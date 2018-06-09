Познавательная программа «Мы – россияне!» (викторины, познавательные игры)

10.06.2018, 19:00, ДК Серебрянки, МБУК «Досуговый центр «Урал»



Выставка рисунков для детей «Россия, нет тебя родней!»

11.06.2018, 13:00, ДК Верхней Ослянки, МБУК«Досуговый центр «Урал»



Концертная про­грамма творческих коллективов МБУК«Досуговый центр «Урал»

12.06.2018, 16:00, МАУК «Ниж­нетагильский городской парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина»



Концертная про­грамма оркестра народных инстру­ментов «Тагильские гармоники» и солистов МАУК «Нижнетагильская филармония»

12.06.2018, 15:00, Театральный сквер, Центральный фонтан



Льготный показ художественного фильма «Крым» «Тебе, Россия, посвящаем…»

12.06.2018, 13:00, МБУК КВДЦ «Красногвардеец»



Культурно-спортивная программа, посвященная Дню России

12.06.2018, 13:00, Площадь ДК «Космос», ул. Щорса, 8а



Праздничная игровая программа для детей

12.06.2018, 13:00, Культурно-массовая зона на площади Славы по пр. Дзержинского



Концертная программа с участием коллективов и вокальных исполнителей ДК «Я люблю тебя, Россия!»

12.06.2018, 13:00, ДК п. Евстюниха, МБУК«Досуговый центр «Урал»



Культурно-спортивный праздник «Моя Россия»

12.06.2018, 13:00, Площадь ДК «Космос», АО «ХЗ «Планта»



Соревнования по футболу, посвященные Дню России

12.06.2018, 16:00 - 18:00, Стадион МБУ СШ «Юность»



Познавательно-игровая программа «Мы-россияне»

13.06.2018, 11:00, Фойе МБУ «ДК «Юбилейный»



Конкурс рисунков «Мы дети своей страны»

13.06.2018, Площадь у РЦ «Россия» и РЦ «Космос»



Конкурсная программа «Моя родина - Россия». В программе - познавательная викторина, игры, конкурсы.

13.06.2018, 11:00, ДК «Горняк», МБУК «Досуговый центр «Урал»



Викторина «Что ты знаешь о России?»

09.06.2018, 10:30 11:30, Библиотека №6 МБУК «ЦГБ»



Урок патриотизма «Россия, Русь! Как тобою я горжусь»

13.06.2018, 10:30, Библиотека №2 МБУК «ЦГБ»



Познавательная викторина «Великая держава»

13.06.2018, 11:00, Библиотека №7 МБУК «ЦГБ»



Познавательная беседа-игра «Края свои родные Россией мы зовем»

13.06.2018, 11:00, Библиотека №18 МБУК «ЦГБ»



Познавательно-занимательный час «Гордые символы нашей державы»

13.06.2018, 13:30, Библиотека № 8 МБУК «ЦГБ»



Поэтическая мозаика «Россия… Как из песни слово»

14.06.2018, 11:00, Библиотека №9 МБУК «ЦГБ»



Концерт для ветеранов и пенсионеров города

14.06.2018, Огаркова,5, актовый зал, 2 этаж



Квест, посвященный Дню России

13.06.2018, Парк культуры и отдыха металлургов



Выставка к 100-летию со дня рождения заслуженного художника России «Известный неизвестный Петр Бортнов»

Весь июнь, 9:30 - 17:00, МБУК «Музей изобразительных искусств», Уральская,7



Тематические выставки, экспозиции книг, беседы, обзор литературы об истории России Июнь 2018, Филиалы МБУК «Центральная городская библиотека»



