– 320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Молоко»

9 и 10 марта в 19:00


Где бы нам взять такое молоко, чтобы мы все стали любить друг друга, чтобы все стали адекватными, чтобы относились друг к другу по-человечески, чтобы стали слышать и понимать. Спектакль поставлен по пьесе Екатерины Мавроматис «Молоко». Несколько лет назад она стала событием сразу нескольких конкурсов драматургов.


Стоимость: 500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Наш театральный критик Котская Морда рассказал о том, стоит ли идти на спектакль.

Даешь Тагилу «Молока»!
«Сорочинская ярмарка»

12 марта в 18:00


Это веселая и немного страшная история о любви парубка Левко и дивчины Ганны. Как раздобыть денег на свадьбу, при этом, чтобы и совесть осталась чиста?


Стоимость: 250 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

Кино
«Нос, или заговор «не таких»
12 марта в 18:00

В основе фильма – два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера, написанная в конце 1920-х гг. Дмитрием Шостаковичем. Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни.

Кинотеатр «Красногвардеец», ул. Победы, 26

#АртЛекторийВкино: Я, Клод Моне

10 марта в 19:00


Любимый во всем мире художник Клод Моне откроется поклонникам его творчества с новой стороны – благодаря собственным словам. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка Фила Грабски создаст новый портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв.


ТЦ DEPO

«Рашн Юг»

С 4 марта

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Белый снег»


С 4 марта


«Родина», ТЦ DEPO

«Пара из будущего»

С 4 марта

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Поворот не туда»


ТЦ DEPO

Детям
Спектакль «Небесная сказка»
10, 11 и 12 марта в 16:00

Бэби-спектакль с интерактивными элементами и мастер-классом. Волшебная история рассказывает малышам о том, как устроен мир и как с помощью фантазии самому принять участие в этом творческом процессе.

Нижнетагильский театр кукол, ул. Ленина,14
Спектакль «Снегурушка»
8 марта в 14:00

В лесу творится что-то странное. Мороз красный нос недобрый, в себя влюбленный, весь лес заморозил.
Водяной уже стал ледяной. Леший на одном месте сидит, ждет свою любимую Бабу-Ягу, которая сбежала от него вместе с дочкой к людям.

Стоимость: 200 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
Старая-новая сказка о «Снегурушке»

Какое впечатление оставила «Снегурушка» у театрального критика Котская Морда?
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«Душа»

ТЦ DEPO

«Конек-горбунок»



«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Райя и последний дракон»

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Том и Джерри»

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

Поздравляем прекрасных дам с 8 Марта!
Текст и оформление: Нателла Николова