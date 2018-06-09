Сообщить новость
культобзор tagilcity.ru
День России, Пушкин, арт-моб
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
День России
Друзья! Впереди продленные выходные. А все потому, что 12 июня вся страна отмечает главный государственный праздник - День России.

12 июня 1990 года РСФСР провозгласила свой государственный суверенитет, а Конституция РФ стала нашим самым главным законом. В этот день наша страна получила имя «Россия».

Давайте поздравим с днем рождения нашу необъятную, талантливую и красивую страну!
Мероприятия в Нижнем Тагиле,
посвященные Дню России
Митинг, посвященный Дню России
12 июня, 12:00 -13:00
Комсомольский сквер у памятника Н.Н. Демидову, ул. Огаркова
Концертная программа эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд»
12 июня, 15:00
МАУК «Ниж­нетагильский городской парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина»
Городской фестиваль «Хороводы России»
12 июня, 17:00
Набережная «Тагильская лагуна»
Концертная программа, посвященная Дню России с участием бардов
14 июня, 18:00
ДК им. И.В. Окунева
пр. Вагоностроителей,1
Экскурсии по Нижнему Тагилу
Обзорная экскурсия «Прогулка по музею-заводу»
12.06.2018, 10:30, 11:30, 12:30, 12:00 ,13:00, 14:00, 15:00, старт от проходной Музея-завода истории развития техники чёрной металлургии

Пешеходная экскурсия «Сердце Тагила»
12.06.2018, 11:00, 15:00, старт от Выставочных залов (пр. Ленина,1)

Пешеходная экскурсия «На Лисью гору»
12.06.2018, 12:00, 15:00, старт от Выставочных залов (пр. Ленина,1)

Экскурсии по экспозиции «Лисьегорская башня»
12.06.2018, 12:00 - 17:00, Музей «Лисьегорская башня»

Пешеходная экскурсия «Прогулка вдоль набережной тагильского пруда»
12.06.2018, 13:00, 15:00, старт от Историко-краеведческого музея (пр. Ленина,1)
Квест «Славься, Отечество!» для участников трудовых отрядов мэра
8 июня, 13:00 - 15:00
МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина»

Игровая программа для детей, посвященная Дню России «Что? Где? Почему?»
8 июня, 10:30
МБУК ДЦ «Урал» ДК п. Сухоложский, ул. Краснофлотская, 28

Концертная программа, посвященная Дню России
8 июня, 15:00
ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей,1


Работа творческих мастерских:
- Российский флаг (оригами без клея)
- Регата в честь Дня России (смешанная техника)
- Кукла «Россияночка» (работа с тканью)
8.06 - 9.06, МБУ ДО ЦДТ «Выйский», В. Черепанова,50

Тематическая экскурсия «Нижнетагильский театр кукол – достояние России»
9 июня, 11:00, МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

Арт - моб «Нарисуем мы Россию»
(конкурс рисунков на асфальте)
9 июня, Территория МБУ ДО ГДДЮТ
Открытый городской семейный парад-конкурс детских колясок и трехколесных велосипедов «Мой лучший экипаж»
9 июня, 13:00, Площадь МБУ «Дворец национальных культур»

Концерт творческих коллективов МБУ «Дворец национальных культур» ко Дню России
9 июня, 14:30, Площадь МБУ «Дворец национальных культур»

Праздник, посвященный Дню России, «Судьбой Россия нам дана»
Концертная программа, конкурсы
9 июня, 13:00, ДК поселка Уралец, МБУК «Досуговый центр «Урал», Центральная площадь

Все мероприятия
Познавательная программа «Мы – россияне!» (викторины, познавательные игры)
10.06.2018, 19:00, ДК Серебрянки, МБУК «Досуговый центр «Урал»

Выставка рисунков для детей «Россия, нет тебя родней!»
11.06.2018, 13:00, ДК Верхней Ослянки, МБУК«Досуговый центр «Урал»

Концертная про­грамма творческих коллективов МБУК«Досуговый центр «Урал»
12.06.2018, 16:00, МАУК «Ниж­нетагильский городской парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина»

Концертная про­грамма оркестра народных инстру­ментов «Тагильские гармоники» и солистов МАУК «Нижнетагильская филармония»
12.06.2018, 15:00, Театральный сквер, Центральный фонтан

Льготный показ художественного фильма «Крым» «Тебе, Россия, посвящаем…»
12.06.2018, 13:00, МБУК КВДЦ «Красногвардеец»

Культурно-спортивная программа, посвященная Дню России
12.06.2018, 13:00, Площадь ДК «Космос», ул. Щорса, 8а

Праздничная игровая программа для детей
12.06.2018, 13:00, Культурно-массовая зона на площади Славы по пр. Дзержинского

Концертная программа с участием коллективов и вокальных исполнителей ДК «Я люблю тебя, Россия!»
12.06.2018, 13:00, ДК п. Евстюниха, МБУК«Досуговый центр «Урал»

Культурно-спортивный праздник «Моя Россия»
12.06.2018, 13:00, Площадь ДК «Космос», АО «ХЗ «Планта»

Соревнования по футболу, посвященные Дню России
12.06.2018, 16:00 - 18:00, Стадион МБУ СШ «Юность»

Познавательно-игровая программа «Мы-россияне»
13.06.2018, 11:00, Фойе МБУ «ДК «Юбилейный»

Конкурс рисунков «Мы дети своей страны»
13.06.2018, Площадь у РЦ «Россия» и РЦ «Космос»

Конкурсная программа «Моя родина - Россия». В программе - познавательная викторина, игры, конкурсы.
13.06.2018, 11:00, ДК «Горняк», МБУК «Досуговый центр «Урал»

Викторина «Что ты знаешь о России?»
09.06.2018, 10:30 11:30, Библиотека №6 МБУК «ЦГБ»

Урок патриотизма «Россия, Русь! Как тобою я горжусь»
13.06.2018, 10:30, Библиотека №2 МБУК «ЦГБ»

Познавательная викторина «Великая держава»
13.06.2018, 11:00, Библиотека №7 МБУК «ЦГБ»

Познавательная беседа-игра «Края свои родные Россией мы зовем»
13.06.2018, 11:00, Библиотека №18 МБУК «ЦГБ»

Познавательно-занимательный час «Гордые символы нашей державы»
13.06.2018, 13:30, Библиотека № 8 МБУК «ЦГБ»

Поэтическая мозаика «Россия… Как из песни слово»
14.06.2018, 11:00, Библиотека №9 МБУК «ЦГБ»

Концерт для ветеранов и пенсионеров города
14.06.2018, Огаркова,5, актовый зал, 2 этаж

Квест, посвященный Дню России
13.06.2018, Парк культуры и отдыха металлургов

Выставка к 100-летию со дня рождения заслуженного художника России «Известный неизвестный Петр Бортнов»
Весь июнь, 9:30 - 17:00, МБУК «Музей изобразительных искусств», Уральская,7

Тематические выставки, экспозиции книг, беседы, обзор литературы об истории России Июнь 2018, Филиалы МБУК «Центральная городская библиотека»

Пригород
Концертная программа с участием коллективов и вокальных исполнителей «Я люблю тебя, Россия!»
12.06.2018, 13:00, ДК п. Евстюниха, МБУК«Досуговый центр «Урал»

День независимости России. Праздничная семейная спортивная программа «За каждый день под мирным небом»! Концертная программа с участием танцевального коллектива ДК Сухоложский
12.06.2018, 14:00, ДК п. Сухоложский, МБУК«Досуговый центр «Урал»

Конкурс патриотической песни «Моя Россия - моя страна» при участии детей и взрослых, посещающих ДК п. Верхняя Черемшанка
13.06.2018, 16:00, ДК п. Верхняя Черемшанка, МБУК «Досуговый центр «Урал»

Праздник «России посвящается»
15.06.2018, 16:00, ТОС «Малая Кушва», детская площадка по ул. Менделеева
Кино
Фильм «Свадьба с приданым»
8 - 12 июня, 13:00



Афиша
Мир Юрского периода 2
Кинотеатр «Россия»
8, 9, 10, 11, 12 июня, 11:50, 13:30, 15:55, 18:20, 20:45, 23:00
Кинотеатр «Родина»
8, 9, 10, 11, 12 июня, 11:20, 13:10, 15:3518:00, 20:30
Афиша
Первые
Кинотеатр «Родина»
8, 9, 10, 11, 12 июня, 18:40
Кинотеатр «Россия»
8, 9, 10, 11, 12 июня, 19:00


Афиша
Это интересно
Певица Наталья Орейро будет болеть за сборную России по футболу (ВИДЕО)
Читать новость
«Волшебное кольцо» Нижнетагильского театра кукол победило в областном конкурсе
Читать новость
Фестиваль детских духовых оркестров прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Читать новость
Выставки в Нижнем Тагиле
Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов»
Музей изобразительных искусств
7 июня - 29 июня
с 9:30 до 18:00

Афиша
Выставка рисунков Жени Нестеровой «И я на небе»
Музей изобразительных искусств
8 июня - 3 июля
с 09:30 до 18:00
Афиша
Фильм «Праздник святого Иоргена»
Центральная городская библиотека
8 июня, 17:00

Афиша
Другие события
Литературное мероприятие «Пушкин - наше все?!»

Музей природы и охраны окружающей среды, пр.Ленина, 1а
9 июня, 15:00

В проекте примут участие артисты муниципального молодежного театра, лауреаты ежегодного международного конкурса чтецов в Санкт-Петербурге и Всероссийского фестиваля «Возьмемся за руки, друзья», члены легендарного клуба «Зеленая лампа», известный ансамбль факультета художественного образования РГППУ и литературная студия «Ступени». Ведущий презентации - член Союза писателей РФ Василий Андреевич Овсепьян.


Афиша
Хороших выходных!
Made on
Tilda