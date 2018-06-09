Познавательная программа «Мы – россияне!» (викторины, познавательные игры)
10.06.2018, 19:00, ДК Серебрянки, МБУК «Досуговый центр «Урал»
Выставка рисунков для детей «Россия, нет тебя родней!»
11.06.2018, 13:00, ДК Верхней Ослянки, МБУК«Досуговый центр «Урал»
Концертная программа творческих коллективов МБУК«Досуговый центр «Урал»
12.06.2018, 16:00, МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина»
Концертная программа оркестра народных инструментов «Тагильские гармоники» и солистов МАУК «Нижнетагильская филармония»
12.06.2018, 15:00, Театральный сквер, Центральный фонтан
Льготный показ художественного фильма «Крым» «Тебе, Россия, посвящаем…»
12.06.2018, 13:00, МБУК КВДЦ «Красногвардеец»
Культурно-спортивная программа, посвященная Дню России
12.06.2018, 13:00, Площадь ДК «Космос», ул. Щорса, 8а
Праздничная игровая программа для детей
12.06.2018, 13:00, Культурно-массовая зона на площади Славы по пр. Дзержинского
Концертная программа с участием коллективов и вокальных исполнителей ДК «Я люблю тебя, Россия!»
12.06.2018, 13:00, ДК п. Евстюниха, МБУК«Досуговый центр «Урал»
Культурно-спортивный праздник «Моя Россия»
12.06.2018, 13:00, Площадь ДК «Космос», АО «ХЗ «Планта»
Соревнования по футболу, посвященные Дню России
12.06.2018, 16:00 - 18:00, Стадион МБУ СШ «Юность»
Познавательно-игровая программа «Мы-россияне»
13.06.2018, 11:00, Фойе МБУ «ДК «Юбилейный»
Конкурс рисунков «Мы дети своей страны»
13.06.2018, Площадь у РЦ «Россия» и РЦ «Космос»
Конкурсная программа «Моя родина - Россия». В программе - познавательная викторина, игры, конкурсы.
13.06.2018, 11:00, ДК «Горняк», МБУК «Досуговый центр «Урал»
Викторина «Что ты знаешь о России?»
09.06.2018, 10:30 11:30, Библиотека №6 МБУК «ЦГБ»
Урок патриотизма «Россия, Русь! Как тобою я горжусь»
13.06.2018, 10:30, Библиотека №2 МБУК «ЦГБ»
Познавательная викторина «Великая держава»
13.06.2018, 11:00, Библиотека №7 МБУК «ЦГБ»
Познавательная беседа-игра «Края свои родные Россией мы зовем»
13.06.2018, 11:00, Библиотека №18 МБУК «ЦГБ»
Познавательно-занимательный час «Гордые символы нашей державы»
13.06.2018, 13:30, Библиотека № 8 МБУК «ЦГБ»
Поэтическая мозаика «Россия… Как из песни слово»
14.06.2018, 11:00, Библиотека №9 МБУК «ЦГБ»
Концерт для ветеранов и пенсионеров города
14.06.2018, Огаркова,5, актовый зал, 2 этаж
Квест, посвященный Дню России
13.06.2018, Парк культуры и отдыха металлургов
Выставка к 100-летию со дня рождения заслуженного художника России «Известный неизвестный Петр Бортнов»
Весь июнь, 9:30 - 17:00, МБУК «Музей изобразительных искусств», Уральская,7
Тематические выставки, экспозиции книг, беседы, обзор литературы об истории России Июнь 2018, Филиалы МБУК «Центральная городская библиотека»