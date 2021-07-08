Выставка «Проба»

9 июля в 17:00



Экспозицию составляют произведения камнерезного и ювелирного искусства молодых мастеров в возрасте до 35 лет, работающих в Нижнем Тагиле. Этих авторов объединяет не только профессия, но и желание сохранить ценность авторского ювелирного искусства в мире, наполненном массовыми, более доступными изделиями, сохранить ценность материала несмотря на то, что сейчас украшения могут быть выполнены из чего угодно.



В небольшом выставочном пространстве представлено порядка 50 работ выпускников Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиал ФГБОУ ВО «Московской государственной художественно-промышленной академии им.С.Г.Строганова»), Высшей школы народных искусств (Санкт-Петербург) и Нижнетагильского социально-педагогического института (филиал РГППУ).



Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4