Мастер-класс «Слоник в технике сухое валяние»
10 июля в 14:00
На выставке «В стране изумрудного Будды» можно увидеть множество произведений с изображением слонов. Эти статные, умные, благородные животные особенно почитаются в Таиланде – стране, которой посвящен выставочный проект, проходящий сейчас в музее. А белые слоны являются благоприятным символом вдвойне: они олицетворяют сострадание, любовь, доброту и благоразумие. Связаны с мотивом рождения Будды.
Перед мастер-классом мы пройдемся по выставке, а затем создадим маленького, очаровательного и несказанно доброго белого слоненка в технике сухое валяние из шерсти.
Стоимость: 100-200 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4