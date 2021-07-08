культобзор на tagilcity.ru
Космоджем, стендап и ювелирное искусство
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья, снова наступают выходные! Мы подобрали для вас самые интересные события!
Любители юмора смогут сходить на стендап, киноманы - на новый «Космический джем», а поклонников ювелирного и камнерезного искусства приглашают на выставку молодых мастеров.
Куда еще отправиться в выходные, читайте в новом культобзоре TagilCity.ru.

Выставки
Выставка «Проба»
9 июля в 17:00

Экспозицию составляют произведения камнерезного и ювелирного искусства молодых мастеров в возрасте до 35 лет, работающих в Нижнем Тагиле. Этих авторов объединяет не только профессия, но и желание сохранить ценность авторского ювелирного искусства в мире, наполненном массовыми, более доступными изделиями, сохранить ценность материала несмотря на то, что сейчас украшения могут быть выполнены из чего угодно.

В небольшом выставочном пространстве представлено порядка 50 работ выпускников Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиал ФГБОУ ВО «Московской государственной художественно-промышленной академии им.С.Г.Строганова»), Высшей школы народных искусств (Санкт-Петербург) и Нижнетагильского социально-педагогического института (филиал РГППУ).

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Разное
Спектакль «Променад. Тагил»
11 июля в 14:00

Стоимость: 500 рублей

Старт у памятника Паровозу Черепановых
Стендап трио
11 июля в 19:00

Стендап проект из Екатеринбурга: Антон Истомин, Евгений Тасенков и Саша Мокин.
Это шоу, когда сразу три комика на сцене рассказывают истории из жизни.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Музеи
День семьи, любви иверности
10 июля в 13.00
«История любви. Портреты рассказывают» - лекция

Лекция посвящена истории короткой и драматической жизни княжны Марии Элимовны Мещерской - героини пылкого юношеского романа с наследником российского престола Александром III, которая впоследствии стала женой Павла Павловича Демидова.

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

10 июля в 15.00
«У портрета Авроры» - лекция

Вы познакомитесь с историей жизни супруги заводовладельца Павла Николаевича Демидова – светской красавицы Авроры Карловны фон Шернваль-Демидовой-Карамзиной.

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Экскурсии
«Архитектурный облик Нижнего Тагила конца ХIХ века»

10 июля в 14.00


В ходе экскурсии вы познакомитесь с особенностями ландшафта заводского поселка и с историей сохранившихся и утраченных зданий XVIII-XIX вв.

Музей «Лисьегорская башня»
«По улицам старой Выи»

10 июля в 14.00


Вы узнаете, где находились: «нулевой километр» Нижнего Тагила, родовая усыпальница горнозаводчиков Демидовых и первая в России железная дорога для черепановского паровоза.

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
«Такие близкие животные»

11 июля в 13.00


Во время экскурсии посетители смогут познакомиться с животным миром Среднего Урала, образом жизни, повадками и питанием разных зверей.

Выставочные залы, пр. Ленина, 1
Квест по выставке «В стране изумрудного Будды» и мастер-класс «Краски Таиланда в свету»
11 июля в 13:00

Пройдем квест по сказочному миру Таиланда, посмотреть на выставку «В стране изумрудного Будды» под другим углом. Узнать множество секретов, спрятанных в картинах и скульптурах. Увидеть, каких животных почитают таиландцы, о каких слагают легенды.
На мастер-классе порисуем животных и других героев выставки, которых можно будет увидеть только тогда, когда появится свет от фонаря.

Стоимость: 100-150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 7 и 4
Мастер-класс «Слоник в технике сухое валяние»
10 июля в 14:00

На выставке «В стране изумрудного Будды» можно увидеть множество произведений с изображением слонов. Эти статные, умные, благородные животные особенно почитаются в Таиланде – стране, которой посвящен выставочный проект, проходящий сейчас в музее. А белые слоны являются благоприятным символом вдвойне: они олицетворяют сострадание, любовь, доброту и благоразумие. Связаны с мотивом рождения Будды.

Перед мастер-классом мы пройдемся по выставке, а затем создадим маленького, очаровательного и несказанно доброго белого слоненка в технике сухое валяние из шерсти.

Стоимость: 100-200 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4
Концерт-беседа «Музейные каникулы»
11 июля в 15:00

В благостно-тенистых залах НТМИИ вновь соберутся музыканты-романтики, прозвучат слова и мелодии, уносящие слушателей в удивительные места нашей планеты. Главным поводом собраться послужил приезд в Нижний Тагил необыкновенной выставки «В стране изумрудного Будды», посвященной сказочной жемчужине Юго-Восточной Азии – Королевству Таиланд.

Музыкальные гиды вечера:
Антон Серебренников
Ольга Серебренникова
Фирхат Ахтямов
Сергей Шамонин
Олег Вахрушев
Роман Долгих

После концерта состоится экскурсия по выставке для гостей мероприятия.

Стоимость: 50-150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 7
Кино
«Судная ночь навсегда»

с 8 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Бугимен»

с 8 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Космический джем: новое поколение»
с 8 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Чёрная Вдова»
с 8 июля

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
Волшебных выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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